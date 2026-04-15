90年代から00年代初頭、クルマ好きの人々を虜にした「湾岸ミッドナイト」のクリアファイルブックが登場！

株式会社 三栄

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年4月21日（火）より『湾岸ミッドナイトクリアファイルブック』を発売いたします。

(C) 楠みちはる／講談社

「湾岸ミッドナイト」は、湾岸・首都高速エリアを舞台に、最高速を目指す「悪魔のZ」とブラックバード、ライバルたちの公道バトルや人間ドラマを描いた人気漫画作品です。

作品に登場する主人公「朝倉アキオ」「ブラックバード（島 達也）」、「レイナ」の主要キャラクター3人を各1枚ずつクリアファイル化し、クリアファイルを挟み込む表紙を含む8ページの小冊子には主人公アキオの「悪魔のZ」と交錯する湾岸ランナーとクセのあるチューナー達のキャラクター紹介、さらに湾岸ミッドナイトならではのチューナー達の「妙に響く」名セリフ集を収録しています。

2026年4月21日（火）より全国書店・セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートの一部店舗、オンライン書店・三栄オンラインストアより販売開始となります。

主人公アキオ、ブラックバード（島 達也）、レイナの主要キャラ3名のクリアファイル（両面刷り）を封入

クリアファイルを挟み込む小冊子には湾岸ランナーとクセのあるチューナーたちの紹介、さらに「妙に刺さる」チューナーたちの名セリフ集を収録

クリアファイル１. 朝倉アキオ＆「悪魔のZ」Fairlady Z【S30】(C) 楠みちはる／講談社クリアファイル２. 島 達也＆「ブラックバード」Porshe 911 Turbo 3.6 964(C) 楠みちはる／講談社クリアファイル３. 秋川レイナ＆「Rのヴィーナス」SKYLINE GT-R【BNR32】(C) 楠みちはる／講談社アキオの「悪魔のZ」と交錯する湾岸ランナーキャラの紹介アキオを支え、見守り、時にはバトルで対峙するチューナーたちの紹介。チューナーたちが残した妙に響く名セリフ集を抜粋して掲載

「湾岸ミッドナイトクリアファイルブック」

発売日：2026年4月21日（火）

全国書店・セブンイレブン/ローソン/ファミリーマートの一部店舗、オンライン書店・三栄オンラインストアから発売

定価：1,500円（本体：1,364円）

ISBN：9784779654466

三栄オンラインストア／購入先URL

（三栄オンラインストア）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505446/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505446/)

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/



2026年４月14日

株式会社三栄