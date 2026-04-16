【キャンプ×カヌー・カヤック】山梨・河口湖畔のオートキャンプ場『CAMP SATOMIYA～キャンプさとみや～』4月18日（土）より営業開始！キャンプと水上アクティビティを一緒に楽しもう！

富士観光開発株式会社

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3633-1 代表取締役 志村和也）が運営する山梨県・富士河口湖町のキャンプ場「CAMP SATOMIYA～キャンプさとみや～」（山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3951番5）は2026年4月18日（土）より営業を開始いたします。



キャンプさとみや概要・予約（なっぷ）▶https://www.nap-camp.com/yamanashi/16262

【サイトの特徴】▶受付棟・シャワー・洗い場に近いメインサイト9区画▶メインサイトの一部からは富士山を眺めることができる▶メインサイト北側にはサイトごとに河口湖を望むデッキも▶湖畔に沿って並ぶサブサイト9区画

CAMP SATOMIYAは富士山の麓、富士五湖の一つ河口湖南岸に位置する全18区画のオートキャンプ場です。受付棟・シャワーに近いメインサイトの一部からは季節によって富士山も望めます。湖畔に沿って並ぶサブサイトは河口湖の眺めがよい区画です。どちらのエリアにもトイレ・水場があり、湖畔の自然豊かな環境と美しい景色を思う存分楽しめる最高の立地です。

【観光スポットやコンビニが近い便利な立地】▶キャンプ場の向かいにある「冨士御室浅間神社」

CAMP SATOMIYAは富士山麓で最古の神社「冨士御室浅間神社」や、天然芝が整備され春の流鏑馬神事（やぶさめしんじ）の舞台ともなる「シッコゴ公園」と隣接しており、キャンプの合間に観光もできます。また、最寄りのコンビニまで徒歩5分、スーパー・ホームセンターまで車で約5分と、買い出しにも便利です。

【水上アクティビティにも利用できる】▶発着場として利用できる桟橋▶浅瀬からも発着可能

湖畔に隣接するCAMP SATOMIYAでは、カヌーやカヤックの持ち込みが自由で、キャンプだけでなく水上アクティビティも楽しめます。メインサイトとサブサイトの間の浅瀬に桟橋が整備されており、カヌーやカヤック、SUPなどの発着場として利用できます。

キャンプと合わせて、ぜひ湖上でもアウトドアを満喫してみてください。

▶河口湖北岸の街並みや山々を望む

CAMP SATOMIYA付近の湖上からは北岸の山々や街並みを一望できます。特に夏は、山々の緑と河口湖の青のコントラストが美しく、河口湖の大自然を眺めながらカヌー・カヤックを楽しめます。

また、5分ほど漕いでキャンプ場西側の沖に出れば富士山が見えるので、ぜひ晴れた日は沖まで出て、湖上ならではの絶景をご堪能ください。

【カヌー・カヤックの無料レンタルサービス】▶カヌー・カヤックのラック ※キャンプさとみや利用者限定

CAMP SATOMIYAの利用者限定で、カヌーとカヤックの無料レンタルを行っています。レンタルで利用できるのはカナディアンカヌー（耐荷重240kg）4艇、1人用カヤック12艇、オール、パドル、ライフジャケットです。カナディアンカヌーで仲間と同乗できるほか、一人ずつカヤックに乗って複数艇で湖上に出ることもできます。

カヌー・カヤックの乗船に必要なものを一通りレンタルできるので、キャンプついでに手軽に利用できます。

カヌー・カヤックのレンタルはセルフサービスです。利用予約台帳兼誓約書に名前と利用開始時刻等（順番待ちがある場合1回1台30分以内の利用）を記入し、注意事項をよく確認して、レンタルしていただきます。なお、安全確保のため、指定された湖面範囲内でお楽しみください。待っている方がいなければ時間無制限で利用可能ですので、ゆっくりと湖上の旅を満喫できます。

▶外付けシャワーも完備

キャンプさとみやには受付の近くに外付けの冷水シャワーが備え付けられています。水上アクティビティを楽しんだ後は、シャワーで体の汚れをスッキリ落とすことができるので、便利で衛生的です。

また、サニタリー棟（男女別棟）にある室内の温水シャワーも利用できるので、真夏以外の時期でも体を冷やさずにシャワーを浴びることができます。

【CAMP SATOMIYA～キャンプさとみや～ 概要】

■営業期間：2026年4月18日(土)～11月23日（月・祝）

■営業時間：チェックイン13:00～19:00（平日の仕事終わりに間に合います）・チェックアウト6:00～11:00

■施設利用料（１人・一泊あたり）

┗大人（中学生以上）1,500円

┗子供（4歳～小学生）750円

┗3歳以下無料

┗ペット200円

■サイト料金：＜オートキャンプサイト＞全18区画

┗メインサイト（9区画）：平日2,500円・休前日と夏休み4,500円・繁忙期5,500円

┗サブサイト（9区画）：平日2,000円・休前日と夏休み4,000円・繁忙期5,000円

■場内共用施設：

・受付棟(トレーラーハウス)

┗チェックイン・チェックアウト・ゴミ収集

・サニタリー棟(トレーラーハウス・男女別棟)

┗トイレ6・温水シャワー4・給水洗い場4・灰捨て場・焚火台コンロ洗い場

■駐車場：予約のサイト内に駐車可能。

■乗り入れ可能車両：乗用車・キャンピングカー・バイク・自転車

■キャンプグッズレンタル：なし

■売店：薪のみセルフサービスで販売（針葉樹／広葉樹袋詰め放題で1,000円）

■予約方法：キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」より予約（完全予約制）

▶https://www.nap-camp.com/yamanashi/16262

■住所：〒401-0310 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3951番5

■TEL：予約者のみメールにてお教えします。

＜アクセス>

●車でお越しの方

〈東京方面より〉中央自動車道【河口湖IC】より河口湖南岸方面へ車で約15分。

〈甲府方面より〉国道137号線（御坂みち）を南に進み、河口湖大橋南の「乳ヶ崎北」信号を右折。

〈静岡方面より〉東名自動車道富士ICより国道139号線を北に進み「東恋路」信号を左折後、「乳ヶ崎 北信号」を左折。

●電車でお越しの方

・富士急行・河口湖駅下車 西湖周遊バスに乗車 約16分 冨士御室浅間神社バス停下車

【水上アクティビティに関する注意事項】

■カヌー・カヤックのレンタルはセルフサービスです。当日の天候や湖の状況などをご自身で判断していただき、無理な利用は絶対にお止めください。

■中学生以下の方が利用される際は大人の方の同伴が必要です。

■利用予約台帳兼誓約書に利用される方のお名前（ひらがな）と開始時刻・終了時刻を記入し、注意事項をしっかりとお読みになってからご利用ください。

■待っている方がいる場合はご利用可能時間を30分以内とします。待ちがない場合は時間無制限です。

■ルールや注意事項等は都度更新されます。

■チェックインファイルの「水辺ご利用のお客様へ ご注意とご案内」をお読みになり、キャンプ場前

の保安区域内でお楽しみください。

■必ずライフジャケットを着用の上、ご利用ください。ライフジャケットはカヌー・カヤックのラック から同じくレンタルできます。

■緊急事態に備え、単独での利用は行わないようにしてください。1人で湖に出る場合は陸上から見守る人が必要です。

■レンタル可能期間はキャンプ場の営業期間と同じく11月23日（月・祝）までです。