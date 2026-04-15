THINGMEDIA、榎木淳弥主演で″令和のカルト漫画″『ティラノ』をオリジナルストーリーで実写化！ 超痛快荒唐無稽ポリス・バイオレンス、ショートドラマアプリ「BUMP」で独占配信開始!!!

THINGMEDIA株式会社

2026年4月、映像プロダクション&ショートドラマスタジオのTHINGMEDIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 博之、読み：シングメディア）は、製作した新作ショートドラマ『ティラノ』を2026年4月14日（火）19:00より、ショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信を開始いたしました。

本作は、真野 勝成 原作・大谷 慎治 漫画による同名コミック（コミックポルカ）をオリジナルストーリーで実写化した作品です。上級国民が主催する裏社会のデスゲームに巻き込まれた新任警察官・野々上と、圧倒的な暴力で事件を解決する巨躯の女性警官「ティラノ」の活躍を描く、超痛快荒唐無稽ポリス・バイオレンスドラマです。

また、書籍販売・ドラマ化を記念して、マンガ版「ティラノ」電子書籍5巻・書店販売1・2巻の購入者向けキャンペーンを実施いたします。

実力派俳優・スタッフ陣が集結！

デスゲームに強制参加させられ、命懸けのゲームに挑む本作の主人公・野々上 大を演じるのは、声優としてアニメ『呪術廻戦』（虎杖悠仁 役）や映画『スパイダーマン』（ピーター・パーカー／スパイダーマン 役）吹き替えなど多数の話題作で活躍する榎木 淳弥。

圧倒的な暴力によって事件を解決に導く、巨躯の女性警官"ティラノ"こと寺野役を阿見201（『キングダム』ランカイ役 など）が怪演。

その他、和泉 元彌（NHK大河ドラマ「北条時宗」など出演）、武田 一馬（映画「寄生獣」「悪の教典」など出演）、片山 萌美（映画「万引き家族」「シティーハンター」など出演）など、多数の実力派キャスト・制作陣が集結。息をのむような展開と心理戦にぜひご注目ください。

あらすじ

舞台は202X年、蒲蒲線の開通により世界有数の歓楽街となった東京大田区蒲田。

交番勤務の新任巡査・野々上は、上級国民が主催する「ロシアンルーレット」や「人間ダーツ」といった理不尽なデスゲームに巻き込まれる。さらに信じていた上司の裏切りに遭い、警察内部の腐敗と巨大利権の闇に絶望する野々上。

しかしその窮地を救うのは、規格外の巨躯を誇る女性警官「ティラノ」！身分を隠したDEA（米麻薬取締局）捜査官とも共闘し、群がるマフィアや腐敗権力を圧倒的な暴力で粉砕していく。

絶望的な裏社会の闇を最強バディがぶち破る、超痛快荒唐無稽ポリス・バイオレンス！

ティザー動画

作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgOaEHvdUZY ]

作品名：ティラノ

ジャンル：ポリス・バイオレンス／デスゲーム／バディ／下剋上／反撃

話数：全45話（1話～10話は完全無料）

配信開始日時：2026年4月14日（火）19:00

配信：ショートドラマアプリ「BUMP」（独占配信）

作品詳細ページ：https://emolebump.go.link/eA8vn

出演

野々上 大 役：榎木 淳弥

ティラノ（寺野）役：阿見201

黒埼 健時 役：和泉 元彌

霧島 麗矢 役：武田 一馬

木田 太郎 役：内田 裕也

米倉 美貴 役：片山 萌美

宮沢 理沙子 役：櫻井 紗季

中川 篤志 役：堀 源起

新藤 達也 役：古賀 勇希

原作：真野 勝成 コメント

僕は普段ドラマや映画の脚本を書いていますが、原作を担当した漫画『ティラノ』に関しては「絶対に映像化されない」と思って書いていました。「されない」というか「できない」という感覚です。なので「まさか！！」の映像化です。

令和のカルト漫画と評される『ティラノ』のぶっ飛んだ世界観をショート・ドラマでお楽しみください！

主演：榎木 淳弥 コメント

縦型ショートドラマへの出演は初めてでしたので、何事もチャレンジだと思い参加させていただきました！ セリフを覚えることだったり、カメラワークを気に掛けたりするのは、僕が普段やっている声優の仕事とは違うので、そういった部分が新鮮で楽しく撮影に臨むことができました。

