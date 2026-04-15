あすなろ投資顧問が2026年第1四半期「あすなろプライム会員」限定大型株のパフォーマンスを公開。日経平均が乱高下する中、推奨全12銘柄が目標達成・利確（勝率100%）の快挙

株式会社あすなろ

株式会社あすなろ（本社：東京都港区、代表取締役：大石やすし、以下「あすなろ投資顧問」）は、提供する売買助言サービス「あすなろプライム会員」において、2026年第1四半期（1月～3月）に推奨した限定大型株全12銘柄のパフォーマンス分析結果を公表いたします。本期間は日経平均株価が3月に月間7.4%下落する急落局面（ショック相場）に見舞われましたが、あすなろ投資顧問の推奨銘柄は市場の荒波を跳ね返し、全銘柄で目標達成または利益確定の提言を行うという圧倒的な成果を収めました。

＊あすなろプライム会員：https://1376partners.com/asunaroprime

■ 激動の2026年相場と「あすなろプライム会員」の圧倒的パフォーマンス

2026年の幕開けとなった第1四半期は、株式市場にとって試練の期間となりました。特に3月は日経平均株価が一時51,000円台まで急落し、月間騰落率-13.23%を記録する「ショック相場」となりました。多くの投資家が市場の変動に翻弄される中、あすなろ投資顧問の「あすなろプライム会員」向けに推奨された大型株は、卓越したパフォーマンスを発揮しました。

当四半期において推奨された全12銘柄は、全て目標株価への到達、またはプライムレターでの利益確定提言を実施し、勝率100%という驚異的な結果を残しました。理論上、プライムレターに沿って取り組まれた会員様は、推奨された全株において利益を確定できたことになります。

◆ 2026年Q1 パフォーマンス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/33_1_8a4e2942011f4b3864b4dd164f149d46.jpg?v=202604151051 ]

◆ 日経平均との比較

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/33_2_a31317edab0a9eea7b65b52a3768a234.jpg?v=202604151051 ]

特に3月は日経平均が月間13.23%下落するショック相場となりましたが、あすなろプライム会員の推奨銘柄は全6銘柄が勝利。Q1全体でも日経平均の騰落率+1.44%に対し、全銘柄で利益確定を実現しました。

■ 3月のショック相場を「利益の源泉」に変えた逆張りの妙味

特筆すべきは、日経平均が大きく崩れた3月の相場における成果です。市場全体がパニック売りに見舞われる中、弊社の専門アナリスト陣はこれを「絶好の押し目買いのチャンス」と合理的に判断しました。

例えば、3月6日推奨の「三菱重工」や、3月9日推奨の「日経225ETF」は、まさに暴落の底を拾う形で推奨され、翌営業日には早くも目標達成・利益確定の提言に至りました。さらに3月23日推奨の「ソフトバンクグループ（SBG）」に至っては、推奨当日の午後に利確提言、翌日には目標達成という離れ業を演じています。

この取り組みを通じて、多くの会員様から「暴落がわくわくするようになった」という喜びの声を頂戴しております。相場の危機をチャンスに変える、これがあすなろ投資顧問の真骨頂です。

＊あすなろプライム会員：https://1376partners.com/asunaroprime

■ 2026年第1四半期 推奨銘柄の実績詳細

期間中に推奨された12銘柄の実績は以下の通りです。推奨から利確提言（または目標達成）までの平均営業日数はわずか3.5日と、極めて資金効率の高いトレードを実現しています。

＊注意：画像は営業日ではなくカレンダーベースのパターン

【1月推奨】（日経平均月間騰落率：+5.93%）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/33_3_0c1e62b6b97f1db55af3c7b54609a7e7.jpg?v=202604151051 ]

【2月推奨】（日経平均月間騰落率：+10.37%）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/33_4_3e7e69551a37ade19f7a101e1f95448f.jpg?v=202604151051 ]

【3月推奨】（日経平均月間騰落率：-13.23%）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/33_5_7a7fe8e872a9af702b7c0a345704206d.jpg?v=202604151051 ]

※勝ちとは目標達成若しくはプライムレターで利確提言したことをいいます。

※税金や手数料などは考慮していません。

※取り組みの詳細と売買指示の提言等は、全体相場の急変動なども考慮しプライムレターの内容に準じます。

※全銘柄すでに取組終了した銘柄群です。新たに売買推奨するものではありません。

※過去の実績は将来の運用成果を約束するものではありません。

※投資にはリスクが伴います。最終的な投資判断はご自身の責任において行ってください。

■ 投資妙味と今後の展望：新年度相場で「大化け」を狙う

あすなろ投資顧問では、企業のファンダメンタルズ分析（PERやEPSなどの現実的な指標）に加え、「市場の急拡大」「マクロ政策によるマーケット変化」「株主還元策の強化」といった、投資家がワクワクするような「投資妙味」を重視した銘柄選定を行っています。市場の変動を乗り越え、大きな利益が期待できるかもしれません。

4月からの新年度相場においても、すでに「情報通信株」で1勝を納めており、次なる「勝ち」を見据えた大型株の選定を着々と進めております。

■ あすなろプライム会員の賢い活用法（王道ステップ）

多くの成功している会員様は、以下のステップで当サービスを活用されています。

(1) 会員限定コンテンツを活用（都度のポイント支払いは不要）

(2) プライム会員限定の「大型株」を100株程度仕込む

(3) 上記銘柄の保有期間中、成長株の「単発スポット銘柄」を20%オフの特典を利用して購入

（例：情報料金55,000円が44,000円に。11,000円の割引でプライム会費3ヶ月分8,800円のモトが取れます）

(4) プライム限定の「大型株」と単発スポットの「成長株」の双方向アプローチで、相場のいいとこどりを狙う

あすなろ投資顧問は、今後も独自の分析手法と徹底したデータ検証に基づき、会員様の資産形成に貢献する「夢」のある情報提供を続けてまいります。

＊あすなろプライム会員：https://1376partners.com/asunaroprime

■私たちはあすなろ投資顧問です

2005年創業個別株の専門家集団

株式会社あすなろ（金融商品取引業者）

https://1376.co.jp

関東財務局長(金商) 第686号

(一社)資産運用業協会011-1393

(一社)人工知能学会18801

(公社)日本証券アナリスト協会01159

■運営YouTube「株式投資攻略チャンネルASUNARO CLUB」

https://www.youtube.com/channel/UCaCRPxbZ8Wtaak2FdIvSGkA

上記URLよりチャンネル登録をして是非とも今後の動向をご観察ください

■運営サイト「あすなろ投資顧問」

https://1376partners.com/

■ほぼすべての銘柄をパフォーマンス公開中

https://1376partners.com/user/ranking

■あすなろ投資顧問に対する行政処分は2024年末時点で全て対応済み

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000040883.html

■あすなろ投資顧問のサブスク（あすなろプライム）が顧客満足度91%以上を獲得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000040883.html

■あすなろ投資顧問の投資詐欺対策の取り組みが楽天ニュースで取り上げられています

大石恭嗣 氏・あすなろ投資顧問 が世界的物価高の中でSNS投資詐欺急増に警鐘

[2025/12/9 07:00]＊二次掲載許可取得済み

[楽天ニュース]https://news.infoseek.co.jp/article/globalnewsasia_10679/

[ニコニコ]https://news.nicovideo.jp/watch/nw18704035?news_ref=media367_media367