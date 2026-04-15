広島市内に2店舗(大町本院・段原院)を構える「整体院 楓月-Akatsuki-」(URL： https://akatsuki-seitai.com/ )は、施術者の身体への負担を劇的に軽減する『足技整体専門育成プログラム』を新たに開始いたします。本取り組みは、施術者が自身の身体を犠牲にする整体業界の構造的課題を解決し、女性が安心して一生涯挑戦できる社会モデル(SDGs・女性活躍推進)を提示するものです。





力に頼らない、新しい「足技整体」。





■プログラム始動の背景：業界の常識「技術＝体力」を変える

整体業界では、日々の手技による手首の酷使(腱鞘炎)や腰痛などにより、多くの施術者が志半ばで現場を離れています。特に女性は「力が弱い＝不利」とされ、結婚や出産といったライフステージの変化とともにキャリアを諦めるケースが後を絶ちません。当院はこの課題に対し、気合や根性に頼るのではなく、足圧分布の科学的解析や体重移動理論に基づいた「力に頼らない足技」を体系化。女性が自身の身体を犠牲にすることなく、30年以上長く現場に立ち続けられるプロフェッショナルモデルを構築しました。









■専門家からの推薦と、県外からも来院者が絶えない「圧倒的な技術力」

本プログラムで指導する技術の根底にあるのは、当院が臨床数2万件以上の実績から導き出した「根本改善」のメソッドです。当院が提供する、バキバキしないソフトで安全な施術は、理学療法士をはじめとする医療・身体の専門家からも「西洋医学で見逃された領域を見事に言い当て、完治させてくれた」「確かな技術を持っているだけでなく、施術の根幹となる「鑑別と評価」の力をしっかりと身につけている」といった推薦の声をいただいており、第三者機関からも客観的に高く評価されています。

この確かな結果から、現在では広島県内にとどまらず、新幹線や飛行機を乗り継いで県外からも多くのお客様が足を運ばれるようになりました。さらに、その圧倒的な改善実績から、「技術を教えてほしい」という同業者からの声が絶えず、現在では全国のプロの施術家が見習う技術として、定期的なセミナーや技術指導を実施するに至っています。





全国の施術家に技術指導のセミナーを実施。





■同業者に教えを乞われる技術を、未来の女性施術者へ

今回の『足技整体専門育成プログラム』は、こうした全国の同業者からの声に応え、当院の独自技術を「次世代の女性施術者を守る資産」としてオープンにするものです。手首への負担を最小限に抑えながらも、重症症状を根本改善へと導くことができる本物の技術。それを、未経験の女性や、身体の痛みに悩む現役セラピストに向けて丁寧に指導し、完全週休2日制や時短サロンモデルの構築、さらには小規模1人院での独立・開業まで全面的にバックアップします。









■慢性的な痛みや不調でお悩みのお客様へ

当院は、全国のプロ施術者を指導する「技術の総本山」として、これからもお客様一人ひとりのお身体と真摯に向き合います。長引く不調や重症症状にお悩みの方は、同業者も教えを乞う「整体院 楓月」の根本改善整体をぜひ一度ご体感ください。私たちは、女性が活躍できる働き方改革を推進するとともに、これからも圧倒的な技術力で皆様の健康と笑顔をサポートしてまいります。





不調の原因や、施術内容を難しい言葉は使わずわかりやすくお伝えします。

お一人お一人の身体の状態に合わせた施術で根本改善へ。

完全個室・予約制を採用し、和室の畳でリラックス効果も促進。





■足技整体専門育成プログラム概要

【開始日】

2026年4月より随時受付開始





【対象】

手首の痛み(腱鞘炎)や体力低下に悩む現役施術者、一生モノの技術を身につけたい未経験の女性、独立・開業を目指す方





【内容】

臨床2万件以上の実績に基づく「力に頼らない足技」の習得。足圧分布の科学的解析と体重移動理論の指導、および女性が長く働けるサロン運営ノウハウ(時短・週休2日モデル等)の提供





【お問い合わせ】

店舗名： 整体院 楓月-Akatsuki- 大町本院

担当者： 福田 孝裕(ふくだ たかひろ)

TEL ： 082-578-5160

E-mail： takahirooo0208@gmail.com

所在地： 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東1-3-44 1階

URL ： https://akatsuki-seitai.com/