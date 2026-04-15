【阪急うめだ本店】“漆×キャンプ” 伝統工芸がアウトドアを革新。 220年続く漆の技をフィールドへ

株式会社阪急阪神百貨店

「JAPAN PRIDE」～日本のモノづくりとアウトドア～(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690954_2067.html)

会期：4月22日(水)～28日(火)

場所：阪急うめだ本店 8階『GREEN AGE』コトコトステージ81

阪急うめだ本店では、4月1日(水)～28日(火)の期間、受け継がれてきた日本の伝統や技、その魅力を再発見する「Japan and me.」(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/japanandme/index.html)を開催します。その一環として、4月22日(水)～28日(火)の期間、8階コトコトステージ81にて、日本の伝統技術と現代のアウトドアライフスタイルを融合させたイベント「JAPAN PRIDE」～日本のモノづくりとアウトドア～を開催します。文化4年(1807年)から続く漆塗師の技術を現代のキャンプギアに昇華させたブランド「GNU urushi craft(ヌーウルシクラフト)」をはじめ、日本の職人魂「JAPAN PRIDE」が宿る全8ブランドが集結。日本の職人技とアウトドアカルチャーが響き合い、使い手が伝統を育む新たな価値を提案します。

日本屈指のクラフトマンシップを誇る計8ブランドが集結

「GNU urushi craft」伊兵衛 江戸時代創業、220年続く仏壇店の五代目漆塗り職人が立ち上げた漆専門アウトドアブランド。「漆」を通じて、日本の伝統技術を現代のアウトドアへと継承し、新たな価値と感動を届けます。◎販売日：4月25日(土)・26日(日)「et.moku works」天然木の風合いや香り、経年変化を大切にした木工ブランドで、暮らしとアウトドアに寄り添う道具を制作。木の温もりを感じられるオリジナルのウッドランタンを展示・販売。◎販売日：4月22日(水)・24日(金)～26日(日)「H.A.K.U MOUNTAIN SUPPLY」チルアウトストレート 25,300円、チェックシャツ 23,100円 岡山県井原市で、インディゴ染めのキャンプギアやアウトドアで活躍する「ギアジーンズ」を手掛けるブランド。使い込むほどに色落ちや日焼けなどの経年変化が楽しめ、自分だけの表情へと育つ道具を提案しています。「木時器」(wappa＆) 曲げわっぱサイズ中 21,450円 木曽檜の美しい木目を活かし、継ぎ目には希少な山桜の樹皮による「桜綴じ」を施した曲げわっぱのお弁当箱。開ける瞬間の音や手触り、やさしい木の香りも楽しめ、サイズは 小・中・大 の3展開。「にじゆら」注染手ぬぐい 1,870円 伝統技法「注染」による独特の「にじみ」や「ゆらぎ」を活かした手ぬぐいブランド。大阪・堺発祥で、昔ながらの染め技法の温もりを大切にしながら新しい個性を掛け合わせ、伝統技法「注染」を次世代へ伝えています。「millio」コンパクトフライパン22cm 槌目模様ハンドルΩ蓋セット 45,100円 兵庫県三木市の鍬製造元・安隨製作所の鍛冶職人が、自由鍛造の技術を活かして生み出したアイアン製インテリア・アウトドアブランド。コンパクトフライパンやチタンカトラリーなど、「食」を楽しむ道具を提案しています。「39Arita」セラフィルター2点セット四角 6,500円、マグカップ 5,000円 400年以上の歴史を持つ有田焼の技術を活かし、繰り返し使えるセラミック製コーヒーフィルターを開発。微細孔構造により豆本来の風味を引き出します。ブランド「39Arita」は有田の自社工場で職人が一つひとつ手作りしています。「大島園」シェラ茶漉し 2,750円 創業110年の製茶問屋・大島清吉商店。「オソトデオチャを愉しもう」をコンセプトに、屋外で気軽に日本茶を楽しむための茶葉や道具を提案し、お茶を通じた新しい体験を届けています。

