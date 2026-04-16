札幌で「自分が小さくなった」ような錯覚体験！？高さ25cmのショートケーキや30cmの巨大スプーンで童心に返る、新感覚の”没入型”スイーツブッフェ開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区／総支配人：百瀬 毅）7階レストラン「BAR & GRILL Splish」は、2026年5月10日（日）から9月末までの日曜日を中心としたディナー休業日限定で、童心に返れる没入型スイーツブッフェ「Nostalgic Memories（ノスタルジック・メモリーズ）」を開催いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/plan/nostalgic_memories/index.html

誰もがかつて持っていた、見るものすべてが大きく、キラキラと輝いていた子ども時代の視点。大人になり「効率」や「マナー」を重視するようになった今、忙しい毎日の中で忘れてしまった「純粋なときめき」や「理屈抜きの幸福感」を五感で取り戻していただくための「心のデトックス」として本イベントを企画いたしました。題して、「Nostalgic Memories（ノスタルジックメモリーズ）」。会場には、巨大なケーキをはじめとしたスイーツや、ハンバーグやオムライスなどを盛り付けて楽しむ「大人のお子さまランチ」が登場。子どもの頃のように、肩の力を抜いてお楽しみいただけるような空間を提供いたします。あの頃はすべてが大きかった――そんな情緒あふれる没入感で、皆さまをノスタルジーの世界へと誘います。

■ 視覚を揺さぶる「巨大な世界観」

会場に足を踏み入れて最初に目に飛び込んでくるのは、自分が小さくなったかのように錯覚する高さ約25cmの「大きなショートケーキ」。さらに、巨大なカップや、全長約30cmの巨大なスプーン・フォークなどのカトラリーも、童心に返るための魔法のアイテムとしてブッフェ台に登場します。周りの何もかもが大きく感じる、非日常的なスケール感をお楽しみください。

■ ホテルパティシエが贈る、本気のスイーツラインナップ

「いちごソムリエ」が厳選した苺で彩る圧巻の巨大ケーキを中心に、五感で楽しむ実演パフォーマンスや童心をくすぐる遊び心溢れるギミックなど、子どもの頃に感じた純粋なときめきを呼び覚まします。

・大きなショートケーキ：「いちごソムリエ」の資格を持つパティシエが、その時期に最も美味しい苺を厳選。ふんわり軽やかなスポンジと程よい甘さのクリームに、苺の香りと風味が絶妙にマッチし、あの頃のワクワク感と幸福感が口いっぱいに広がります。

・ライブパフォーマンス：実演メニューでは、フレンチトーストに濃厚な「ラクレットチョコレート」をとろりととかして提供。目の前で仕上げるライブ感をお楽しみいただけます。

・遊び心満載のギミック：ガチャガチャをまわして出てくるスイーツやアイスキャンディーを思わせる「当たり付き」スイーツ、自分で自由に仕上げるパフェコーナーなど、思わず笑顔がこぼれる仕掛けを豊富にご用意しています。

・その他スイーツ：プリンやシュークリーム、フルーツタルトなどの定番スイーツや月替わりのスイーツを種類豊富にご用意いたします。

■ 憧れが詰まった「大人のお子さまランチ」

お食事メニューには、誰もが大好きだったメニューをホテルのクオリティで再現した「大人のお子さまランチ」のメニューが勢ぞろいします。

・香ばしく焼き上げた「ナポリタンスパゲティー」

・サクサクの「エビフライ」とジューシーな「ハンバーグ」

・Splishオリジナルのミニフラッグが立つ「オムライス」 など

スイーツの甘みとお料理の塩味が引き立てあう、大人だからこそ楽しめる贅沢な食べ合わせをご提案いたします。自由に盛り付けて、自分だけの「お子さまランチ」をご堪能ください。また、アルコール付きプランもご用意しており、女子会や同窓会など、思い出を語り合う場にも最適です。

■ 参加型イベント：5ヶ月かけて集める「記憶のカード」

ご来場者一人につき1枚、オリジナルの「記憶のカード（ワンダーカード）」をプレゼントいたします。

・ 内容：童心を呼び覚ますフレーズと、ブッフェをより楽しむためのヒントを記載（全6種類／月替わり）。皆さまを一つ上のスイーツ体験へと誘います。

・ 特典：集めた枚数に応じて、10月以降にご利用いただける割引やドリンクチケットなどの特典をご用意。

中にはシークレットの1枚も。コレクションしたくなるような、情緒あふれるデザインのカードとともに、特別な体験をお持ち帰りください。※画像はイメージです。

■ スイーツブッフェ「Nostalgic Memories」概要

【期間】 2026年5月10日（日）～9月末 ディナー休業日

※原則として日曜日の開催を予定しておりますが、一部日程が異なる場合がございます。

詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

【会場】 SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」（札幌市中央区南4条西4丁目1番地1）

【時間】 15:00～17:00（最終入店16:00）

【料金】 スイーツブッフェ：お一人さま4,500円（ソフトドリンクフリーフロー付き）

アルコールフリーフロー：2,500円

【メニュー】

〈スイーツ〉

大きなショートケーキ／実演：ラクレットチョコレート／プリン・ア・ラ・モード／クッキーシュークリーム／チョコレートケーキ／フルーツタルト／オレンジゼリー／スフレチーズケーキ／ムース・オ・ショコラ／カヌレ／スコーン／ドレスアップパフェコーナー など

〈月替わりデザート〉

フィナンシェ／マカロン／季節のグラス・クレープ／メロンのタルト／チェリーのパウンドケーキ

〈フルーツ〉

オレンジ／パイン／リンゴ／アロエ＆マンゴー など

〈お子さまランチ〉

スパゲッティ・ナポリタン／ハンバーグ／エビフライ／オムライス／唐揚げ／フライドポテト／コーンスープ／ミネストローネ など

〈パン類〉

クロワッサン／デニッシュ／塩パン／コーンパン／ブリオッシュ／ミニドーナツ／サンドウィッチ or オープンサンド など

〈ソフトドリンクフリーフロー〉

コーヒー／紅茶／日本茶／ソフトドリンク各種

〈アルコールフリーフロー〉

生ビール／ハイボール／ウイスキー／焼酎（芋・麦・甲類）／梅酒／ワイン（赤・白・スパークリング）／日本酒／レモンサワー／カクテル20種／モクテル3種／ソフトドリンク6種

※表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれます。

※食物アレルギーをお持ちの方は事前にお申し出ください。

※食材の仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。

※席の指定は承っておりません。

※アルコールの提供は20歳以上の方に限ります。運転される方への提供は固くお断りします。

※掲載の写真はすべてイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。

●「SAPPORO STREAM HOTEL」について

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099【代表】

ホテル公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.htmlホテル公式"Instagram" :https://www.instagram.com/sapporostream/ホテル公式"X" :https://x.com/sapporostream