《新商品》Beau Revo　あかすりタオル（ボディ用）

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株式会社ときわ商会


株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）は、韓国式美容法に着想を得た新商品「Beau Revoあかすりタオル」を、全国のバラエティショップ等にて2026年6月1日より正式発売いたします。



本商品は、韓国のサウナ文化“チムジルバン”に欠かせない「あかすり」技術を、自宅でも手軽に体験できるよう開発された角質ケアアイテムです。


日常のバスタイムに取り入れるだけで、古い角質や汚れをやさしく洗い流し、まるでサロン帰りのようなつるんとなめらか肌触りへ。



【商品特長】


・韓国国内で取得された特許技術を採用し、古い角質をやさしくオフ　※韓国特許第10-1537957


・手の届きにくい背中までしっかりケアできるロング設計で、全身をすっきり洗い上げます。


・部位や用途に合わせて、グローブタイプとの使い分けがおすすめ。


・毎日のケアでくすみやごわつきを軽減し、透明感のある素肌へ





【背景】


韓国人の美肌の秘訣として注目され続けている“あかすり文化”。その技術と知恵をヒントに、肌質やライフスタイルに合わせて改良を重ねた結果、誕生したのがこの「韓国式のあかすりタオル」です。


「角質ケア＝特別な日だけのスペシャルケア」ではなく、手軽で続けやすい“日常ケア”として取り入れていただけるよう、使いやすさと肌当たりにこだわった設計になっています。



【商品概要】


商品名：Beau Revo あかすりタオル（ボディ用）


価格：1,980円（税込）


発売日：2026年6月1日


販売場所：全国のバラエティショップ等


輸入販売元：株式会社ときわ商会


2026年4月18日よりLOFTにて先行発売（一部お取り扱いの無い店舗もございます）



公式オンラインストア


finefine


https://www.finefine.net/


※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！



トウキョウコスメ


https://shop.tokyo-cosme.com/


会社概要


株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリセ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。



株式会社ときわ商会


〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5


TEL：03-3613-5194


FAX：03-3613-5877


代表者：代表取締役社長　相澤隆史


事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発


URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)