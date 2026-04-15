【4/17～19限定】エフシーエル(fcl.)、15周年大創業祭をYahoo!ショッピングで開催

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年4月17日（金）から4月19日（日）の期間、Yahoo!ショッピングにて開催される「爆買WEEK」に参加し、ブランド設立15周年を記念した最大50%OFFの「15周年大創業祭」を開催いたします。

幅広いラインナップで愛車のカスタムをサポート

キャンペーン詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/86_1_557f2dae4a2d281e84780077d1d9b586.jpg?v=202604151051 ]

今回の「15周年大創業祭」では、エフシーエルが誇るLEDライト類はもちろんのこと、多彩なカスタムパーツを特別価格でご提供いたします。

自動車用のヘッドライトやフォグランプに加え、車内空間を快適かつスタイリッシュに保護するダッシュボードマット、夜間のアウトドアや作業時に活躍する外装用ワークライトなど、幅広いアイテムを取り揃えております。

さらに、自動車用だけでなく、バイク用のライトカスタムパーツも豊富にラインナップしており、二輪車ユーザーの皆様にも充実したカスタムライフを提案いたします。

15周年を迎えるエフシーエルの「信頼光」へのこだわり

エフシーエル(fcl.)は、単にルーメン値の高さを競うような過度な明るさを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をブランドのコンセプトとして掲げてまいりました。

対向車や歩行者の視界を妨げない正確な配光設計により、夜間の運転における安全確保に貢献します。

また、エフシーエルが15年にわたり支持されてきた背景には、品質への妥協なき追求と、購入後も安心できる充実したサポート体制にあります。

■ ライトカスタム初心者に寄り添う「Carpedia」

エフシーエルでは製品の販売にとどまらず、ユーザーが安心してカスタムを楽しめるよう、総合情報サイト「Carpedia（カーペディア）」を運営しています。

「適合バルブがわからない」「交換作業が不安」といった疑問に対し、車種別の交換マニュアルや最新の法規に基づいた車検対策をプロの視点で分かりやすく解説。

今回のお得なセールで手に入れた製品を、正しく安全に取り付けるためのガイドとしてご活用いただけます。

Carpedia（カーペディア）：https://support.fcl-hid.com/carpedia?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=settlement-sale_20260417(https://support.fcl-hid.com/carpedia?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=settlement-sale_20260417)

セール概要

ブランド設立15周年の感謝を込め、人気商品を含む対象アイテムを最大50%OFFにて販売いたします。

この機会に、エフシーエルの「信頼光」と高品質なカスタムパーツをご体験ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/86_2_5b20fc4d01533dba7abd6fc8a832316b.jpg?v=202604151051 ]

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)