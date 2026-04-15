世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス」の名を冠した自転車競技イベント「2026 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」を開催します

さいたま市

さいたまクリテリウム組織委員会と一般社団法人さいたまスポーツコミッションは、世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス」の名を冠した自転車競技イベント「2026 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」を2026年11月15日（日）に、さいたま新都心駅周辺で開催することを決定しました。

「クリテリウム」とは、市街地などに設けられたコースを周回する自転車ロードレース種目です。「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」は、 毎年夏にフランスを中心に開催される世界最高峰のレース「ツール・ド・フランス」において活躍した選手を招き、さいたま新都心駅周辺の特設コースでレースを実施するのものです。

開催概要

・名称

2026 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

（2026 Tour de France SAITAMA Criterium）

・主催

さいたまクリテリウム組織委員会、一般社団法人さいたまスポーツコミッション

・共催

埼玉県（予定）、さいたま市、A.S.O.（Amaury Sport Orgaisation）

・特別協力

さいたまクリテリウム推進委員会

・競技主管

公益財団法人日本自転車競技連盟

・日程

2026年11月15日（日）

・会場

さいたま新都心駅周辺

・内容（予定）

(1) クリテリウムレース（海外招聘選手、国内選手によるレース）

(2) タイムトライアルレース

(3) コース及びイベント会場での一般参加体験イベント

(4) スポンサー企業・自転車関連企業のPRブース

(5) 賑わい創出イベント

(6) パブリックビューイング

(7) 海外招聘選手との交流

・同日開催

「2026サイクルフェスタ」および「2026さいたまるしぇ in さいたまクリテリウム」

大会コース

GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）の改修工事に伴い、GMOアリーナさいたま内を通過するコースではなく、アリーナの外周をコースとして使用します。

同日開催イベント

＜2026サイクルフェスタ＞

・名称

2026サイクルフェスタ

・日程（予定）

2026年11月14日（土）、15日（日）

・会場

サイクルフェスタ特設会場（さいたま新都心公園周辺）

・趣旨

「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」の推進に向け、さいたま市の自転車施策の柱である「たのしむ」、「まもる」、「はしる」、「とめる」の4つの視点から、市の取組や、自転車の魅力を広く効果的に発信するとともに、さらなる自転車利用の促進、交通ルールの遵守・徹底、交通マナーの意識向上などを図ることを目的として開催する。

・内容（予定）

自転車体験ゾーンや交通安全イベント、自転車関連のブースなど

・入場料

無料

・問い合わせ先

さいたま市自転車まちづくり推進課 自転車政策係

TEL：048-829-1398

FAX：048-829-1979

＜2026さいたまるしぇ in さいたまクリテリウム＞

・名称

2026さいたまるしぇ in さいたまクリテリウム

・日程（予定）

2026年11月14日（土）、15日（日）

・会場

さいたま新都心けやきひろば 2階

・趣旨

さいたま市の「食」をPRするとともに、その出会いの場（機会）を設けることにより、郷土愛を育み、地域経済の活性化を図るために実施する。

・内容

スイーツや飲食物等の販売、協賛企業の飲食・物販・PRブースなど

・問い合わせ先

公益社団法人さいたま観光国際協会 観光事業課 イベント事業第3係

TEL：048-647-8339

ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの詳細についての問い合わせ先

さいたまクリテリウム大会事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション内)

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1 北浦和ターミナルビル3階

TEL: 048-762-8349

FAX: 048-762-8474

E-mail: cycle-jigyou(at)saitamasc.jp ※(at)は＠に置き換えてください。

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