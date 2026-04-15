パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2026年4月15日（水）から、パソコン工房 WEB通販サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて、『ディスプレイ回転スタンド』（UNI-LCD-STD02）を順次販売いたします。

■ パソコン工房セレクト商品『ディスプレイ回転スタンド』

パソコン工房セレクト商品『ディスプレイ回転スタンド』は、パソコンやディスプレイをお好みの角度に調整できるので、相手の見やすい位置に回転したり、画面を共有したりして使用する際に便利です。

◇ 『ディスプレイ回転スタンド』商品情報

型番：UNI-LCD-STD02 販売価格：1,980円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222348&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260415_1&utm_content=nonpay

◇ パソコン工房SELECTION 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/pb_products.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260415_1&utm_content=nonpay

■ 裏面にデスクを保護するソフトシリコンパッド、モニタースタンドの滑りを防ぐグリップシール付き

裏面にはデスクを保護するソフトシリコンパッドが付いております。 また、モニタースタンドの滑りを防ぐグリップシール×4が付属しているため、安心してご利用いただけます。

※画像はイメージです。

■ 主な仕様

直径：22cm 耐荷重最大：10kg 付属品：グリップシール×4

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp