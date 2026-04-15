《新商品》Beau Revo　あかすりタオル（ボディ用）

株式会社ときわ商会

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）は、韓国式美容法に着想を得た新商品「Beau Revoあかすりタオル」を、全国のバラエティショップ等にて2026年6月1日より正式発売いたします。

本商品は、韓国のサウナ文化“チムジルバン”に欠かせない「あかすり」技術を、自宅でも手軽に体験できるよう開発された角質ケアアイテムです。

日常のバスタイムに取り入れるだけで、古い角質や汚れをやさしく洗い流し、まるでサロン帰りのようなつるんとなめらか肌触りへ。

【商品特長】

・韓国国内で取得された特許技術を採用し、古い角質をやさしくオフ ※韓国特許第10-1537957

・手の届きにくい背中までしっかりケアできるロング設計で、全身をすっきり洗い上げます。

・部位や用途に合わせて、グローブタイプとの使い分けがおすすめ。

・毎日のケアでくすみやごわつきを軽減し、透明感のある素肌へ

【背景】

韓国人の美肌の秘訣として注目され続けている“あかすり文化”。その技術と知恵をヒントに、肌質やライフスタイルに合わせて改良を重ねた結果、誕生したのがこの「韓国式のあかすりタオル」です。

「角質ケア＝特別な日だけのスペシャルケア」ではなく、手軽で続けやすい“日常ケア”として取り入れていただけるよう、使いやすさと肌当たりにこだわった設計になっています。

【商品概要】

商品名：Beau Revo あかすりタオル（ボディ用）

価格：1,980円（税込）

発売日：2026年6月1日

販売場所：全国のバラエティショップ等

輸入販売元：株式会社ときわ商会

2026年4月18日よりLOFTにて先行発売（一部お取り扱いの無い店舗もございます）

公式オンラインストア

finefine

https://www.finefine.net/

※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！

トウキョウコスメ

https://shop.tokyo-cosme.com/

会社概要

株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリセ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)