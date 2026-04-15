UCCの食べるスタイルのコーヒー『YOINED（ヨインド）』今期の販売が終了

UCC上島珈琲株式会社

UCC上島珈琲株式会社（本社／兵庫県神戸市、資本金／1億円、社長／芝谷博司、以下UCC）は、2023年に誕生し、毎年期間限定で発売している日本初※1の独自製法により生み出した食べるスタイルのコーヒー『YOINED（ヨインド）』について、今期の販売が終了したことをお知らせします。

『YOINED』は、UCCが2023年11月に発売した、日本初※1の独自製法で生み出した食べるスタイルのコーヒーです。『YOINED』の原点には、「コーヒー豆の魅力である“香り”を余すことなく堪能したい・・・」という研究者たちの並々ならぬ思いがありました。そこから20年以上の時を経て、試行錯誤の結果できあがったのが、“飲む”コーヒーでは味わえない、コーヒー豆本来の香りや味（甘み・酸味・苦味）をすべて味わうことができる新しいコーヒー食品です。『YOINED』は、食べるスタイルだからこそ、“飲む”コーヒーよりもダイレクトに芳醇な香りを感じることができ、通常コーヒーを飲んだ後にじっくりと感じる「余韻（よいん）」を、その名の通り、余すことなく堪能することができます。

今期（2025年11月～2026年3月）の『YOINED』は、コーヒーの最新トレンドである発酵プロセスを取り入れたコロンビア産と、名門農園でつくられたグァテマラ産の2種類のコーヒーを新しく選定し、焙煎方法も見直しました。2種類の豆本来が持つフルーティーな酸味を感じさせる焙煎を実現し、味覚をさらに大きく進化させました。発売前から注目が集まり、UCC公式オンラインストアでは、初回入荷数量を前年の120%超に増やしたにも関わらず、わずか2日で完売し、初回予約販売分のご注文受付数は前年比160%※2に伸長しました。

バレンタインシーズンには、昨今のカカオ豆の価格高騰を受け、カカオ豆を使わない新しいギフトの選択肢として『YOINED』に注目が集まり、バレンタイン商材として初めて、あべのハルカス近鉄本店で開催されたバレンタイン特設会場「バレンタインショコラコレクション 2026」に採用されました。

また、見た目はチョコレートなのに、カカオ0%のコーヒー食品として各種メディアからバレンタイン商材としても取り上げられ、その結果、UCC公式オンラインストアにおいては、販売期間終了を前に早期完売しました。

さらに、「食べるスタイルのコーヒー」という特徴を活かした、お酒とのマリアージュ提案も強化し、新たなコーヒーカルチャーの体験の場を提供しました。今期の『YOINED』は、様々なお酒とのペアリングを試した結果、日本酒との相性が抜群なことから、世界的な日本酒コンクールで多数の受賞歴を持つ日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」とコラボレーションしました。お酒とのマリアージュを考案し、『YOINED』とのペアリングにより日本酒のうまみを引き上げて、さらに楽しみが広がる提案を行いました。2026年2月11日からは、日本酒専門バル「サケラボトーキョー」とコラボレーションし、数量限定でコース料理の一部に『YOINED』と日本酒のペアリングメニューを組み込んだ、スペシャルメニューを提供し、『YOINED』の香りと日本酒が重なり合う余韻体験を提供しました。

2026年1月15日～2月14日には、「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町, ラグジュアリーコレクションホテル」とUCCとして初めてコラボレーションし、同ホテルのバーテンダーとUCCコーヒーアカデミー専任講師が共同開発した、『YOINED』の魅力を最大限に引き出したカクテルとのマリアージュセット「Truffevardier Pairing with YOINED(Guatemala)」、「ORIGIN Pairing with YOINED(Colombia)」を提供し、新しいラグジュアリーな余韻体験をお客さまに楽しんでいただきました。

今後の販売については、2026年秋頃を目標に製品開発を進めています。毎年進化し続けていく『YOINED』に、ぜひご期待ください。

※1 特許第6849552号

コーヒー焙煎豆を粉砕し、その粉砕物と、別途コーヒー豆から抽出されたコーヒーオイル（食品中1％以上5％以下）、硬化油を混合・混錬する。これを成型して固めることで、コーヒー微粉砕物がコーヒーオイルや硬化油でコーティングされ、コーヒーの香りがしっかりと閉じ込められ、口に含んだときにコーヒーの香りが溢れ出す食品を製造する技術。

※2 予約期間：2024年10月22日～10月31日の10日間、2025年 10月28日～11月3日の7日間での比較

（詳細はこちら UCC、日本初※1の独自製法の飲まないコーヒー『YOINED（ヨインド）』公式オンラインストアの初回入荷分、わずか2日で完売！予約販売数が昨年の160％に！ | UCC上島珈琲(https://www.ucc.co.jp/company/news/2025/rel251118.html)）

＜参考＞

■『YOINED』について

『YOINED』は、構想から20年以上かけUCCが2023年11月に発売した、日本初※1の独自製法で生み出した食べるスタイルのコーヒーです。UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの可能性に挑戦しています。『YOINED』の原点には、「コーヒー豆の魅力、香りを余すことなく堪能したい・・・」という研究者たちの思いがあり、“究極のコーヒーの香り”を追求した結果です。

UCCは、カカオ豆からチョコレートを作る工程をヒントに、粉砕した豆とコーヒーオイルを油脂でコーティングし、フレッシュな香りを保持することを実現させる独自の製法を確立。

『YOINED』は、この製法でコーヒー豆を抽出することなく、まるごと凍結粉砕し新鮮なまま香りも閉じ込めているため、“飲む”コーヒーでは味わえない、豆本来の甘み・酸味・苦味が作る芳醇な香りをダイレクトに感じられ、コーヒーの香りの余韻を余すことなく味わうことができます。「見た目はチョコレートなのに全然違う、コーヒーの香りがすごい！」と驚きの声を多くいただきますが、カカオ原料は一切使用していないため、チョコレートではありません。

■『YOINED』製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/278_1_427754864e564930b4d5b3f667c30a15.jpg?v=202604151151 ]

【香りの科学】

香りは一般的にオルソネーザルアロマ、レトロネーザルアロマの2種類あり、『YOINED』が追求したのは、レトロネーザルアロマ。口にして噛んだ瞬間に広がるコーヒーの鮮烈な香りと、その後で喉から鼻孔に抜けるレトロネーザルアロマにより、溶けてなくなったあとも香りの余韻が続きます。

■関連URL

・『YOINED』ブランドサイト：https://www.ucc.co.jp/yoined/

・2025年10月28日配信のニュースリリース（UCC、日本初の独自製法の飲まないコーヒー『YOINED（ヨインド）』味覚を大きく進化させ、11月4日発売！）：

https://www.ucc.co.jp/company/news/2025/rel251028.html

・2025年12月16日配信ニュースリリース（「サケラボトーキョー」とのコラボレーション）：

https://www.ucc.co.jp/company/news/2025/rel251216.html

・2026年1月14日配信ニュースリリース（「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町, ラグジュアリーコレクションホテル」とのコラボレーション）：

https://www.ucc.co.jp/company/news/2026/rel260114.html

・UCC公式オンラインストア：https://store.ucc.co.jp/

・UCCカフェメルカード：https://www.coffeestyleucc.co.jp/ucc-cafe-mercard/

・COFFEE STYLE UCC：https://www.coffeestyleucc.co.jp/coffee-style-ucc/

・上島珈琲店：https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

■UCCグループについて

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

UCC上島珈琲株式会社 お客様担当

TEL：078-304-8952

WEB：https://www.ucc.co.jp/customer/