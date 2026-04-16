群馬・草津温泉街「西の河原公園（草津町）」を貸切。アーティストThe Deity、新曲『KARATACHI』MV公開

株式会社NEXT INNOVATION草津温泉・西の河原公園で撮影された幻想的なシーン

株式会社NEXT INNOVATION（日本）は、同社が運営するインディーズレーベル187RECORDSより、アーティストThe Deityの新曲『KARATACHI』のミュージックビデオを2026年4月16日19時より公開する。

本作のミュージックビデオは、群馬県草津町の草津温泉街を舞台に撮影されている。

撮影は草津町役場観光課の正式許可のもと、温泉地として知られる西の河原公園（草津町）を貸切で実施。公園内を流れる川そのものが温泉であり、夜になると立ち上る蒸気がライトアップされ、幻想的な景観が広がる。

本作を象徴する印象的なワンシーン温泉が流れる西の河原公園の自然景観

撮影当日は雪が降る中で行われ、温泉の蒸気と光、そして雪景色が重なることで、現実と非現実が交差する独特の映像空間が生まれた。

映像では、着物と現代的なスタイルが移り変わる演出が取り入れられている。和と洋が交差する構成は、楽曲『KARATACHI』が描く人生の喜怒哀楽や時間の流れを象徴する表現となっている。

The Deityの作品には海外からの反応も多く、YouTubeでは世界各国のリスナーからコメントが寄せられている。本作の映像も国内外へ向けて公開される。

▼2026年4月16日19:00 プレミア公開

YouTube Channel： https://www.youtube.com/@TheDeity-l9g

The Deity『KARATACHI』ミュージックビデオより

■アーティスト実績

The Deityは東京を拠点に活動するアーティスト。

YouTubeチャンネルでは登録者数30万人を超え、総再生回数は760万回を突破している。

2024年9月に発表したファーストシングル「LIVE or DIE」は148万回再生を突破。

2025年3月リリースのセカンドシングル「KARMA」は190万回再生を記録。

さらに2025年7月に発表した「The Ever‐Changing One」は225万回再生を超えるなど、作品ごとに再生数を伸ばし続けている。

YouTubeでは海外からのコメントも多く寄せられており、インド、イタリア、南米など世界各国のリスナーから反応が集まっている。

■公式リンク

The Deity Official Website： https://the-deity.tokyo

YouTube Channel： https://www.youtube.com/@TheDeity-l9g

■The Deity コメント

「花もあれば棘もある。

人の人生も同じだと思っています。

『KARATACHI』は、喜びや悲しみ、怒りや優しさ、そのすべてを抱えながら生きていく人の姿を重ねた曲です。

右肺の半分を摘出する手術を経験してから約10カ月。

こうして再び音楽を届けられることを、奇跡のように感じています。

この曲が、誰かの人生のどこかに寄り添えたら嬉しいです。」

- The Deity