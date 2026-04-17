＜お知らせ＞E1A 新東名　NEOPASA清水で「しずグルストリート（第2弾）」を開催

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 駿河支店（静岡県沼津市、支店長・望月(もちづき)邦裕(くにひろ)）と株式会社静岡第一テレビは、E1A 新東名高速道路（新東名） NEOPASA(ネオパーサ)清水（集約、静岡県静岡市）にて、ゴールデンウィーク（GW）をより楽しんでいただけるイベントとして、昨年末に続き「しずグルストリート（第2弾）」を開催しますのでお知らせします。

「しずグルストリート（第2弾）」では、昨年末の開催時より2店舗増となる8店舗が出店し、規模を拡大して実施します。「富士宮やきそば」をはじめ、静岡のご当地グルメを提供するキッチンカーが多数出店します。GWに高速道路をご利用されるお客さまから、地元・静岡にお住まいの方までお楽しみいただけるグルメフェスとなっています。

本件は、2026年4月13日静岡第一テレビ HP掲載の詳細のお知らせになります。

【静岡第一テレビ HP】https://www.tv-sdt.co.jp/event/?seq=797

◇開催期間：2026年4月25日（土）～2026年5月6日（水・休日） 各日10時～18時

◇開催場所：E1A 新東名 NEOPASA清水 屋外正面イベントスペース

◇主 催：株式会社静岡第一テレビ・中日本エクシス株式会社

◇協 力：キッチンカーコネクション静岡

◇出店者数：8店舗

出展者紹介

１.enwa縁和 【浜松市】

静岡県産レモンをたっぷり使用し、きび砂糖と蜂蜜で4時間以上じっくり煮込んだ琥珀色のレモンスカッシュ＆レモネードをご堪能ください。

２.朋善（ともぜん）【静岡市】

静岡のご当地グルメ苺を贅沢にトッピング。 自家製生地はもちもちで生クリームはさっぱりのクレープ。

３.ぽっぽ屋 【浜松市】

「全部入り」の贅沢を手のひらサイズで。旨みたっぷりの桜エビ、ぷりぷりのかまぼこ、ハムにたまご、どこをかじっても具材に当たる大満足のミニお好み焼きです。

４.牛タンバーガー普及の会 【富士市】

牛タンを使用したパティに、静岡のブランド牛 静岡育ちのカルビをトッピングした絶品バーガーです。

５.富士山麓レストラン 【静岡市】

静岡B級グルメ富士宮やきそば。もちもち麺にキャベツ、肉カス、さらっとしたソースを絡め、

ダシ粉をかけた静岡だけでしか食べられないB級グルメ。

６.プルチポ 【浜松市】

三ヶ日みかんを食べて育った三ヶ日牛を使ったフランクは肉汁溢れるジューシーな逸品。

７.oimodo 【静岡市】

厳選したさつまいもを、外はカリッと中はほくほくに仕上げました。仕上げに香り高い静岡抹茶をまとわせ、甘みとほろ苦さが絶妙に調和した贅沢な一品。

８.ロイヤルケバブ 【浜松市】

地元、静岡産の野菜をたっぷり使用したコクのあるこだわりのケバブ。

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