ものづくりを応援するクラウドファンディングCreema SPRINGSの新サービス、技術や文化を未来へ紡ぐ「みんなのたからもの by Creema SPRINGS」をリリース

株式会社クリーマ

日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開する株式会社クリーマ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎）による、ものづくりを応援するクラウドファンディング「Creema SPRINGS」は、日本各地に根づく伝統技術や文化を未来へと紡ぐ新サービス「みんなのたからもの by Creema SPRINGS」をスタートし、本日4月15日(水)にサイトを公開いたしました。

全国各地の祭や伝統工芸の継承など、価値あるものを未来へつなぐプロジェクトを展開

詳細を見る :https://www.minnanotakaramono.creema-springs.jp/

Creema SPRINGSは、「自由な創造をみんなで。」をコンセプトに、ものづくりを応援するクラウドファンディングです。

・公式サイト：https://www.creema-springs.jp/

新たにスタートした「みんなのたからもの by Creema SPRINGS」（以下、本企画）は、全国各地の祭や伝統工芸、神社仏閣の維持など、後世に受け継がれるべき技術や文化に特化したプロジェクトを紹介・支援する取り組みです。“技術と文化を未来へ紡ぐ”をコンセプトに、担い手と支援者それぞれの想いを結び、次の世代へと手渡していくきっかけを創出します。

第1弾は1,200年の歴史を持つ神社の御神木保全プロジェクト。今後も新プロジェクトが続々と登場

本企画の第1弾として、大阪で1,200年の歴史を持つ「阿保神社（あおじんじゃ）」にて、樹齢1,000年を超える御神木の保全プロジェクトがスタートします。

近年、社会問題にもなっている老朽化した樹木の倒木リスクを踏まえ、樹木医による診断を行ったところ、「適切な剪定をせずに自重に耐えきれなくなった場合、本殿や境内に落下する可能性がある」との見解が示されました。その楠の大きさや道幅の狭い境内周辺という特殊な環境から、枯れ枝の除去や剪定には高度な専門技術が必要で、将来的に約500万円以上の費用が見込まれています。地域の小さな神社が次の世代まで続いていくためには、日々の運営管理だけではまかないきれない現状があり、本プロジェクトを通して保全・維持管理に向けた支援を募ります。

今後は長崎県の波佐見焼工房の再建、七宝焼の大作制作支援など、日本各地の文化や技術を未来へつなぐ様々なプロジェクトを順次公開予定です。

少子高齢化や担い手不足、災害などを背景に、地域の文化や技術の継承が難しくなるなか、CreemaSPRINGSならではの、文化やものづくりへの共感を起点とした、新たな継承の仕組みづくりに取り組んでまいります。

〈 「みんなのたからもの by Creema SPRINGS」掲載プロジェクト〉

「樹齢1000年の御神木を守りたい -大楠と夫婦楠を次の100年へ」

1200年の歴史を持つ神社で、地域の人々に大切にされてきた樹齢1000年超の御神木。しかし、その維持には専門的な技術と多額の費用が必要で、想定外の課題に直面しています。本プロジェクトは、御神木を守り続けるための剪定・保全費用を募ります。

詳細を見る :https://www.creema-springs.jp/projects/ao-shrine

これらの御神木は、阿保神社の境内にて、はるか昔より神社とこの地域を静かに守り続けてきた大切な存在です。その御神木が今、緊急の整備を必要としています。このプロジェクトにどうか皆様のお力をお貸しください。皆様のご支援が、次の世代・まだ見ぬ未来へ、この御神木そして鎮守の森をつないでいく大きな力となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

阿保神社 宮司 山野美江

Creema（クリーマ）とは

Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在31万人のクリエイターによる2,100万点のオリジナル作品が出品され、流通総額は約150億円・5年連続No.1となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「HandMade In Japan Fes' < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES< https://www.yamabikofes.jp/ >」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

* 国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額の実績：2021年から5年連続で国内No.1

<会社概要>

商号：株式会社クリーマ

住所：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7-8F

代表：代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金：1,082百万円（資本準備金を含む）（2025年8月末時点）

社員数：103名 （2025年8月末時点）

事業：クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス：Creema

・ネットショップ開設サービス：InFRAME

・クラウドファンディング：Creema SPRINGS

・ギフトカタログサービス：Creema GIFT CATALOG

・動画レッスンプラットフォーム：FANTIST

・イベント：HandMade In Japan Fes'（東京ビッグサイト）、Creema YAMABIKO FES（長井海の手公園 ソレイユの丘）等

・アライアンス：地方創生、PR支援サービス等