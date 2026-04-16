「当日取材OK」なぜおそうじ革命には掃除企画の相談が集まるのか～企画前の相談・急な依頼にも対応～







「すでに他社に断られているんですが…」から始まった

株式会社KIREI produce

～“断らない”という選択が、おそうじ革命のブランドになった理由～

当日でも対応可能です。まずは“できるかどうか”だけでもご相談ください。





「すでに他社に断られているんですが、それでも対応できますか？」

朝一で入ったのは、そんな相談でした。





内容は、急な気温変化に合わせた現場密着取材。

しかも、その日の午後に撮影したいという依頼です。





正直に言えば、簡単な話ではありません。

現場の手配、スタッフの調整、撮影対応――

すべてを数時間で整える必要があります。





すでに他社で断られている。





それは、現場としても難易度の高い案件であることを意味していました。

それでも私たちは、まずこう考えます。

「どうすればできるか」

断る理由は、いくらでもある

清掃の現場では、断ろうと思えば理由はいくらでもあります。

時間が足りない。

人が足りない。

前例がない。

実際、今回のような当日対応の依頼は、現場の負荷も大きく、リスクも伴います。

それでも、「できません」と言うのは簡単です。





しかしその一方で、私たちの中には、忘れられない経験があります。

かつて、ある現場の依頼を「難しい」と判断し、お断りしたことがありました。

後日、その依頼主の方から、こう言われました。

「どこに頼めばいいか分からなくて、最後に連絡したのが御社でした」

その一言を聞いたとき、

私たちは初めて気づきました。

“できるかどうか”の前に、

“頼られている”という事実があるということに。





それ以来、私たちは考え方は一貫してブレることがなくなりました。





「できない理由」ではなく「できる方法」を考える。

実際にどう動いたのか

かなり厳しい依頼でも、その考え方は変わりませんでした。

すぐに全国の加盟店へ連絡を取り、対応可能なエリアと人員を確認。

本部と現場が連携し、数時間のうちに撮影対応の体制を整えました。

結果として、その日の午後には現場密着取材を実施することができました。

なぜ、それができたのか

この対応は、偶然できたものではありません。

おそうじ革命では、

「頼られたら応える」

という判断基準が、本部と加盟店の間で共有されています。

どの地域でも、どの加盟店でも、同じ考え方で判断する。

この共通認識があるからこそ、

スピードと柔軟性を両立した対応が可能になっています。

気づけば広がっていた対応領域

こうした判断を積み重ねていく中で、

おそうじ革命の対応領域は自然と広がっていきました。





家庭のハウスクリーニングにとどまらず、

・池の清掃

・商店街全体の清掃

・古民家一棟まるごと再生清掃

・長年放置された現場の原状回復

といった、大型・特殊な案件にも対応するようになっていきました。

その結果、

“総合清掃ブランド”

として認識される機会も増えています。

現場の積み重ねが、メディア対応にもつながっている

多様な現場に向き合うことで、知識やノウハウも蓄積されていきます。

それは、机上の理論ではなく、現場で培われたものです。





・再現性がある

・視覚的に伝わりやすい

・生活にも応用できる





こうした特徴を持つため、

「プロが教える掃除のコツ」

といった生活情報から、

「大型清掃の現場密着」

といった企画まで、

幅広いメディア企画として活用されています。

メディア対応でも、お客様からの依頼でも、おそうじ革命の判断は同じ

おそうじ革命では、メディアからの依頼と一般のお客様からの依頼を区別していません。





判断基準は一つです。

「その依頼に対して、どう価値を提供できるか」





私たちは、ブランドの認知度で選ばれることを前提にしていません。

それよりも、

「困りごとをどう解決するか」

「どうすれば満足していただけるか」

その一点に向き合い続けています。





だからこそ、企画前の段階であっても、

「できるかどうか」の相談から対応しています。

「断らない」が、ブランドになるまで

特別な戦略があったわけではありません。

目の前の依頼に対して、

その都度「どうすればできるか」を考え続けてきただけです。

その積み重ねが、

・対応領域を広げ

・現場力を高め

・結果としてメディアからの相談を生み

今のブランドにつながっています。

メディア関係者の方へ

おそうじ革命では、取材・企画相談の受け入れ体制を整えています。

・企画前、検討段階から相談可能

・「できるかどうか」の確認のみでも対応

・当日取材、全国調整にも対応

急なご相談でも問題ありません。

当日でも対応可能です。まずは“できるかどうか”だけでもご相談ください。

取材・企画相談窓口

担当：鈴木（広報担当）

対応内容：

当日取材／企画前相談／全国対応

連絡先：

TEL：03-6432-0929

MAIL：suzuki.r@cleanrevolution.jp( mailto:suzuki.r@cleanrevolution.jp )

対応時間：即日対応

※企画前・検討段階からのご相談も歓迎しています。

※「できるかどうか」の確認だけでも構いません。

※急なご相談にも可能な限り対応いたします。





私たちは、

困りごとを解決するために、できる方法から考えるブランドです。