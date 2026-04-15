≪京成電鉄・京成バス千葉ウエスト≫市川真間駅が「市川ママ駅」になります！

京成電鉄株式会社

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫）と京成バス千葉ウエスト株式会社（本社：千葉県浦安市、社長：藤本 剛弘）では、２０２６年４月２５日（土）から５月１０日（日）までの間、市川真間駅の駅名看板とバス停の表記を「市川ママ駅」に変更いたします。

これは、市川真間の読みが「いちかわまま」であることにちなみ、５月１０日（日）の「母の日」に合わせて行うものです。母の日当日には真間銀座会(商店街)と連携し、グッズ販売会などのイベントも開催いたします。

また、市川真間駅では４月２５日(土)から「市川ママ駅記念乗車券」を発売いたします。期間中、本記念乗車券をご提示いただくと真間山弘法寺・寺務所または手児奈霊神堂で、本企画限定のオリジナル御朱印をいただけます。

同期間中、地元の子ども達が描いた家族の似顔絵や、カーネーションを展示して駅構内を装飾するほか、公益財団法人日本対がん協会の取り組みに賛同し、乳がん啓発活動募金箱の設置やリーフレットの配布も行います。

京成電鉄と京成バス千葉ウエストでは、今後も沿線地域と連携し、地域の魅力向上・活性化を推進してまいります。

本件の概要は次頁の通りです。

「市川ママ駅」実施イベントについて

左：駅ホーム設置看板、右：バス停設置看板

■駅名看板・バス停のデザイン変更

１．期間 ２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月１０日（日）

２．デザイン １ページ参照

■「市川ママ駅記念乗車券」の発売

１．発売期間 ２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月１０日（日）

※数量限定発売・売り切れ次第終了

※券番号の選択はできません

２．発売価格 １枚 ３９０円（税込）

３．発売箇所 市川真間駅

４．有効区間 市川真間から３９０円区間

５．有効期間 ２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月３１日（日）のうち１回限

り有効

６．利用方法 駅係員窓口にてお申し出ください。

※自動改札機のご利用はできません

７．払いもどし 汚損なく、有効期間内で未使用の場合に限り、発売箇所にて

記念乗車券１部につき手数料１４０円を収受して払いもどしいたします。

８．デザイン

左：表面、右：裏面

９．優待特典 ２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月１０日（日）の駅名看板・バス停の

デザイン変更期間中、安産・子育てのご利益があるとして近隣地域からも信仰があ

る、真間山弘法寺・寺務所または手児奈霊神堂にて本記念乗車券を提示すると、本

企画限定のオリジナル御朱印をいただけます（別途初穂料が必要です）。

■「母の日」 当日イベント（市川真間駅構内）

１．開催日時 ２０２６年５月１０日（日） １０：００～１５：００

２．イベント内容

（１）グッズ販売会

出店店舗 京成電鉄、いちベジ（ＪＡいちかわ）、銀河コーヒー市川真間店、

ボローニャ市川ファクトリー、Mogu-Mogu Cafe、はり炙 sueru＆YOGA、Pizze

ria da Shima、市川まちガチャ実行委員会、千葉商科大学

（２）駅名看板キーホルダーの販売

１.名称 「市川ママ駅 次駅名付駅名看板キーホルダー」

「市川ママ駅 補助駅名看板キーホルダー」

２.発売価格 各１,０００円（税込）

３.発売個数 各３００個

４.商品内容 市川ママ駅の駅名看板デザインを使用したキーホルダーになっております。素材

に各種看板制作の際に発生した端材を再利用して作っております。 ５.デザイン 左：次駅名付駅名看板キーホルダー

右：補助駅名看板キーホルダー

（３）着ぐるみグリーティング

１.参加キャラクター 京成パンダ、いちかわうそ君

２.登場時間（予定） １１：００～、１３：００～

【参考】

○京成パンダ

京成電鉄の公式キャラクター。公津の杜のマンションで暮らしており、現在は 動物園で飼育係をしている。実はパンダ星という星を治めるパンダ王家の王子。

○いちかわうそ君

市川市非公認のゆるキャラ。梨に宿ったカワウソの卵から生まれた妖精。体は カワウソ、顔の形は梨で、眉毛は三番瀬の海苔をモチーフにしており、ポシェットを肩から下げている。

■その他の企画

１．近隣の５か所の保育園・幼稚園・小学校の子どもたちが描いた家族の似顔絵展示

２．ＪＡいちかわご提供のカーネーションの展示

３．電車カードの配布

地元・市川在住の画家・百田稔（ももだ みのる）氏が、本企画用に描き下ろした電車カードの配布

※電車カードは、市川真間駅希望者に係員窓口で配布いたします。

【参考】百田稔氏について

１９４５年山口県下関市生まれ。

２００４年～旧東海道、旧中山道、九州一周、四国一周等、「ひとりで冒険お絵描き歩き旅」１４回

２０１０年～市内で個展開催１９回

２０１１年～タウン誌「月刊いちかわ」に「放浪おじさんのいちかわお絵描き散歩」８年間連載

現在、市内公民館等でお絵描きサークル講師

１９６６年から市川市在住

４．乳がん啓発活動募金箱の設置、リーフレットの配布

(公益財団法人 日本対がん協会)

■各イベント実施スケジュール

■お客様のお問い合わせ先

京成お客様ダイヤル ０５７０-０８１-１６０（ナビダイヤル）

音声ガイダンスに従い【２番】を選択してください。≪受付時間 ９：００～１８：００≫