“遊びながらESGを理解” 企業研修を革新するカードゲームの提供開始 ～クレアティー・サービス、実践型ツールで社員教育とノベルティニーズに応える～

クレアティー・サービス株式会社

クレアティー・サービス株式会社（本社：東京都千代田区神田錦町2-7）は、ESG経営を楽しくかつ実践的に学べるカードゲームを開発したことをお知らせいたします。この新たな教育ツールは、企業のサステナビリティ関連部署および人材育成担当者を対象に、2026年4月15日より提供を開始いたします。

サービスの目的や背景

近年、企業経営においてESG（環境・社会・ガバナンス）の重要性が急速に高まっています。しかし、ESGの概念は抽象的で理解が難しく、社内浸透や人材教育に課題を抱える企業も少なくありません。こうした課題を解決するため、当社は「体験を通じて学ぶ」ことに着目し、誰でも直感的に理解できるカードゲーム形式の教育ツールを開発いたしました。

サービス詳細

本サービスの特徴は以下の通りです。

1. 手軽にESG経営を学べる

複雑なESGの概念をシンプルなルールで再現し、短時間で理解できる設計となっています。初心者でもスムーズに学習が可能です。

2. 社員教育に最適

研修やワークショップに導入しやすく、参加者同士の議論や気づきを促進します。それによって、ESGに対する理解を深めるだけでなく、組織内の意識醸成にも寄与します。また、当社はカードを活用したESG研修の支援にも対応しています。

3. ノベルティとしても活用可能

企業オリジナル仕様へのカスタマイズに対応しており、展示会での配布や採用活動、ブランディングツールとしてもご活用いただけます。

サービス料金

カードゲームは100セット以上からご購入可能で、出張による研修にも対応しております。

今後の展開

今後は企業向けにカードを活用した研修提案を強化するとともに、教育機関や自治体との連携も視野に入れ、ESG教育のさらなる普及に貢献してまいります。

担当者コメント

お問い合わせ先

クレアティー・サービス株式会社

担当：佐藤

TEL：03-603-9148

Email：sato@cleaty.co.jp