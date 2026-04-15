≪京成電鉄・京成バス千葉ウエスト≫市川真間駅が「市川ママ駅」になります！

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京成電鉄株式会社

　京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野　貴夫）と京成バス千葉ウエスト株式会社（本社：千葉県浦安市、社長：藤本　剛弘）では、２０２６年４月２５日（土）から５月１０日（日）までの間、市川真間駅の駅名看板とバス停の表記を「市川ママ駅」に変更いたします。



　これは、市川真間の読みが「いちかわまま」であることにちなみ、５月１０日（日）の「母の日」に合わせて行うものです。母の日当日には真間銀座会(商店街)と連携し、グッズ販売会などのイベントも開催いたします。



　また、市川真間駅では４月２５日(土)から「市川ママ駅記念乗車券」を発売いたします。期間中、本記念乗車券をご提示いただくと真間山弘法寺・寺務所または手児奈霊神堂で、本企画限定のオリジナル御朱印をいただけます。



　同期間中、地元の子ども達が描いた家族の似顔絵や、カーネーションを展示して駅構内を装飾するほか、公益財団法人日本対がん協会の取り組みに賛同し、乳がん啓発活動募金箱の設置やリーフレットの配布も行います。　



　京成電鉄と京成バス千葉ウエストでは、今後も沿線地域と連携し、地域の魅力向上・活性化を推進してまいります。



　本件の概要は次頁の通りです。



左：駅ホーム設置看板、右：バス停設置看板

「市川ママ駅」実施イベントについて

■駅名看板・バス停のデザイン変更


１．期間　　　　２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月１０日（日）


２．デザイン　　１ページ参照



■「市川ママ駅記念乗車券」の発売


１．発売期間　　　２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月１０日（日）


　　　　　※数量限定発売・売り切れ次第終了


　　　　　※券番号の選択はできません 　　　　　


２．発売価格　　　１枚 ３９０円（税込）


３．発売箇所　　　市川真間駅


４．有効区間　　　市川真間から３９０円区間


５．有効期間　　　２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月３１日（日）のうち１回限　　　


　　　　　　　　　り有効


６．利用方法　　　駅係員窓口にてお申し出ください。


　　　　　※自動改札機のご利用はできません


７．払いもどし　　汚損なく、有効期間内で未使用の場合に限り、発売箇所にて


　　　　　　　　　記念乗車券１部につき手数料１４０円を収受して払いもどしいたします。


８．デザイン



左：表面、右：裏面

９．優待特典　　　２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月１０日（日）の駅名看板・バス停の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　デザイン変更期間中、安産・子育てのご利益があるとして近隣地域からも信仰があ　


　　　　　　　　　る、真間山弘法寺・寺務所または手児奈霊神堂にて本記念乗車券を提示すると、本　　　


　　　　　　　　　企画限定のオリジナル御朱印をいただけます（別途初穂料が必要です）。



■「母の日」　当日イベント（市川真間駅構内）



１．開催日時　　　２０２６年５月１０日（日）　１０：００～１５：００


２．イベント内容


（１）グッズ販売会


出店店舗　　　　　京成電鉄、いちベジ（ＪＡいちかわ）、銀河コーヒー市川真間店、


　　　　　　　　　ボローニャ市川ファクトリー、Mogu-Mogu Cafe、はり炙　sueru＆YOGA、Pizze　　　　　　　　　


　　　　　　　　　ria　da Shima、市川まちガチャ実行委員会、千葉商科大学


（２）駅名看板キーホルダーの販売


１.名称　　　　　　「市川ママ駅　次駅名付駅名看板キーホルダー」


　　　　　　　　　「市川ママ駅　補助駅名看板キーホルダー」


２.発売価格　　　　　各１,０００円（税込）


３.発売個数　　　　　各３００個


４.商品内容　　　　　市川ママ駅の駅名看板デザインを使用したキーホルダーになっております。素材　　


　　　　　　　　　　に各種看板制作の際に発生した端材を再利用して作っております。 ５.デザイン　　　　　左：次駅名付駅名看板キーホルダー


　　　　　　　　　　右：補助駅名看板キーホルダー




（３）着ぐるみグリーティング


１.参加キャラクター　　京成パンダ、いちかわうそ君


２.登場時間（予定）　　１１：００～、１３：００～



【参考】


○京成パンダ


京成電鉄の公式キャラクター。公津の杜のマンションで暮らしており、現在は　　動物園で飼育係をしている。実はパンダ星という星を治めるパンダ王家の王子。







○いちかわうそ君


市川市非公認のゆるキャラ。梨に宿ったカワウソの卵から生まれた妖精。体は　カワウソ、顔の形は梨で、眉毛は三番瀬の海苔をモチーフにしており、ポシェットを肩から下げている。








■その他の企画


１．近隣の５か所の保育園・幼稚園・小学校の子どもたちが描いた家族の似顔絵展示


２．ＪＡいちかわご提供のカーネーションの展示


３．電車カードの配布


　　地元・市川在住の画家・百田稔（ももだ みのる）氏が、本企画用に描き下ろした電車カードの配布　


　　※電車カードは、市川真間駅希望者に係員窓口で配布いたします。




【参考】百田稔氏について


１９４５年山口県下関市生まれ。


２００４年～旧東海道、旧中山道、九州一周、四国一周等、「ひとりで冒険お絵描き歩き旅」１４回


２０１０年～市内で個展開催１９回


２０１１年～タウン誌「月刊いちかわ」に「放浪おじさんのいちかわお絵描き散歩」８年間連載


現在、市内公民館等でお絵描きサークル講師


１９６６年から市川市在住



４．乳がん啓発活動募金箱の設置、リーフレットの配布


(公益財団法人 日本対がん協会)




■各イベント実施スケジュール





■お客様のお問い合わせ先


京成お客様ダイヤル　０５７０-０８１-１６０（ナビダイヤル）


音声ガイダンスに従い【２番】を選択してください。≪受付時間　９：００～１８：００≫