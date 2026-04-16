「オトナノススメ～還暦上等！～」が何かと大好評の怒髪天だが、勢い止まらず、新曲「トカイテ」を、メンバー内で最初に還暦を迎える増子直純の誕生日前日となる4月22日（水）にデジタルリリースする。 同曲は「オトナノススメ～還暦上等！～」のカップリング的立ち位置で、まさに「B面に名曲あり」な仕上がりとなっている。 リリースに先駆けて、中島ヒロトがDJをつとめるFM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」（放送時間：14:00～17:51）で初オンエアされる予定だ。 怒髪天は、4月23日（木）東京キネマ倶楽部を皮切りに、「還暦上等！生涯現役スタミナ街道」と銘打った、全60公演のライブシリーズがスタートする。

＜FM802番組概要＞

FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」 ●放送日時 2026年4月16日(木)14:00～17:51 ●DJ 中島ヒロト ●番組URL https://funky802.com/masters/ ●番組X @802radiomasters ●番組ハッシュタグ #802RM ●radiko https://radiko.jp/#!/ts/802/20260416140000

https://funky802.com/masters/ https://radiko.jp/#!/ts/802/20260416140000

＜リリース情報＞

「トカイテ」4月22日（水）デジタルリリース

https://dohatsuten.lnk.to/tokaite

「オトナノススメ～還暦上等！～」好評配信中！

https://dohatsuten.lnk.to/otona-kanreki

＜ライブ情報＞

還暦上等！生涯現役スタミナ街道 Just a sixty "爆発だ！ズーミーマン" 2026年4月23日（木）東京 キネマ倶楽部（増子直純 誕生日公演）＜SOLD OUT＞ 怒髪天 presents 湯ナイテッド・アワーヅ 2026 "還暦一番風呂、お先で～す" 2026年5月16日（土）粟津演舞場 ＜SOLD OUT＞ 2026年5月17日（日）粟津演舞場 イープラス https://eplus.jp/sf/word/0000002423 チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11017382 ローソンチケット https://l-tike.com/artist/000000000029436/

https://eplus.jp/sf/word/0000002423 https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11017382

還暦上等！生涯現役スタミナ街道 還暦RIOT "MORE FUTURE TOUR" 2026年5月27日（水）下北沢 SHELTER ＜SOLD OUT＞ 2026年6月6日（土）和歌山CLUB GATE 2026年6月7日（日）大阪・堺fandango 2026年6月14日（日）松本ALECX 2026年6月25日（木）姫路Beta 2026年6月27日（土）小倉FUSE 2026年6月28日（日）熊本 NAVARO 2026年6月30日（火）四日市 CLUB CHAOS 2026年7月11日（土）金沢 vanvan V4 2026年7月12日（日）岐阜 ants 2026年7月18日（土）盛岡 the five morioka 2026年7月20日（月/祝）郡山 HIP SHOT JAPAN 2026年8月1日（土）岡山 ペパーランド ＜SOLD OUT＞ 2026年8月2日（日）岡山 ペパーランド ＜SOLD OUT＞ イープラス https://eplus.jp/sf/word/0000002423 チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11017382 ローソンチケット https://l-tike.com/artist/000000000029436/ 湯仲間直売所 https://w1.onlineticket.jp/sf/yunakama/web/list/ippan ※湯仲間直売所は6/6,6/7,6/25公演のみ取り扱い

https://eplus.jp/sf/word/0000002423 https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11017382 https://w1.onlineticket.jp/sf/yunakama/web/list/ippan

以下公演、チケット先行情報 HP先行：4/16(木)12:00 ～ 4/26(日)23:59 受付：https://eplus.jp/dohatsuten26-hp/ 還暦上等！生涯現役スタミナ街道 Just a sixty "中空見つめて60年" 2026年8月18日（火）荻窪 TOP BEAT CLUB（坂詰克彦 誕生日公演） 怒髪天ワンマン 2026年8月19日（水）荻窪 TOP BEAT CLUB（後夜祭） 出演：怒髪天 / TELEZUME / 坂詰克彦 / DJ P-KATZ 怒髪天 presents BAKA CLASICO 2026 横浜なんちゅうか、本中華、珍中華 2026年8月21日（金）F.A.D YOKOHAMA 怒髪天ワンマン 2026年8月22日（土）F.A.D YOKOHAMA 対バン：柳家睦とラットボーンズ（バンドセットでの出演） カムバック・サーモンTOUR 2026 還暦故郷遡上編～ホッチャレ歌まつり～ 2026年9月19日（土）留萌市中央公民館 講堂 2026年9月20日（日）小樽・ヲタル座 2026年9月22日（火/祝）札幌・モエレ沼公園 ガラスのピラミッド 全公演、アコースティック・ワンマン。 怒髪天 presents 中京イズバーニング 2026×名古屋CLUB UPSET21周年 池下DE還暦祝ってもらいまSHOW 2026年10月17日（土）名古屋 CLUB UPSET 対バン：ピーズ 2026年10月18日（日）名古屋 CLUB UPSET 対バン：THE BOYS&GIRLS ドハツの日（10・20）特別公演 "2/3の純情な還暦" 2026年10月20日（火）名古屋 CLUB QUATTRO 還暦上等！生涯現役スタミナ街道 還暦RIOT "MORE FUTURE TOUR" 2026年10月8日（木）町田 Nutty's 2026年10月24日（土）新潟 GOLDEN PIGS BLACK 2026年10月25日（日）高崎 Club JAMMER'S 2026年10月31日（土）高松 DIME 2026年11月1日（日）広島 セカンド・クラッチ 2026年11月3日（火）福岡 CB 2026年11月5日（木）神戸 VARIT. 2026年11月14日（土）水戸 LIGHT HOUSE 2026年11月21日（土）仙台 darwin

＜怒髪天 information＞

http://dohatsuten.jp/YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=user

https://x.com/dohatsuten_crew

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/dohatsuten1020//