ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社(所在地：岐阜県関市、代表取締役：アンドリュー・ハンキンソン)の鋳物ほうろうクックウェアブランド ストウブは、セラミック ダイニングラインの新色「マットブラック」を2026年4月22日(水)に発売いたします。





セラミック ダイニングライン「マットブラック」 メインイメージ





本コレクションは、ストウブの象徴的な鋳物ほうろう鍋の定番カラー「ブラック」のカラーリングとテクスチャを再現したセラミックシリーズ。調理からサーブまで一貫したストウブの世界観を演出し、日常の食卓に洗練された統一感をもたらします。





さりげなく浮かび上がる「STAUB」のロゴ





シックなマットブラックは、料理の色彩や質感を際立たせる“額縁”のような存在。シンプルなフォルムと落ち着いた色調により、和食・洋食を問わず幅広い料理に自然になじみます。さらに、黒は木製トレイやステンレスカトラリーなど異素材とも調和しやすく、既存のテーブルウェアとも組み合わせやすいのが特長です。

また、贈り物としても喜ばれるストウブ。人気の鋳物ほうろう鍋とセットにすることで、ギフト需要にもお応えいたします。









■鋳物ほうろう鍋と揃える、新しいテーブルスタイル

ダイニングライン「マットブラック」×鋳物ほうろう鍋の定番カラー「ブラック」





本シリーズ最大の魅力は、ストウブの鋳物ほうろう鍋の定番カラー「ブラック」との高い親和性。鍋ごと出来立ての料理をテーブルにサーブするスタイルでも美しく調和し、料理・器・空間を一体として楽しむ、ストウブならではのテーブルコーディネートを実現します。









■製品情報

●プレート マットブラック 15cm／20cm／22cm／26cm





プレート マットブラック





シンプルで洗練されたフォルムのプレートは、取り皿として使える15cmからメインディッシュに対応できる26cmまで、4つのサイズをラインナップ。サイズ違いで揃えることで、リズム感と統一感のあるテーブルコーディネートが完成します。





15cm：1,760円(税込)／φ157×H18mm／250g

20cm：2,420円(税込)／φ209×H19mm／410g

22cm：2,750円(税込)／φ227×H20mm／510g

26cm：3,410円(税込)／φ268×H23mm／810g





●ディーププレート マットブラック 24cm

ディーププレート マットブラック





ディーププレートは、深さを活かしてパスタからシチューまで、万能に対応できる1枚です。マットブラックのシックな佇まいが料理に奥行きを与え、ソースの美しさまで引き立てる、日常使いしやすい一枚です。





24cm：3,080円(税込)／φ245×H40mm／760g





●オーバルプレート マットブラック 25cm

オーバルプレート マットブラック





オーバルプレートは、深さと柔らかな曲線が魅力。定番のカレーはもちろん、盛り合わせにも。黒の深みと楕円のやわらかさが、料理を鮮やかに引き立たせ、テーブルに動きと洗練された印象をもたらします。





25cm：3,740円(税込)／W259×L178×H50mm／710g





●ボウル マットブラック 10cm／12cm

ボウル マットブラック





大小2つのサイズのボウルはそれぞれデザートから副菜まで、和洋問わず幅広く活躍します。取り分け用としても使いやすく、丸みのあるフォルムとマットブラックの質感が料理をやさしく引き立てます。





10cm：1,760円(税込)／φ107×H61mm／270g

12cm：2,420円(税込)／φ128×H70mm／415g





●マグ マットブラック 200ml／350ml

マグ マットブラック





毎日のコーヒータイムに寄り添うシンプルで手に馴染むマグ。大小2サイズの展開で、シンプルながら印象的な存在感を放ちます。





200ml：2,420円(税込)／W105×L78×H78mm／220g

350ml：2,750円(税込)／W119×L89×H93mm／310g









■製品仕様

材質 ：セラミック

対応熱源 ：電子レンジ／直火・オーブンは不可

食器洗い乾燥機：使用可

中国製





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。









■ストウブとは

ストウブ ロゴ





豊かな食の伝統が残る職人の街、フランス北東部アルザスで生まれたストウブ。ブランドの代表商品「ピコ・ココット ラウンド」が誕生したこの地は、ドイツとの国境にも程近く、冬の寒さが厳しいため、心をそっと満たしてくれる煮込み料理が愛されています。当初プロ用に開発されたストウブのココットは、ミシュラン星付きの名店など、食のプロフェッショナルを魅了しているほか、世界中のご家庭のキッチンでも活躍しています。創業当時から変わらず、職人達が誇りを持って作り上げるMade in Franceのココットは、食卓に幸せをお届けするというブランドの願いを象徴するアイテムとなっています。また、セラミックシリーズは、鋳物ほうろう鍋と美しく調和する色味と質感を備え、料理を引き立てながら食卓に統一感をもたらします。日常使いしやすい機能性と洗練されたデザインを兼ね備え、幅広いシーンで活躍します。









■商品クレジット

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社

Tel： 0120-75-7155

WEB： https://www.zwilling.com/jp/staub/









■ストウブ公式Instagram

https://www.instagram.com/staub_japan/