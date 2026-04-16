群馬・草津温泉街「西の河原公園（草津町）」を貸切。アーティストThe Deity、新曲『KARATACHI』MV公開
草津温泉・西の河原公園で撮影された幻想的なシーン
株式会社NEXT INNOVATION（日本）は、同社が運営するインディーズレーベル187RECORDSより、アーティストThe Deityの新曲『KARATACHI』のミュージックビデオを2026年4月16日19時より公開する。
本作のミュージックビデオは、群馬県草津町の草津温泉街を舞台に撮影されている。
撮影は草津町役場観光課の正式許可のもと、温泉地として知られる西の河原公園（草津町）を貸切で実施。公園内を流れる川そのものが温泉であり、夜になると立ち上る蒸気がライトアップされ、幻想的な景観が広がる。
本作を象徴する印象的なワンシーン
温泉が流れる西の河原公園の自然景観
撮影当日は雪が降る中で行われ、温泉の蒸気と光、そして雪景色が重なることで、現実と非現実が交差する独特の映像空間が生まれた。
映像では、着物と現代的なスタイルが移り変わる演出が取り入れられている。和と洋が交差する構成は、楽曲『KARATACHI』が描く人生の喜怒哀楽や時間の流れを象徴する表現となっている。
The Deityの作品には海外からの反応も多く、YouTubeでは世界各国のリスナーからコメントが寄せられている。本作の映像も国内外へ向けて公開される。
▼2026年4月16日19:00 プレミア公開
YouTube Channel： https://www.youtube.com/@TheDeity-l9g
The Deity『KARATACHI』ミュージックビデオより
■アーティスト実績
The Deityは東京を拠点に活動するアーティスト。
YouTubeチャンネルでは登録者数30万人を超え、総再生回数は760万回を突破している。
2024年9月に発表したファーストシングル「LIVE or DIE」は148万回再生を突破。
2025年3月リリースのセカンドシングル「KARMA」は190万回再生を記録。
さらに2025年7月に発表した「The Ever‐Changing One」は225万回再生を超えるなど、作品ごとに再生数を伸ばし続けている。
YouTubeでは海外からのコメントも多く寄せられており、インド、イタリア、南米など世界各国のリスナーから反応が集まっている。
■公式リンク
The Deity Official Website： https://the-deity.tokyo
YouTube Channel： https://www.youtube.com/@TheDeity-l9g
■The Deity コメント
「花もあれば棘もある。
人の人生も同じだと思っています。
『KARATACHI』は、喜びや悲しみ、怒りや優しさ、そのすべてを抱えながら生きていく人の姿を重ねた曲です。
右肺の半分を摘出する手術を経験してから約10カ月。
こうして再び音楽を届けられることを、奇跡のように感じています。
この曲が、誰かの人生のどこかに寄り添えたら嬉しいです。」
- The Deity