【都ホテル 四日市】ゴールデンウィークは、地上70メートルの特等席で乾杯！『わいわいビアホール 2026』予約受付開始

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 四日市（所在地：三重県四日市市安島１-3-38）は、2026年5月1日（金）から5月5日（火・祝）までの5日間限定で開催する「わいわいビアホール2026」の予約受付を4月15日（水）より開始します。今年は、降り注ぐ陽光の中で楽しむ「昼飲み」も開催。お料理は、生ビールに合うお料理をはじめ、お子様用にキッズコーナーもご用意します。お飲み物はアサヒ生ビールやハイボール、ワインなどをフリーフローでお楽しみいただきます。ホテル最上階スカイバンケット「ラ・メール」から伊勢湾を一望する開放感とともに、ご家族や気のおけない仲間とゴールデンウィークの心躍るひとときをお過ごしください。

■『わいわいビアホール2026』

今年のわいわいビアホールは昼飲みも開催します。枝豆やカプレーゼ、ポークスペアリブなど生ビールのすすむお料理を取り揃えました。また、ご家族でお楽しみいただけるようお子様が嬉しいタコさんウィンナーやナポリタンなどのキッズコーナーをご用意します。デザートコーナーには女性に人気のトッピングアイスクリームコーナーも登場します。ドリンクメニューは、アサヒスーパードライ生ビールのほか、ハイボール、ワイン(赤・白)、レモンサワーやノンアルコールカクテルなどフリーフローでお楽しみください。

【開催日程】 2026年5月1日（金）～ 5日（火・祝）5日間開催 ※1日（金）は夜のみ営業。

【予約開始日】2026年4月15日（水）

【会 場】 16階 スカイバンケット「ラ・メール」

【営業時間】 昼の部11:30～14:30 (120分制) ※最終入場 13:30

夜の部17:30～21:00 (120分制) ※最終入場 20:00

【料 金】 大人 7,500円 ※都プラス会員様事前予約優待価格 7,000円

中学生、高校生は大人料金より1,000円割引

小学生3,000円、幼児（3才～）2名様無料

※5月31日(日)まで都プラスアプリ新規入会ポイントプレゼントキャンペーンを実施し

ています。期間中にアプリから入会いただいた方全員にクーポンを発行、500ポイン

トをプレゼントします。

【メニュー】

枝豆/カプレーゼ/ポークスペアリブ/カジキのグリル ケッカソース/ミートラザニア 他

ガトーショコラ/伊勢茶ムース/トッピングアイスクリームコーナー

【キッズコーナー】タコさんウィンナー/フライドポテト＆唐揚げ/ナポリタン 他

【ドリンクメニュー】

生ビール（アサヒスーパードライ） / ハイボール / レモンサワー

ワイン（赤・白）/ 焼酎（芋・麦）/ 梅酒 / ノンアルコールビール

ノンアルコールカクテル3種 / ウーロン茶 / カルピス / アップルジュース他

協賛：アサヒビール株式会社

【ご予約・お問い合わせ】

宴会予約10：00～18：00

TEL：0120-385-179

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※食材の入荷状況により内容が変更となる場合がございます。

※営業日および営業時間を変更する場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

【都ホテル 四日市】

公式HP

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