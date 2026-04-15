GW期間限定！ルークス志塾が総合型選抜（AO入試）合格を目指す「GW講習」を全国校舎で開催

Loohcs株式会社

ルークス志塾（本社：東京都渋谷区、代表取締役：嶺井祐輝）は、2026年4月25日（土）から5月17日（日）にかけて、総合型選抜（AO入試）合格を目指す高校生・受験生を対象とした「GW講習」を全国の校舎にて開催いたします。

■ GWが"総合型選抜の直前期"である理由

総合型選抜（AO入試）は、早い大学では例年9月に書類提出が始まります。2026年においても同様のスケジュールが想定されており、GW時点ですでに出願まで残り約4か月という状況です。

志望理由書の完成度や小論文・面接への準備は、短期間では仕上がりません。GWの連休を有効活用できるかどうかが、合否に直結すると言っても過言ではありません。

■ GW講習の目標：「合格に必要な基礎を固める」

本講習では、総合型選抜の本番を見据えた実践的な対策を集中的に行います。

- 志望理由書の書き方：合格できる志望理由書の構成・表現を習得- 小論文対策：テーマの読み解き方から答案構成まで- 面接対策：よく出る質問への対応と自己表現の強化

講習修了後には、合格レベルの志望理由書・小論文が自力で書けるようになることを目指します。

■ 対象者

■ 開催概要

■ 早期入塾キャンペーン実施中

- 難関大学に、総合型選抜（AO入試）で合格したい受験生- これから本格的に書類作成に取り組む受験生- 総合型選抜対策をこれから始める受験生[表: https://prtimes.jp/data/corp/36547/table/459_1_b4d59185fd0d75e836351911fe13d012.jpg?v=202604151151 ]詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p41034/

GW講習のお申し込みと同時に【月極コース】へご入塾いただいた方を対象に、GW講習を特別割引価格（基本プラン97,000円～）、最大46,000円割引でご受講いただけるキャンペーンを実施しています。

■ お申し込み方法

公式サイト内の申し込みフォームより、希望校舎を選択のうえ、希望日程・時間の欄に「GW講習」と明記してお申し込みください。 オンライン受講をご希望の方は、お申し込み時にご相談ください。

■ ルークス志塾について

詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p41034/

ルークス志塾は、総合型選抜（AO入試）・推薦入試に特化した進学塾です。生徒一人ひとりの個性と目標に寄り添い、難関大学への合格を全力でサポートしています。全国に校舎を展開し、オンライン指導にも対応しています。