大阪信愛学院中学校（大阪市城東区）では、英語教育の取り組みの成果として、現在の中学3年生（スーパー文理コース）は中2での英検合格率93％、また半数近くが準2級に合格するなど、多くの生徒が高い英語力を身につけています。 また、本校ではリクルートが提供するオンライン学習サービス「スタディサプリEnglish」を導入し、生徒の自主学習を支援しています。この取り組みの成果として、同サービスの学習イベント「Eフェスタ」において、本校の生徒が全国上位1％に入る成績を収め、リクルート社より表彰を受けました。

「Eフェスタ」は、一定期間内に英語レッスンを進める学習イベントで、本校では冬休みの課題として全員参加で実施しました。課題として設定していた目標は20レッスンでしたが、中学2年（当時）の永山花音さんは400レッスンを達成し、全国上位1％の成果を収めました。

生徒インタビュー スタディサプリEnglish「Eフェスタ」上位1％

永山さんに、英語学習への取り組みや成果について話を聞きました。

―英語はもともと好きでしたか。 小学校のころは、英語が特別好きというわけではありませんでした。でも中学校に入ってから、スタディサプリEnglishなどを使って学習するようになり、だんだん得意科目になってきて、好きだと感じるようになりました。 ―スタディサプリEnglishのどんなところが面白いと感じていますか。 自分が発音した言葉が文字として画面に表示されるところです。発音が正しくないと違う単語として表示されてしまうのですが、きれいに発音できると正しい単語が表示されます。自分の成果を確認しながら学習を進められるところが面白いと思います。 ―冬休みに挑戦した「Eフェスタ」を通して、どのような変化を感じましたか。 毎日たくさん英語を聞いたり読んだりしたので、以前より速いスピードの英語でも聞き取れるようになったと感じています。これからも続けていきたいと思いました。 ―英語を学んでいて、うれしかった出来事はありますか。 先日、友人と遊びに行ったときに外国の方から英語で道を聞かれました。そのときに英語で道案内ができて、とてもうれしかったです。もっと英語で話せるようになりたいと思いました。 ―これからの目標を教えてください。 学校では英検にも取り組んでいるので、中学生の間に準2級を取得することが目標です。そして高校では、さらに上位級にも挑戦したいと思っています。 また、茶道部に所属しているので、日本の伝統文化を通して海外の方と交流できる機会があればいいなと思っています。

大阪信愛学院では、オンライン学習ツールの活用と対面授業を組み合わせ、生徒が主体的に英語に触れる機会を充実させています。

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大阪信愛学院 概要

https://junior.osaka-shinai.ed.jp/ https://www.osaka-shinai.ac.jp/effort/globalcommons/

法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子） 所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設） 設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 在籍者数：1,937名（2025年5月1日現在）

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