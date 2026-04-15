「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」への参画に関するお知らせ

アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、以下、「当社」）は、東京都が取り組む女性活躍推進と多様性のある社会を目指す「東京女性リーダーズ応援ネットワーク（以下、「本ネットワーク」）」における「東京女性未来フォーラム共同宣言」に賛同し、賛同企業として参画いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

■本参画の背景、目的

当社は、多様性を尊重し、すべての従業員が能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指して女性活躍の推進に取り組んでおり、今後も女性をはじめとする多様な人材が意欲と能力に応じて活躍できる環境づくりを一層推進すべく、今回の参画に至りました。

今後は、本ネットワークを通じた情報共有や先進的な取り組み事例の活用を図りながら、女性活躍をはじめとする多様な人材が活躍できる社内施策の一層の充実につなげてまいります。

当社グループでは、これら一連の取り組みを通じて、持続的な企業価値の向上及びESG経営のさらなる推進を図ってまいります。

■参画宣言

■当社グループの主な取り組み

・Astena Empowerment in Action

当社グループで働く女性が直面する課題に焦点を当てたプログラム「Astena Empowerment in Action」を毎年実施しています。このプログラムでは、女性取締役や執行役員がリーダーとなり、当社グループの女性リーダーシップの育成や活躍の場の拡大を目指しています。

・女性役員、管理職、従業員比率の目標

女性役員等の増加を目指して次の通り指標及び目標を掲げています。

女性役員比率（当社単体） 2030年までに30％（2025年11月期実績 9.1％）

女性管理職比率（当社グループ） 2030年までに30％（同 11.7％）

女性従業員比率（当社グループ） 2030年までに40％（同 38.0％）

■東京女性リーダーズ応援ネットワークについて

東京都が、女性活躍・ダイバーシティ経営の趣旨に賛同する企業、団体とともに、女性活躍に向けた「共同宣言」を行い、女性活躍・女性登用に向けた経営者の意識や職場の文化の変革を促す社会的なムーブメントを醸成し、女性活躍に向けたネットワークを広げることを目的として展開しています。

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業：1914年（大正3年）7月10日

設 立：1941年（昭和16年）9月20日

U R L ：https://www.astena-hd.com/

事業内容：グループ会社の経営管理等

【お問い合わせ先】

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