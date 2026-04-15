ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」母の日期間限定ケーキを販売いたします

株式会社 エーデルワイス

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)」は、見た目も味わいも華やかな母の日期間限定ケーキを販売いたします。毎年人気のホールケーキから、新商品の小物ケーキまで、様々なサイズでご用意いたしました。

ホールケーキは店頭にてご予約を承っております。

チョコのフリルが華やかな苺のケーキ「ロゼ・ノーブル」

ロゼ・ノーブル

爽やかな甘みの苺のコンフィチュールとなめらかなクリームを優しい甘さの苺のムースでとじ込め、軽い口あたりのビスキュイで包みました。

パティシエが一枚一枚丁寧に削って作り上げたチョコのフリルで飾り、ヘーゼルナッツのジャンドイヤが香ばしいハートのショコラを乗せました。

カーネーションをイメージした華やかなケーキで母の日を彩ります。

■商品名：ロゼ・ノーブル

■価格

約10.5cm \3,564(本体価格\3,300)

約15cm \5,076(本体価格\4,700)※画像

■販売期間：5月8日(金)～5月10日(日)

真っ赤なリボンが特徴的な「メール・シェリー」

メール・シェリー

なめらかなレアチーズムースとベリーのムースを アーモンドスポンジと重ね、爽やかな酸味のあるフランボワーズソースを間に挟みました。

赤い花びらが舞うイメージを表現した模様とチョコでできた真っ赤なリボンが上品なケーキです。

■商品名：メール・シェリー

■価格：\2,484(本体価格\2,300)

■サイズ：約5.2×16cm(ベースの高さ5cm)

■販売期間：5月8日(金)～5月10日(日)

母の日限定小物ケーキが新登場「ア・ママン」

ア・ママン

苺とフランボワーズのムースでまろやかな甘みの ホワイトチョコムースを包みました。

苺のコンフィチュールのやさしい酸味がアクセント。

ピンクのマカロンと花びらでエレガントに飾って仕上げました。

■商品名：ア・ママン

■価格：\864(本体価格\800)

■サイズ：直径6cm×高さ5cm

■販売期間：5月1日(金)～5月10日(日)

■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。

（HP）https://www.wittamer.jp

（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)