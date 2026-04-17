KPMGコンサルティング、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが取り組む「ビジネスと人権」に関する勉強会をプロボノ活動として実施

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、日本をはじめ世界中で子どもたちの支援活動を行うNGO「公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」（本部：東京都千代田区、理事長：井田 純一郎、以下、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）に対し、「ビジネスと人権」に関する最新の潮流や企業動向への理解を深めることを目的とした勉強会をプロボノ活動として実施しました。

セーブ・ザ・チルドレンは、100年以上にわたり子ども支援に取り組んできた国際NGOで、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは1986年に設立されました。紛争や災害の影響を受けた子どもたちへの緊急・人道支援をはじめ、子どもの貧困問題の解決に向けた取組みなど、国内外で多岐にわたる支援を通じて、子どもの権利の実現を目指しています。

KPMGでは、世界各国のメンバーファームとともに、2030年までに世界中の不利な境遇にある1,000万人の若者に、教育・雇用・起業支援による経済的なエンパワーメントをもたらす「10 by 30」（※1）を目標に掲げています。KPMGコンサルティングは、セーブ・ザ・チルドレンが掲げる「子どもにとっての最善を、子どもと一緒に考える」という姿勢に共感し、人権を巡る国際的な動向や、企業のサプライチェーンにおける人権リスクに関する具体的な事例などをテーマに、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの職員を対象とした勉強会を実施しました。本勉強会では、講義に加えて、セーブ・ザ・チルドレンが企業と連携して子どもを取り巻く人権課題に取り組む際の対話や協働の在り方を検討するディスカッションも取り入れ、より実務的な視点からの理解促進を図りました。これにより、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの職員が、寄附等を行う企業との対話や連携に対する理解を深め、その先にある子ども支援、子どもの権利推進に向けた取組みの一助となることを期待しています。

KPMGコンサルティングは、環境、社会、ガバナンス（ESG）に関するコミットメントを集約した「Our Impact Plan」（※2）に基づき、今後もさまざまな社会貢献プログラムを企画・実施します。コンサルティングサービスの提供とともに、社員一人ひとりのシチズンシップ活動の実践を両輪で進めることにより、日本を中心にしたサステナビリティや社会課題の解決に貢献していきます。

（※1）「2030年までに不利な境遇にある若者1,000万人に教育、雇用、起業支援を通じて、経済的な力を身につける取組みを行う」 という、KPMGがグローバル全体で掲げている目標。

（※2）「Our Impact Plan 」の詳細はこちら

https://kpmg.com/jp/ja/home/about/our-impact-plan.html

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンについて

組織名：公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

設立日：1986年5月7日

本部：東京都千代田区内神田2-8-4 山田ビル4F

理事長：井田 純一郎

事業内容：教育、保健・栄養、緊急・人道支援、防災（災害リスク軽減）、子どもの保護、子どもの貧困等の国内外での子ども支援事業および啓発活動。

公式サイト：https://www.savechildren.or.jp/

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するプロフェッショナルがKPMGジャパンのメンバーファームと連携しながらKPMGのグローバルネットワークを活用し、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。