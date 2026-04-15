業界最薄！ 圧倒的な「薄さ」により設置自由度を向上フルフラット形状の「GFコンベヤ薄型」、4月20日発売

SUS株式会社

FA（ファクトリーオートメーション）向けアルミプロファイルメーカー大手のSUS（エスユウエス）株式会社（本社：静岡県静岡市 代表取締役社長：石田琢志、以下、SUS）は、厚さわずか「33.4mm」という業界最薄（※）のフルフラット形状を実現した新製品「GFコンベヤ薄型」を開発しました。

価格は、217,800円（税込）で、4月20日（月）より販売を開始します。

（※）小型ベルトコンベヤ製品の各社公表スペックより（2026年3月時点自社調べ）

多様な現場に設置できるフルフラット形状の新製品「GFコンベヤ薄型」■「GFコンベヤ薄型」 開発の背景 ― 外付けモータの「厚み」による設計・設置時の制約解消

人手不足による自動化の必要性が高まる中、工場や物流倉庫では、AGV（無人搬送車）やAMR（自律走行ロボット）を利用し自動で荷物の積み下ろしや運搬を行う現場が増えてきています。これに伴い、AGVやAMRへのコンベヤ搭載の需要も増加しています。しかし、従来の一般的なコンベヤは、駆動用のモータがコンベヤ本体とは別に外付けされているため、モータ部の「厚さ」が原因で、装置の設計や現場への設置に制限が発生する場面が少なくありませんでした。

これら課題を解決すべく開発したのが、「GFコンベヤ薄型」です。モータをコンベヤ内部に格納する新設計により、可搬質量20kgというFA設備で必要とされる十分なパワーを保ちながら、厚さわずか33.4mmのフルフラット形状を実現。設計・設置の自由度を大幅に向上させました。設備の改造を最小限に抑えながら、手軽にコンベヤを組み込むことができ、AGV／AMRへの自由な搭載も可能となりました。

■「GFシリーズ」との完全互換による手軽な設置と拡張性

現場改善の定番「アルミパイプ構造材GF」シリーズとの連結性も「GFコンベヤ薄型」の特長です。コンベヤ両端にはGFフレームと同一規格の掴み形状を採用。豊富なコネクタでセンサや制御装置などを手軽に取り付けられます。GF製のシューターやラック、AGV/AMR台車などへの組み込みも容易です。

両端のフレーム上面には、外寸19mm（GF-Sシリーズ）、側面と底面には、外寸28mm（GF-Nシリーズ）の掴み形状を採用。GFシリーズの豊富なアイテムを活用し、スタンドや周辺機器を手軽に取り付けられます。■製品概要 「GFコンベヤ薄型」 仕様

あらかじめ基本的な動作パターンを設定した専用コントローラが付属するほか、蛇行防止ベルトにより正転／逆転どちらの動作にも対応。さらに、AGVやAMRのバッテリーから給電が可能なDC24V電源を採用するなど、高い機能性・拡張性も備えています。追加投資を抑えながら、迅速かつ手軽な現場の自動化を実現します。

なお、「GFコンベヤ薄型」は、コンベヤ単体での販売に加え、購入後、そのままAGV台車や電動からくり装置に実装できるパッケージ品（AGV用、電動からくり用）の販売も予定しています。

駆 動 源 ：28ギヤードステッピングモータ

可 搬 荷 重：20kg

搬 送 速 度：100mm/sec (6m/min)

動 作 方 向：正転・逆転駆動

コントローラ ：MP-C1（電動パーツ共通コントローラ）

外 形 寸 法：幅460mm×長さ734mm×厚さ33.4mm

脱 調 検 出：脱調検出時に自動で停止・再起動

電源電圧・容量：DC24V±10％ 最大1A

重 量：9kg

単 価：217,800円（税込）

【キット内容】

GFコンベヤ薄型本体×1

モータケーブル×1

MP-C1コントローラ×1

※電源はオプションのAC アダプタ(SUC-261)をご使用ください。

■ ＳＵＳ（エスユウエス）株式会社 概要

本 社：静岡県静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6F

設 立：1992年6月19日

資 本 金 ：2億9,000万円

売 上 高 ：332億9,000万円（2025年2月期連結売上 単体では281億7,000万円）

従業員数：従業員数 1,087名 （内、正社員933名。2026 年4月現在）

事業内容：FA向け機械装置およびユニット機器製品の設計開発・製造・販売。

アルミ製住宅および建築用アルミ構造材の設計開発・製造販売。

アルミ製家具およびアルミ建材の製造販売。

U R L ： https://www.sus.co.jp/