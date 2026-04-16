【21LIVE】4月23日（木）より『ストアバナー&動画モデルになろう！』開催！上位8名がアプリストアに登場
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月23日（木）より『ストアバナー&動画モデルになろう！』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346617/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVEの顔になれるチャンス／
上位8名限定でストア掲載モデルに選出！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月23日（木）より、『ストアバナー&動画モデルになろう！』を開催します。
本イベントでは、「花火」タブ内のギフト数に応じてランキングを決定します。
上位8名に入賞すると、App Store・Google Playに掲載されるストア画像や動画への出演権を獲得できます。
掲載は5月下旬から約1ヶ月間を予定しており、多くのユーザーの目に触れる場で自分の魅力をアピールできるチャンスです。
ランキング上位入賞を目指して、ぜひ配信を盛り上げていきましょう！
＼プライズ詳細／
★ストアモデル
●1～8位：ストア画像&動画出演
└「App Store」「Google Play」のストア画像&動画出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346617/images/bodyimage2】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月23日（木）～4月29日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントはエントリーが必要です。
※本イベントにエントリーされた方は、「配信Ptが人気の証」へのエントリーはできません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346617/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346617/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVEの顔になれるチャンス／
上位8名限定でストア掲載モデルに選出！
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4月23日（木）より、『ストアバナー&動画モデルになろう！』を開催します。
本イベントでは、「花火」タブ内のギフト数に応じてランキングを決定します。
上位8名に入賞すると、App Store・Google Playに掲載されるストア画像や動画への出演権を獲得できます。
掲載は5月下旬から約1ヶ月間を予定しており、多くのユーザーの目に触れる場で自分の魅力をアピールできるチャンスです。
ランキング上位入賞を目指して、ぜひ配信を盛り上げていきましょう！
＼プライズ詳細／
★ストアモデル
●1～8位：ストア画像&動画出演
└「App Store」「Google Play」のストア画像&動画出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346617/images/bodyimage2】
4月23日（木）～4月29日（水）
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※本イベントはエントリーが必要です。
※本イベントにエントリーされた方は、「配信Ptが人気の証」へのエントリーはできません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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