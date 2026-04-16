絶景×美食で贈る「母の日」　カーネーションやメッセージデザートプレート付き　横浜で楽しむ特別ランチ＆ディナープラン

相鉄ホテル株式会社

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、母の日という思い思いに感謝を伝える特別な日に、大切な人と上質な時間をお過ごしいただけるよう、ホテル内の各レストランやペストリーショップにて特別なメニューやプランを期間限定でご用意しております。

【フレンチ「ベイ・ビュー」(28F)】Mother's Day Special Plan ～ 感謝を伝える特別なひととき ～

母の日プラン詳細 :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/240/

ホテル最上階28階に位置するフレンチレストラン「ベイ・ビュー」では、日頃の感謝を伝える母の日に、横浜の美しい景色を望みながら、ご家族で心に残る特別なひとときをお過ごしいただける限定プランをご用意いたします。乾杯には、爽やかなハーブとラズベリーが香るロゼスパークリングカクテル「Mother's Rose Royale」をご提供。カーネーションを添えた華やかな一杯が、特別な時間のはじまりを彩ります。

お料理は、シェフ高木による季節の恵みを取り入れたスペシャルコース。ランチでは、天然ヒラメのマリネにフロマージュブランの爽やかなソースを合わせた一皿や、小田原産「下中玉ねぎ」の甘みを引き立てた冷製スープをご用意しております。ディナーでは、福岡県合馬産筍のフランにフォアグラを添えた濃厚な一皿や、甘鯛の松笠焼きに桜海老のビスクソースを合わせた、旬の味覚あふれる料理をご堪能いただけます。さらに、カーネーションの卓上花やメッセージ付きデザート、記念写真のプレゼントなど、母の日を彩る特典もご用意しております。横浜の絶景とともに、大切なお母様へ"ありがとう"の気持ちを伝える、心温まるひとときをお楽しみください。

【期間】5月1日（金）～5月31日（日）

【料金】母の日ランチ 8,300円

10,000円

母の日ディナー 16,500円

20,500円

【内容】・乾杯ロゼスパークリングカクテル

「Mother's Rose Royale」※ノンアルコール可

・カーネーション卓上花

・デザートプレート「Thank you always, mom!」

・お食事の記念にお写真をプレゼント（フレーム）

【鉄板焼「さがみ」(28F)】～母の日ランチ～

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/french-bayview/

ダイナミックに素材を焼き上げるパフォーマンスが魅力の鉄板焼レストランでは、母の日の特別なひとときを演出するランチコースをご用意しております。前菜の帆立貝のマリネはお花を散りばめたフラワーアレンジメントを思わせる美しい盛り付けで、伊勢海老にはアンチエイジングや美容効果が期待されるアボカドソースを合わせました。メインには"A5ランク特選和牛"をフィレとサーロインの食べ比べでご提供。デザートにはエディブルフラワーをあしらったフルーツゼリーやラズベリーマカロンを添え、五感で楽しむ美しさと味わいをお楽しみいただけます。

【期間】５月９日（土）～５月31日（日）

【料金】母の日ランチ 18,000円

【内容】・乾杯ドリンク

・カーネーション一輪

・お食事の記念にお写真をプレゼント（フレーム）

【日本料理「木の花」(8F)】母の日お祝いプラン ～感謝の彩り～

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/sagami/

【期間】4月23日（木）～5月31日（日）

【料金】母の日お祝いプラン ～感謝の彩り～ 18,000円

（ランチ限定）

【内容】・母の日限定モクテル

・カーネーションの花束

・お食事の記念にお写真をプレゼント（フレーム）

【中国料理「彩龍」(3F)】母の日お祝いランチ＆ディナープラン

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/konohana/

料理長が心を込めて仕立てた、厳選食材をふんだんに使用した中国料理ならではの華やかなコースをご用意いたします。お母様には、カーネーションを使った工芸茶「馨花相印（きょうかそういん）」をサービスいたします。「馨花」の花言葉は「感謝」。鮮やかなピンク色のカーネーションがお湯の中で大輪の花を咲かせる美しい演出もお楽しみください。さらにディナープランには、シェラトンロゴ入りオリジナルポーチをプレゼント。ご注文の皆さま全員にも、お土産として「彩龍マンゴープリン」をご用意しております。落ち着いた店内で、旬の美味と華やかな演出に包まれた特別なひとときをお過ごしください。

