アウトドアシーンだけでなく、災害対策グッズとしても支持を集める「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2026年のゴールデンウィーク（GW）に先駆け、公式ストア限定で「GWセール」を2026年4月15日12:00～4月20日11:59まで開催いたします。 本セールでは、人気のポータブル電源をはじめ、春のキャンプや車中泊に活躍するソーラーパネル、ポータブル冷蔵庫、初夏のおでかけを快適にするクーリングアイテムまで、幅広い製品を最大50％OFFの特別価格で提供いたします。 新緑がまぶしい季節、家族や仲間とのアウトドアレジャーが本格化するゴールデンウィークを前に、PowerArQ製品をいち早くお得に手に入れられる絶好の機会です。 PowerArQ製品で、より快適で安心なアウトドアライフ、そして日常の備えを始めてみませんか。

■セール詳細

https://powerarq.com/

【セール期間】

2026年4月15日12:00～4月20日11:59

【割引率】

最大50%OFF

【対象商品詳細】

◾️ポータブル電源 PowerArQ Max：264,000円 → 198,000円（25%OFF） PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 121,550円（15%OFF） PowerArQ 3：88,000円 → 61,600円（30%OFF） PowerArQ 2：69,300円 → 48,510円（30%OFF） ◾️ソーラーパネル PowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円 → 32,310円（10%OFF） PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円 → 47,520円（20%OFF） ◾️ポータブル冷蔵庫 ICEBERG 45L：59,400円 → 44,550円（25%OFF） ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF） ICEBERG 12L：27,500円 → 24,750円（10%OFF） ◾️夏物家電 サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF） Wearable Neck Cooler Air：11,000円 → 7,700円（30%OFF） Wearable Neck Cooler3：13,800円 → 10,350円（25%OFF） ポイントクーラー：77,000円 → 65,450円（15%OFF） 冷却ベスト：16,500円 → 11,550円（30%OFF） ◾️冬物家電 電気毛布：15,400円 → 12,320円（20%OFF） 電熱ベスト：ブラック：9,900円 → 6,930円（30%OFF） オリーブ：9,900円 → 4,400円（50%OFF） 電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF） 電熱グローブ（インナー）：13,200円 → 10,560円（20%OFF） 電熱グローブ（アウター）：19,800円 → 13,860円（30%OFF） PowerArQ Voltera Jacket：19,800円 → 14,850円（25%OFF） PowerArQ Voltera Pants：15,400円 → 12,320円（20%OFF） ◾️その他 クッキングポット：7,920円 → 7,128円（10%OFF） 発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF） EasyMagMount：2,980円 → 2,680円（10%OFF） EasyMagMount wireless：4,950円 → 4,455円（10%OFF）

■ピックアップ製品

PowerArQ 3 555Wh

バッテリー交換システム搭載 寿命を気にせず、必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”

容量：555Wh カラー：コヨーテタン、オリーブドラブ、レッド、チャコール 通常価格：88,000円（税込） セール価格：61,600円（税込）（30%OFF）

https://powerarq.com/products/pa50

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot

消費電力500W以下、鍋とフライパンがセットで重量1.0kg ポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L 容量(フライパン): 0.48L 定格電圧: 100V～120V 定格電力: MAX500W(100V使用時 約347W) 素材(鍋・フライパン): アルミニウム合金 素材(蓋): PP素材 コーティング: PTFE 本体サイズ(使用時): 173×170×223mm 重量: 1.0kg カラー: コヨーテタン 価格: \7,920(税込) 販売元: 加島商事株式会社

https://powerarq.com/products/powerarq-fan-light

ICEBERG 45L

2室独立で、冷蔵庫・冷凍庫を同時に使用可能！ パワーアップした”ポータブル冷蔵庫”

容量：45L カラー：コヨーテタン、オリーブドラブ 販売元：加島商事株式会社 通常価格：59,400円（税込） セール価格：44,550円（税込）（25%OFF）

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/aq45l

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。 仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ 日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。 さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail:press@go-hd.jp