監督：白川 大 コメント

本作は、原作漫画「ティラノ」の世界観をベースに、オリジナルストーリーとして新たな視点から物語を描いています。

まず榎木淳弥さんの演技を実際に見て、これまで自分がハラハラ、ドキドキして聴いていた"あの声だ！"と感動しました。更に今回はドラマということで、彼の圧倒的な主人公感、醸し出す臨場感をカメラを通してより生々しく切り取った自信作です。

個性豊かなキャラクターたちが織りなす、ひと味違う「もうひとつのティラノ」の表情を感じていただける作品になっていますので、ぜひBUMPにて、ご覧ください。

場面写真

制作スタッフ

原作：真野 勝成

漫画：大谷 慎治（コミックポルカ）

企画協力：真野 勝成

企画プロデューサー：佐藤 一樹

プロデューサー：庄子 伸正、紺野 伸也

監督・脚本：白川 大

脚本：安江 渡

撮影：堀 智弘

照明：今岡 尚弥

録音：石田 崇（エスパシオ）

美術・装飾：椛田 学（フジアール）

衣裳：田中 まゆみ（松竹衣裳）

スタイリスト：矢口 朱夏

ヘアメイク：根本 秀子（Fulloak）

特殊メイク：佐藤 健司

アクション指導：白倉 裕二

スチール撮影：天野 雄太

機材協力：石川 修平（HINODE BASE）

車輌：ドルフィンズ、グローヴ、チップトップ

制作：GaRaKuTa Lab.

製作：THINGMEDIA株式会社 / 株式会社SANKYO

原作漫画「ティラノ」電子5巻・書店1・2巻、発売開始

マンガ版「ティラノ」は本日より5巻を各電子書籍ストアで、1・2巻を各書店で発売開始しました。ショートドラマと併せてお楽しみください。

作品概要：https://hifumi.co.jp/lineup/tyranno5/

書籍1・2巻、購入者向けキャンペーン

野々上（榎木 淳弥）特製アクリルスタンドが当たる！ ティラノ 書籍発売・ドラマ化記念クイズキャンペーン

書籍1・2巻の帯にあるQRコードからGoogleフォームにアクセスし、キャンペーンに参加可能。書籍の内容についてのクイズに答えて、正解者から抽選で50名様に野々上（榎木 淳弥）特製アクリルスタンドが当たります。

書籍5巻、購入者向けキャンペーン

縦型ショートドラマ「ティラノ」野々上スペシャルムービーキャンペーン

- 書籍1巻、2巻どちらかのクイズに正解すれば抽選に参加可能。- 書籍1巻、2巻どちらのクイズにも正解した方は当選確率アップ！！！- 応募期間：2026年4月15日 0:00 ～ 2026年6月14日 23:59

電子書籍5巻内にあるリンクからGoogleフォームにアクセス。期間内にアクセスいただいた方全員が「縦型ショートドラマ『ティラノ』野々上スペシャルムービー」動画を閲覧可能。

- 公開期間：2026年4月15日 0:00 ～ 2026年7月14日 23:59

※特典の取り扱いは電子書店ごとに異なります。

コミックポルカについて

厳選された小説などを元に、続々と掲載を行っているWEBコミックスレーベルです。株式会社SANKYOと株式会社一二三書房が共同で設立いたしました。今後もコミックポルカでは話題の作品を続々コミカライズ連載予定！

THINGMEDIA株式会社について

THINGMEDIA（シングメディア）は、2018年3月に創業した渋谷の映像スタートアップです。

映像制作のプロフェッショナルとして、企業向けの広告・ブランデッドムービー・SNS動画等の企画・制作を手がける映像プロダクション事業と、課金型ショートドラマを中心としたIPコンテンツの企画・制作・配信を行うスタジオ事業を展開しています。

名称：THINGMEDIA株式会社

所在地：〒150-0047 東京都渋谷区神山町5-20 ZINE YOYOGI-KOEN 4A

設立：2018年3月16日

代表者：代表取締役 田中 博之、取締役/プロデューサー 佐藤 一樹

企業サイト：https://thingmedia.co/

採用サイト：https://recruit.thingmedia.co/

配信情報

作品名：ティラノ

配信アプリ：BUMP（バンプ）

配信形態：独占配信中

URL：https://emolebump.go.link/eA8vn