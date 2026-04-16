【カラオケまねきねこ×ポケモン30周年】4月24日（金）13時より全国700店舗でコラボイベント一斉開催

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）が運営する「カラオケまねきねこ」は、「ポケモン30周年」との大規模コラボキャンペーンを、2026年4月24日（金）13時より全国700店舗で実施いたします。ポケモン30周年を祝う本キャンペーンでは、まねきねこのブランドキャラクターにちなんで、「ニャース」や「ニャオハ」など「ネコ・ニャ」のつくポケモンとその仲間たちが大集結。さらに、まねきねこ史上初の試みとして、全国45都道府県すべてに「ポケモンコラボルーム」を設置（計45店舗）いたします。単なるキャラクター装飾に留まらず、限定オリジナルトレイで届く専用フードや、豪華特典がセットになった「3種のプレミアムパック」、そして歌唱実績が形になるキャンペーンなど、全国どこでも「まねきねこ」でしか味わえない、ポケモンたちとの圧倒的な没入体験をぜひお楽しみください 。

ポケモン30周年コラボ特設ページ

コラボルーム実施店舗などのキャンペーン詳細は公式HPをご確認ください。

URL：https://collabo.karaokemanekineko.jp/list/pokemon_30th

■ 五感で楽しむコラボレーション詳細

〇大人気メニューが専用コラボトレイで届く！コラボメニュー紹介＜全店実施＞

人気メニューの「ポテトフライ」や「若鶏のから揚げ」を、本キャンペーン専用に開発された「コラボ限定オリジナルトレイ」に載せて提供 。フード1品ご注文ごとに、音楽プレイヤーの再生画面をモチーフにした「再生画面風カード（全21種）」をランダムで1枚プレゼントいたします 。

〇歌唱して限定特典をゲットしよう！歌唱キャンペーン＜全店実施＞

対象楽曲を歌うと、全9種の「オリジナル待ち受け画像」をその場でプレゼント！どのポケモンに出会えるかはダウンロードするまでのお楽しみです（ランダム配布 ）。さらに、期間中の歌唱回数上位100名様には、本キャンペーンを象徴する「ニャースオリジナルジョッキ」を贈呈いたします 。

〇ポケモンと一緒に楽しめる没入型コラボルーム（対象45店舗）

「カラオケルーム」を、ポケモン30周年を祝うための「専用スタジアム」へとアップデートしました 。一部の旗艦店だけでなく、全国45都道府県・計45店舗で展開することで、地域を問わず多くのファンが「特別な空間」にアクセスできる環境を整えました 。またコラボルーム利用者には、全1種の限定クリアファイルをプレゼント 。

〇初導入！「3種のプレミアムパック」（対象100店舗）

「室料」「ドリンクバー」「限定ノベルティ」をパッケージ化した本キャンペーン限定のプランをご用意いたしました。

モンスターボールパック：オリジナルカップとコースター（全21種からランダム）が付いた、気軽にお楽しみいただけるスタンダードプランです 。

スーパーボールパック：上記セットに加え、さらにアクリルスティック（全9種からランダム）が付いた、コレクションが広がるおすすめプランです 。

ハイパーボールパック：オーロラアクリルストローチャームやコルクコースターなど、本プランでしか

手に入らない5つの限定アイテムをすべてお付けしたプランです 。

ポケモン30周年について

ポケモンは、1996 年 2 月 27 日（火）に『ポケットモ

ンスター 赤・緑』が発売されてから 30 周年を迎えま

した。特別な 1 年をより楽しんでいただくために、ピックア

ップしたテーマに沿って様々な企画を展開しておりま

す。現在のテーマは「うたう」です。

ぜひ、ポケモン 30 周年をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/

公式Youtube：https://youtu.be/sYNn3ehHuzI

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテインメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official