【発売前に1万部重版決定】山口周×深井龍之介『人文知は武器になる』本日4月17日発売

株式会社COTEN

本書は、急速に変化する現代社会において、人文知がどのように意思決定を支えるのかをテーマに、ビジネス・歴史・哲学を横断して議論した一冊です。発売前から大きな反響を呼び、Amazonランキングでは総合4位、ビジネス交渉・心理学部門で1位を記録するなど注目を集め、発売前に1万部の重版が決定しました。

■世界のエリートはなぜ歴史を学ぶのか？

AIの進歩によって「常識」や「正解」が大きく変化し、ビジネスの世界でもパラダイム・シフトが起きつつあります。そんな不確実な時代において重要になるのが、人類社会の長い歴史から「傾向」を読み解く視点です。

なぜ、組織や文明は衰退するのか。

なぜ、成功した企業ほど変化に対応できなくなるのか。

なぜ、世界のトップ経営者の多くが人文科学を学んできたのか。

本書『人文知は武器になる』では、こうした問いを手がかりに、人類社会の歴史から見えてくる構造を読み解きながら、思考や判断、行動をアップデートするための「人文知」の重要性を提示します。歴史・哲学・社会の視点を横断しながら、これからの世界と日本を考えるためのヒントを示す一冊です。

■人文知を社会に実装するための一冊

本書は、単なる教養書ではありません。現代社会における「意思決定のあり方」そのものを問い直す一冊です。

「ビジネスパーソンは人文知にもっと時間と資源を投資すべきである」

本書は、これまで深井が講演や活動を通じて繰り返し提起してきた問題意識をもとに、その考えを体系的にまとめた一冊です。

背景にあるのは、現代が「歴史上、もっとも人文知が必要な時代」であるという危機感です。科学技術の発展により、個人や組織の意思決定が社会全体に与える影響は、かつてないほど大きくなっています。戦争、環境問題、社会の分断--現代が直面する諸課題の根本には、人文知への投資や活用が十分でないという現実があるのではないか。

個人レベルでは活用されている人文知が、なぜ企業や組織の意思決定には活かされないのか。本書は、人文知を単なる知識に留めず、社会や組織を動かすプロセスに組み込み、実装していくための具体的な視点を提示します。

■書誌情報

書名：『人文知は武器になる』

著者：山口周 深井龍之介

判型：新書判

発売日：2026年4月17日

定価：1,210円（税込）

出版社：株式会社 文藝春秋

ISBN：978-4-16-661529-2

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166615292

■著者プロフィール

山口周（やまぐち・しゅう）

独立研究者・著作者・パブリックスピーカー、ライプニッツ代表。1970年東京都生まれ。慶応義塾大 学文学部哲学科、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン コンサルティン グ グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発などに従事。『世界のエリ ートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍 部門)を受賞。近著に『コンテキスト・リーダーシップ』など。

深井龍之介（ふかい・りゅうのすけ）

複数のベンチャー企業で取締役や社外取締役として経営に携わりながら、2016年に株式会社COTENを設立。COTENは、「人文知と社会の架け橋になる」ことをめざし、人類と社会の営みを体系的に記録する世界史データベースの開発をはじめ、ポスト資本主義に関する調査研究や、歴史を通じて新たな視点を届ける Podcast番組「COTEN RADIO」の運営などに取り組んでいる。

＜株式会社COTEN 会社概要＞

会社名： 株式会社COTEN（コテン）

設立：2016年2月

代表者： 深井 龍之介

本社所在地： 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

URL： https://coten.co.jp/

事業内容：世界史データベースの研究開発

Podcast「歴史を面白く学ぶコテンラジオ（COTEN RADIO）」の運営

COTENは、人文知と社会の架け橋になるべく、世界史データベース（多様な切り口で書かれた歴史情報・知識を一元的なルールに基づいて整理した、キーワードやタグによる検索を可能にするサービス群）の開発に取り組んでいます。また、「歴史を面白く学ぶコテンラジオ（COTEN RADIO）」を主軸とするメディア事業を運営しています。

＜COTEN 関連リンク＞

・X：https://x.com/CotenInc

・note：https://note.com/coten_inc

＜歴史を面白く学ぶコテンラジオ＞

・Podcast：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1450522865

・Spotify：https://open.spotify.com/show/3qiAapMhh8UgWVfDWTSq2f

・YouTube：https://www.youtube.com/c/cotenradio