国連気候変動枠組条約『Sports for Climate Action Framework』に署名

東京フットボールクラブ株式会社

FC東京はこのたび、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の『Sports for Climate Action Framework(スポーツを通じた気候行動枠組み)』に署名いたしました。コミットメントレターには、川岸滋也代表取締役社長が署名しています。

『Sports for Climate Action Framework』は、スポーツの力を活かして気候変動対策を前進させる国際的な取り組みです。署名団体には、ネットゼロに向けた戦略策定と実行、ステークホルダーとの協働、発信を通じた行動変容の促進、そして気候変動への適応力と連帯の強化が求められます。

この署名により、FC東京はＪリーグクラブとして初めて、この国際的な枠組みへの参加を表明しました。

『Sports for Climate Action Framework』に署名する意義

FC東京はこれまでも、クラブのソーシャルステートメント『わたしたちのくらしの未来につながるゴールを』(https://www.fctokyo.co.jp/news/details/317016/)のもと、ホームタウン・東京で社会連携活動と環境アクションを進めています。この署名は、その実践を国際的な基準へと引き上げ、クラブとしての責任と発信力をさらに高めていく一歩となります。

気候変動は、スポーツを楽しむ日常そのものに影響を及ぼす深刻な社会課題です。猛暑や豪雨、台風などの影響は、子どもたちが安心してサッカーを楽しめる環境や、スタジアムに集うファン・サポーターの体験にも関わる問題となっています。FC東京は、フットボール（スポーツ）の影響力を活かし、地域、自治体、パートナー企業、ファン・サポーターのみなさまとともに、東京から前向きなアクションを広げてまいります。

またFC東京は、サステナビリティ戦略(https://www.fctokyo.co.jp/news/details/330261/)に基づき、環境負荷の低減だけでなく、ホームタウンにおける行動変容の促進や、社会価値の共創に注力していきます。この署名を契機に、試合運営やクラブ活動における取り組みを一層前進させるとともに、発信や対話を通じて、より多くの人が気候行動を自分ごととして捉えられるきっかけづくりに取り組んでまいります。

FC東京はこれからも、スポーツの力を通じて、未来の子どもたちによりよい地球環境と東京の日常をつないでいけるよう、挑戦を続けてまいります。

国連気候変動枠組条約『Sports for Climate Action Framework』とは

本枠組みは、ネットゼロ社会の実現に向けてスポーツ界が一丸となり行動することを目的に、2018年のCOP24(第24回気候変動枠組条約締約国会議)において、UNFCCCとIOC(国際オリンピック委員会)の連携により設立されました。

署名団体は、ネットゼロに向けた戦略の策定・実行、排出削減に向けた関係者との協働、コミュニケーションによる行動変容の促進などに取り組む4つの原則に基づいて行動することが求められます。

4つの原則

1.ネットゼロ気候戦略を策定・実行

2.パートナーシップを活用した気候変動対策を実施

3.気候変動の変革を推進するコミュニケーション

4.気候変動への強靭化と国際的な連帯を強化する

「Sports for Climate Action Framework」 公式サイトはこちら(https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action)

関係者コメント

東京フットボールクラブ株式会社

代表取締役社長 川岸滋也

「今回の署名は、私たちのソーシャルステートメントとサステナビリティ戦略を、国際的な気候行動の枠組みへ接続する大きな一歩です。ファン・サポーター、パートナー、自治体、地域のみなさまとともに、東京から具体的なアクションを積み重ね、スポーツの力でよりよい未来をつくってまいります」

国連 グローバルクライメートアクション(UN Climate Change Global Climate Action)

リード リンディタ・ザフェリ・サリフ氏(Sectoral Initiatives Lead Lindita Xhaferi-Salihu)

"Today, we are excited to welcome FC Tokyo to Sports for Climate Action.

As the first club in the J.League to join this global effort, FC Tokyo is setting a powerful example of leadership on and off the pitch.

Rooted in community, discipline and respect for the future, this step reflects the true spirit of Japanese football.

By joining hundreds of clubs, leagues and teams in the UNFCCC Sports for Climate Action family, we look forward to seeing FC Tokyo show what is possible when a club leads with purpose, engaging its partners, its community, its city, and more importantly, its athletes and fans in doing their part to create a safer, resilient and prosperous future.

To clubs across Japan and beyond, we invite you to follow FC Tokyo's lead. Together we can build something bigger than the game itself.

Let's move forward as one, protecting the game we love and the planet we share.

Thank you very much."

「本日、FC東京を『Sports for Climate Action Framework（スポーツを通じた気候変動枠組み）』に迎えることができ、大変嬉しく思います。

Ｊリーグで初めて世界的な取り組みに参加するFC東京は、ピッチ内外でのリーダーシップを発揮する良い模範となってくれました。

地域社会、規律、そして未来への尊重に根ざしたこの一歩は、日本サッカーの熱意を反映するものです。

UNFCCC（国連気候変動枠組条約）が推進する『Sports for Climate Action Framework』に加盟しているクラブ、リーグ、チームとともに、FC東京が明確な目的を持って先頭に立ち、パートナー、地域社会、ホームタウン、そして何よりアスリートやファン・サポーターを巻き込むことで、より安全で、柔軟性があり豊かな未来を創るために何が可能であるかを示してくれることを期待しています。

日本全国、そして世界中のクラブのみなさん、ぜひFC東京のリードに続いてください。私たちはともに、スポーツという枠組みを超えた、より大きなものを築き上げることができます。

私たちの地球を大切にし、私たちが愛するスポーツができる環境を守るために一丸となって前進していきましょう。

ありがとうございました」

（FC東京にて翻訳）