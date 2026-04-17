ZUMA Dubaiで世界のVIPに日本酒を届けてきた日本酒ソムリエ・浜田竜二氏。激動の中東から帰国、初の舞台は六本木--越銘醸とともにCRAFT SAKE WEEKに登場

越銘醸株式会社

新潟県長岡市の酒蔵・越銘醸株式会社（代表取締役 吉原雅史）は、2026年4月17日（木）から29日（火・祝）に六本木ヒルズアリーナで開催される「CRAFT SAKE WEEK 2026」に初出展します。

出展日の4月22日（水）には、ドバイの日本食レストラン「ZUMA Dubai」にて日本酒ソムリエとして活躍してきた浜田竜二氏が特別ゲストとしてブースに登場します。浜田氏にとって今回が帰国後初の公の場への登場となります。

浜田氏はこれまで、「ZUMA Dubai」において日本酒の提供・提案を担い、越銘醸をはじめとする日本酒を中東および欧米の顧客へと届けてきました。世界の多様な食文化の中で日本酒の価値を伝えてきたその経験は、国内ではなかなか触れることのできない視点でもあります。

越銘醸の代表・吉原雅史と浜田氏は、「新潟の酒を世界へ」という志のもと、ドバイと新潟、約8,000kmを行き来しながら、日本酒の可能性を広げてきました。これまで海外を中心に重ねてきた取り組みが、今回初めて日本国内のイベントという形で交差します。

2026年3月、中東情勢の変化により現地での活動を一時自粛。観光客減少に伴う自宅待機措置を受け、浜田氏は現在は一時帰国しています。

今回の出展は、これまで世界の舞台で日本酒を届けてきた浜田氏と、酒蔵である越銘醸が、日本の来場者と直接向き合う初めての機会となります。

当日は15:00～22:00の時間帯において、浜田氏がブースに立ち、日本酒「山城屋」の解説やペアリング提案を行う予定です。世界の現場で培われた視点を通じて、日本酒の新たな楽しみ方を体験いただけます。

越銘醸にとっても初出展となるCRAFT SAKE WEEKの舞台は、これまでの歩みを一つの形として国内に示す場であり、同時に次の展開へとつながる節目の機会となります。

■ 提供概要

【イベント概要】

イベント名：CRAFT SAKE WEEK at 六本木ヒルズ 2026

開催期間：2026年4月17日（木）～4月29日（火・祝）

会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区）

越銘醸「山城屋」ブース出展日：4月22日（水）

浜田竜二氏 登場時間：15:00～22:00（予定）

入場料：コイン制（詳細はCRAFT SAKE WEEK公式サイト参照）

■ 会社概要

社名：越銘醸株式会社

代表取締役 吉原 雅史

所在地：新潟県長岡市栃尾大町2-8

TEL0258-52-3667

FAX0258-52-9817

URL：https://koshimeijo.jp/