【期間】5月1日（金）～5月31日（日）

【料金】母の日お祝いランチプラン 7,000円

母の日お祝いディナープラン 14,000円

【内容】・カーネーションを使った工芸茶のプレゼント

・「彩龍マンゴープリン」をご注文の皆さま全員に1個プレゼント

・シェラトンロゴ入りポーチ（ディナープラン）プレゼント

【オールデイダイニング「コンパス」（2F）】てげうまい！九州・宮崎フェア

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/sairyu/

「てげうまい！九州・宮崎フェア」開催中の「コンパス」では、宮崎牛や地頭鶏をはじめとするブランド肉や、「チキン南蛮」「辛麺」などのご当地グルメ、さらに「黒瀬ぶり」「オオニベ」といった海の幸、伝統野菜「佐土原ナス」など、宮崎の魅力あふれる食材を使用した多彩なメニューをご提供しております。デザートには「マンゴープリン」や「チーズまんじゅう」「ねったぼ（芋餅）」もご用意。母の日を含む特別期間中は、感謝の気持ちを伝えるメッセージ付きデザートプレートやカーネーションをあしらった卓上花で、大切なお母様へ"ありがとう"をお届けする特別なおもてなしをご用意しております。

【期間】九州・宮崎フェア 4月13日(月)～7月10日

【料金】（平日）ランチ 大人6,000円

子供(4歳～小学生)3,000円／シニア4,800円

ディナー 大人9,000円

子供(4歳～小学生)4,500円／シニア7,200円

（土日祝）ランチ・ディナー

大人9,000円

子供（4歳～小学生）4,500円／シニア7,200円

※ゴールデンウィーク期間は特別料金となります。

【内容】5月7日（木）～5月31日（日）

・母の日デザートプレート1,000円

・カーネーション入り卓上花＋デザートプレート5,000円

【ペストリーショップ「ドーレ」(B1F)】母の日におすすめの季節限定スイーツ

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/compass/fair_miyazaki/

ペストリーシェフ佐藤 浩一が素材のハーモニーと奥行きにこだわった、春から初夏をイメージした季節限定スイーツをペストリーショップ「ドーレ」で販売中。厳選した柑橘や抹茶、苺など、素材本来の繊細な香りや味わいを最大限に引き出し、ひとつひとつ丁寧に仕上げています。母の日にぴったりなご家族みんなで分け合ってお楽しみいただけるホールサイズもご用意。この季節ならではのスイーツとともに、母の日に笑顔が開く瞬間をお届けいたします。

【期間】各商品により異なります。詳細はホームページをご覧ください。

【料金】母の日におすすめのスイーツ

・ホワイトショコラオランジュ：800円

・抹茶オペラ：750円／ホール3,500円

・フレーズヤウルト：800円

・エクレールシトロン：600円 他

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/

備考：

※記載料金には、サービス料、消費税が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

※卓上花や花束はお持ち帰りいただけます。

母の日プラン詳細 :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/240/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00～19:00）

シェラトンホテル＆リゾートについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドであるシェラトンホテル＆リゾートは、世界の70カ国以上に及ぶ国と地域に展開する440軒以上のホテルで、ゲストが旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザイン、多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、そしてサービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めてまいります。詳細はhttp://www.sheraton.comまたは、FacebookやTwitter(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、133カ国・地域に30のブランド、 合わせて7,600軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(TM) （マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.comをご覧ください。Facebookや@MarriottIntlにてTwitterとInstagramでも情報発信しています。

Marriott Bonvoyについて

マリオット・インターナショナルのトラベルプログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ） は、当社の持つ30のホテルブランドおよびホームレンタルサービスであるホーム＆ヴィラ・バイ・マリオット・インターナショナルでご利用いただけます。会員の皆様は、滞在ごとにポイントの獲得や交換が可能で、アメリカン・エキスプレスと提携したクレジットカードをご利用いただくとより早くポイントを貯めることができます。当プログラムは、会員限定体験やデスティネーションツアーのほか、Marriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）にてアドベンチャーの数々を提供しています。会員の方がMarriott.comで直接ご予約いただくと、無料の高速Wi-Fi接続や会員限定の特別料金をご利用いただけるほか、マリオットのモバイルアプリでは、モバイルチェックイン＆チェックアウト、モバイルリクエスト、また一部のホテルではモバイルキーがご利用いただけます。Marriott Bonvoyへの無料会員登録やプログラムについての詳細は、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook、Twitter、Instagramでも随時情報を発信しています。(https://mobile-app.marriott.com/ja-jp%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82Facebook%E3%80%81Twitter%E3%80%81Instagram%E3%81%A7%E3%82%82%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)