職人と作る、一生モノ。本格クラフト体験ワークショップなども充実

オリジナル日本茶づくり体験

4月23日(木)午前11時～午後7時

4月25日(土)午後2時～午後7時

◎8階 コミュニティパーク

参加費:2,750円

創業110年の老舗茶舗「大島清吉商店」による、日本茶を“つくる”体験型ワークショップ。専門スタッフのガイドのもと、香りや味わいの違いを楽しみながら、自分だけのオリジナルブレンド茶づくりを体験できます。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1775791552320)

シルクスクリーンプリントワークショップ

4月24日(金)午前11時～午後7時

4月26日(日)午前10時30分～午後6時

◎8階 コミュニティパーク

参加費：1650円から。シルクスクリーン版のサイズやデザインによって異なります。

「大島清吉商店」より、お手持ちのTシャツやアパレル、チェアの座面などに、その場でプリントできるシルクスクリーンワークショップを開催。

イベント限定で、「ヌースケ」×アウトドアモンスター「teaboy」コラボデザインが、装い新たにNewデザインにて登場予定。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1775790095937)

インディゴシルクスクリーンワークショップ

4月25日(土)午後2時～午後6時30分

4月26日(日)午前10時30分～午後12時

4月27日(月)午前11時～午後6時30分

◎8階 コミュニティパーク

参加費：3,300円～

「H.A.K.U MOUNTAIN SUPPLY」より、日本の伝統的な色 “藍” を、ブランド独自の表現でお楽しみいただける体験型イベント。深い色合いが特徴の インディゴシルクスクリーンプリントを、その場で体験できます。

※プリントサイズは、小サイズ3,300円、大サイズ5,500円の2種類からお選びいただけます。

※プリント対象は「H.A.K.U MOUNTAIN SUPPLY」 のカットソー商品に限定させていただきます。

※Tシャツについて

ワークショップ会場では、日本製無地Tシャツ（7,700円）その他各種Tシャツを販売、また、「H.A.K.U MOUNTAIN SUPPLY」 のTシャツに限り、持ち込みでのプリントも可能です。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1775095302899)

曲げわっぱお弁当箱つくり

4月25日(土)午前10時15分～午前11時15分

4月28日(火)午前11時～午後12時

◎8階 コミュニティパーク

参加費：10,780円

木曽檜を薄くした板を曲げてつくる、伝統の「曲げわっぱ」。木を温めてやわらかくし、しなやかに曲げて形をつくるー日本に受け継がれた木工技法「曲げ加工」を体験しながらお弁当箱を組み上げていきます。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1774678106149)

桜の皮を使った箸箱・箸作りワークショップ

4月25日(土)午前11時45分～午後12時45分

4月28日(火)午後2時～午後3時

参加費：7,801円

桜の皮を使った、日本ならではの伝統技法「桜綴じ」体験。木曽檜を薄く曲げて作られた箸箱に穴をあけ、薄くした桜の皮で、ひとつひとつ丁寧に綴じていきます。さらに、鉋（かんな）で削り出す「マイ箸」づくりもセットに。手に馴染む、自分だけの一本を仕上げます。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1774679565587)

GNU URUSHI CRAFT×et.moku works

コラボワークショップ「凛」

4月22日(水)午前11時～午後1時、午後3時～午後5時

4月26日(日)午後1時～午後3時、午後4時～午後6時

◎8階 コミュニティパーク

参加費：22,000円

木工旋盤の技術から生まれたet.moku worksの「凛」。風鈴という日本ならではの暮らしを彩る道具です。国産のヒノキの香りを感じながら、木工旋盤で削り出し、自分だけの「凛」をつくる体験から始まります。そこに、古くから受け継がれてきた漆文化を大切にするGNU URUSHI CRAFTの漆を自分の手で塗って仕上げます。木を削る技術と漆を塗る伝統。異なるものづくりが出会い、香りや音、手触りとともに、この土地の素材と文化を感じる道具が完成します。日本の素材と技に触れるひとときを体験できます。

詳細・ご予約はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1775106098804)

ABOUT GREEN AGE

自然と共に暮らすコミュニティ。「GOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH」。都市の暮らしの中で自然に寄り添い、自然を取り入れ、ココロとカラダを健やかに。家族や仲間との何気ない毎日をもっと楽しく、私たちが暮らす社会や地球をもっと元気に。「GREEN AGE」は、自然との新たな関わり方を提案し、生活者やブランド、地域と、持続可能で豊かな未来を共創していきます。

Address：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階

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