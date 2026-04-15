今回の5周年記念大感謝祭は、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年とのW記念です！期間中には、アトラクション内のイベント・キャンペーンに加え、オリジナルグッズやチケット事前予約特典ノベルティも刷新いたします。第1弾では、アトラクション入場チケットの事前予約特典として、描き起こしステッカー3種の中から1つをランダムでプレゼントいたします。ここでしか手に入らない特別なデザインとなっておりますので、ぜひ事前にご予約の上ご来場ください。

ついに「ドラゴンクエスト アイランド」が5周年を迎えました！リメイク作品も大好評で、全世代に愛される「ドラゴンクエスト」の世界を全身で体験できるアトラクションで、仲間や家族と一緒に、ハラハラドキドキの冒険に出発しよう！

5周年記念大感謝祭の詳細・追加情報は、随時発表いたします。新年度の冒険は、「ドラゴンクエスト」と共に！

■5周年記念大感謝祭 概要

期間： 2026年4月17日（金）～7月13日（月） 営業時間： 10:00～18:00 場所： 「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町内 内容： 記念コンテンツ第1弾 〈アトラクションチケット事前購入者特典〉 期間中のアトラクション入場チケットを、事前購入された冒険者には、描き起こしステッカー3種の中から1つをランダムでプレゼントいたします。 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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