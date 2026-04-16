ブロードバンドアワード2025法人版 結果発表について、「OPTAGE for Business」が3部門で最優秀！ 「AsahiNet 光」や「NURO Biz」も注目

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、満足度の高い通信事業者のベストサービスを選ぶ「RBB TODAY ブロードバンドアワード 2025 法人版」の結果を発表いたします。

同アワードは、インターネット回線の法人利用にフォーカスした満足度調査で、大企業、中小企業、小規模・個人事業者に分けて結果をまとめました。

大企業での総合満足度は、オプテージの「OPTAGE for Business」が最優秀に。「OPTAGE for Business」は3年連続の最優秀賞受賞となりました。同部門の通信速度では、NTT西日本の「フレッツ光」が1位となりました。継続意向の部では、「AsahiNet 光」（朝日ネット）が最優秀という結果になりました。

また中小企業部門でもオプテージの「OPTAGE for Business」が総合満足度1位に、「NURO Biz（NUROアクセス）」（ソニービズネットワークス）が2位となりました。継続意向の部では、「NURO Biz（NUROアクセス）」（ソニービズネットワークス）が1位となりました。

小規模事業者部門も総合満足度1位は「OPTAGE for Business」（オプテージ）、「AsahiNet光」（朝日ネット）が優秀という結果に。継続意向の部では「NURO Biz（NUROアクセス）」（ソニービズネットワークス）が最優秀となりました。

結果は以下のとおりです。

■大企業部門

総合満足度

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_1_ae24f0824480c409b0fa46de0d1a5a05.jpg?v=202604160951 ]

通信速度の部

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_2_7afe10abd0a8429ea0cd07dea73acff9.jpg?v=202604160951 ]

サポートの部

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_3_1904fb34d1ef07cde726c5deb94b9e74.jpg?v=202604160951 ]

継続期間の部

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_4_e4b98058ebaaab53e53d09ea0b8b4696.jpg?v=202604160951 ]

継続意向の部

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_5_867514767b82c9705ae3e6c1f8b29c09.jpg?v=202604160951 ]

■中小企業部門

総合満足度

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_6_828fdcd3364339b519284ba42b5fb675.jpg?v=202604160951 ]

通信速度の部

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_7_8dd041e64b8cf1a9af5e133eee4742ce.jpg?v=202604160951 ]

サポートの部

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_8_482f0fbfa73c135264c851910b437d63.jpg?v=202604160951 ]

継続期間の部

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_9_b32c87192d58ce5981e19881b6b20f43.jpg?v=202604160951 ]

継続意向の部

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_10_2f0acc70d053fa858931489b749d2fc6.jpg?v=202604160951 ]

■小規模事業者部門（個人事業主含む）

総合満足度

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_11_c26a9be0c9b459598652106031497838.jpg?v=202604160951 ]

通信速度の部

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_12_3dde54f21b849379ec69c0418d9364c9.jpg?v=202604160951 ]

サポートの部

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_13_1558c306977e049ac8c184cb592940c9.jpg?v=202604160951 ]

継続期間の部

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_14_0cfe208d3669010b5f5299a20dc73122.jpg?v=202604160951 ]

継続意向の部

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/531_15_514297aed9709220bccdf0bae835d4af.jpg?v=202604160951 ]【調査概要】

調査期間：2026年3月17日（火）～4月8日（水）

調査対象：有職者のうち、法人のインターネット固定回線利用者

対象エリア：全国

対象年齢：20歳～69歳

有効回答数

大企業：2,488

中小企業：3,134

小規模企業者（個人事業、フリーランス含む）：2,176

※勤務先の事業区分は中小企業庁の区分

調査方法：イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査

評価対象（掲載条件）：各項目で有効回答数が30件以上のものに限定

集計・評価について：

本調査では、部門・項目ごとに該当条件を満たす回答者のみを対象として集計・評価しています。サポートなど対象者が限定される一部の評価項目については、「わからない」と回答した方は当該項目の集計対象から除外しています。そのため、評価項目ごとに有効回答数は異なります。

※評価対象サービスは、各部門内・項目ごとに基準数（有効回答数）を満たしたものに限られ、評価対象サービス数は部門・項目により異なります。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：小板

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=rbb

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/