【7月25日限定】第49回隅田川花火大会を優雅に鑑賞｜一夜限りの特別宿泊プラン3種を販売開始/ロッテシティホテル錦糸町

株式会社ロッテシティホテルホテルから眺める隅田川花火大会と東京スカイツリー(R)（第48回隅田川花火大会開催時）

ロッテシティホテル錦⽷町（所在地：東京都墨田区錦⽷4-6-1、総支配人：福井朋也）は、2026年7月25日（土）に開催される「第49回隅田川花火大会」に合わせ、夏の風物詩をご堪能いただける一夜限定特別宿泊プラン3種を、4月16日（木）12時より販売開始いたします。東京の夏を象徴する特別な一日を、ロッテシティホテル錦糸町でぜひお楽しみください。

【第49回隅田川花火大会 概要】

期日：2026年7月25日（土）

※荒天などのため実施できない場合は中止

打ち上げ予定時間：19：00～20：30（第一会場19：00、第二会場19：30）

打ち上げ数：約9,350発（第一会場）、約10,650発（第二会場）

公式Webサイト：https://www.sumidagawa-hanabi.com(https://www.sumidagawa-hanabi.com/)

隅田川花火大会の詳細は公式HPをご確認ください。

全３種のプランをご用意！｜第49回隅田川花火大会当日限定宿泊プランをご紹介

客室から望む東京スカイツリー(R)と隅田川花火大会の様子（デラックスルームイメージ）

隅田川花火大会は、東京の伝統と夏を感じられる特別な風物詩のひとつです。当ホテルではお客さまの滞在スタイルに合わせて、3種の宿泊プランから特別なステイをお選びいただけるようにいたしました。

さらに当日は、ご宿泊者さま全員をホテルオリジナル「夏祭り」にご招待いたします。ホテル名物「コアラのマーチ焼き」や日本の夏を感じられる縁日など、花火大会前のひとときを華やかに彩ります。

１. 【7/25隅田川花火大会限定】お部屋で楽しむ贅沢な花火鑑賞☆インルームダイニングディナー＆シャンパン付き（夕朝食付き）

東京スカイツリー(R)側の客室の中でも、開放的な窓がシンボルのタワーズジュニアスイートとデラックスルームが対象のプランです。ゆったりと花火を鑑賞しながら、ホテルのシェフ特製のインルームダイニングディナーとシャンパンをお召しあがりいただけます。

２. 【7/25隅田川花火大会限定】お部屋で楽しむ贅沢な花火鑑賞☆オードブル＆スパークリングワイン付き（朝食付き）

インルームダイニングのご提供内容（写真はイメージです）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/135_1_2befbfadd330c6c747f57a3ce8df609f.jpg?v=202604160151 ]

東京スカイツリー(R)側のお部屋で、ホテルのシェフ特製のオードブルとスパークリングワインとともに花火鑑賞が叶うプランです。

３. 【7/25隅田川花火大会限定】現地で楽しむ花火鑑賞☆お夜食付き（朝食付き）

オードブルのご提供内容（写真はイメージです）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/135_2_4b7742773846569dd92dd4a15f485d7a.jpg?v=202604160151 ]

トレインビューの客室では、会場での臨場感あふれる花火を鑑賞されるお客さまに向けたプランをご用意いたします。花火大会会場からホテルに戻られた際に、お夜食「シェフ特製冷やし担々麺」を味わいながら、夏の余韻をお楽しみいただけます。

ロッテシティホテル錦糸町「夏祭り」で作る夏の思い出

本プラン限定でご提供する「シェフ特製冷やし担々麺」。花火大会からホテルへ戻られた際のお夜食にぴったり（イメージ）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/135_3_216cb115e02ba551756d15161eb46c28.jpg?v=202604160151 ]

毎年ご好評をいただいているロッテシティホテル錦糸町「夏祭り」を、本年も開催いたします。ご宿泊のお客さま限定でご参加いただける、花火大会前の特別なひとときをお届けいたします。縁日や「コアラのマーチ焼き」、ドリンクなどをご用意し、どこか懐かしさを感じる夏祭りをご提供。花火の打ち上げを待つ時間も、心弾む思い出へと演出いたします。

ロッテシティホテル錦糸町について

ホテルオリジナル夏祭り（2025年実施の参考画像）2025年のロッテシティホテル錦糸町夏祭りの様子[表4: https://prtimes.jp/data/corp/64679/table/135_4_e55911e840c2e41a5a23c3e0a5ef54b8.jpg?v=202604160151 ]

東京スカイツリー(R)を望む絶好のロケーション、下町情緒を⾊濃く残す街「錦⽷町」

ロッテシティホテル錦糸町は、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」直結・JR「錦糸町駅」徒歩立地１分という抜群にアクセスの良い立地で、 "東京”を満喫する旅の拠点に最適なホテルです。東京スカイツリー(R)を美しく見渡せる客室や、健康美を意識した朝食で迎える「最高の朝」をお楽しみください。伝統工芸品の「江戸切子」を前面に配したフロントでゲストの皆様をお出迎えいたします。「ものづくりのまちすみだ」に位置するロッテシティホテル錦糸町は、人々の集いやここでしかできない体験を創出しています。

公式HP

https://lottecityhotel.jp/

ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/