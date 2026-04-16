ブロードバンドアワード2025法人版 結果発表について、「OPTAGE for Business」が3部門で最優秀！ 「AsahiNet 光」や「NURO Biz」も注目
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、満足度の高い通信事業者のベストサービスを選ぶ「RBB TODAY ブロードバンドアワード 2025 法人版」の結果を発表いたします。
同アワードは、インターネット回線の法人利用にフォーカスした満足度調査で、大企業、中小企業、小規模・個人事業者に分けて結果をまとめました。
大企業での総合満足度は、オプテージの「OPTAGE for Business」が最優秀に。「OPTAGE for Business」は3年連続の最優秀賞受賞となりました。同部門の通信速度では、NTT西日本の「フレッツ光」が1位となりました。継続意向の部では、「AsahiNet 光」（朝日ネット）が最優秀という結果になりました。
また中小企業部門でもオプテージの「OPTAGE for Business」が総合満足度1位に、「NURO Biz（NUROアクセス）」（ソニービズネットワークス）が2位となりました。継続意向の部では、「NURO Biz（NUROアクセス）」（ソニービズネットワークス）が1位となりました。
小規模事業者部門も総合満足度1位は「OPTAGE for Business」（オプテージ）、「AsahiNet光」（朝日ネット）が優秀という結果に。継続意向の部では「NURO Biz（NUROアクセス）」（ソニービズネットワークス）が最優秀となりました。
結果は以下のとおりです。
■大企業部門
総合満足度
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_1_ae24f0824480c409b0fa46de0d1a5a05.jpg?v=202604160951 ]
通信速度の部
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_2_7afe10abd0a8429ea0cd07dea73acff9.jpg?v=202604160951 ]
サポートの部
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_3_1904fb34d1ef07cde726c5deb94b9e74.jpg?v=202604160951 ]
継続期間の部
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_4_e4b98058ebaaab53e53d09ea0b8b4696.jpg?v=202604160951 ]
継続意向の部
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_5_867514767b82c9705ae3e6c1f8b29c09.jpg?v=202604160951 ]
■中小企業部門
総合満足度
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_6_828fdcd3364339b519284ba42b5fb675.jpg?v=202604160951 ]
通信速度の部
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_7_8dd041e64b8cf1a9af5e133eee4742ce.jpg?v=202604160951 ]
サポートの部
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_8_482f0fbfa73c135264c851910b437d63.jpg?v=202604160951 ]
継続期間の部
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_9_b32c87192d58ce5981e19881b6b20f43.jpg?v=202604160951 ]
継続意向の部
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_10_2f0acc70d053fa858931489b749d2fc6.jpg?v=202604160951 ]
■小規模事業者部門（個人事業主含む）
総合満足度
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_11_c26a9be0c9b459598652106031497838.jpg?v=202604160951 ]
通信速度の部
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_12_3dde54f21b849379ec69c0418d9364c9.jpg?v=202604160951 ]
サポートの部
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_13_1558c306977e049ac8c184cb592940c9.jpg?v=202604160951 ]
継続期間の部
[表14: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_14_0cfe208d3669010b5f5299a20dc73122.jpg?v=202604160951 ]
継続意向の部
[表15: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_15_514297aed9709220bccdf0bae835d4af.jpg?v=202604160951 ]
【調査概要】
調査期間：2026年3月17日（火）～4月8日（水）
調査対象：有職者のうち、法人のインターネット固定回線利用者
対象エリア：全国
対象年齢：20歳～69歳
有効回答数
大企業：2,488
中小企業：3,134
小規模企業者（個人事業、フリーランス含む）：2,176
※勤務先の事業区分は中小企業庁の区分
調査方法：イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査
評価対象（掲載条件）：各項目で有効回答数が30件以上のものに限定
集計・評価について：
本調査では、部門・項目ごとに該当条件を満たす回答者のみを対象として集計・評価しています。サポートなど対象者が限定される一部の評価項目については、「わからない」と回答した方は当該項目の集計対象から除外しています。そのため、評価項目ごとに有効回答数は異なります。
※評価対象サービスは、各部門内・項目ごとに基準数（有効回答数）を満たしたものに限られ、評価対象サービス数は部門・項目により異なります。
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 担当：小板
https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=rbb
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/