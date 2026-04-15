【世界茶文化展2026春】テーマは『日々に寄り添う、世界のお茶』。2026年4月18日・19日、東京・丸の内KITTEにて開催！

株式会社トモトモ

世界茶文化展実行委員会（所在地：東京都杉並区）は、世界中のお茶とその文化に触れることができるイベント「世界茶文化展2026春」を、2026年4月18日（土）から4月19日（日）の2日間、東京・丸の内KITTE地下一階「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」にて開催いたします。

本イベントは、『日々に寄り添う、世界のお茶』をテーマに、台湾茶、日本茶、中国茶、インド紅茶、ネパール茶、ベトナム茶、タイ茶など、世界各地から厳選されたお茶が一堂に会する祭典です。

こだわりの茶葉や茶器の販売に加え、専門家によるトークイベントも実施し、お茶の奥深い世界と多様な文化を存分にお楽しみいただけます！

「世界茶文化展2026春」開催！開催の背景と目的

お茶は単なる飲み物にとどまらず、その土地の気候風土や歴史、人々の暮らしと密接に結びついた文化そのものです。「世界茶文化展」は、一杯のお茶を通じて世界各国の文化に触れ、日々の暮らしをより豊かにするきっかけを提供したいという思いから企画されました。

今回は『日々に寄り添う、世界のお茶』をテーマに掲げ、日常の様々なシーンに寄り添う多様なお茶の魅力をお届けします。生産者の想いが詰まった希少な茶葉から、日常的に楽しめるブレンドティーまで、幅広いラインナップをご用意しております。

世界茶文化展過去様子世界茶文化展過去様子世界茶文化展過去様子世界茶文化展過去様子「世界茶文化展2026春」の主な見どころ

本イベントでは、個性豊かな16個の出店者が集結し、各国の魅力的なお茶やスイーツを提供します。また、お茶の専門家によるトークイベントも開催し、お茶の知識や文化を深く学ぶことができます。

・世界各国から集結した16の厳選ブランド・専門店青蛾茶房・青蛾茶房

茶の開発・選定・ブレンドは、中国国家資格『高級茶芸師』『高級評茶師』『高級工場長』を所有する専門家が行い、茶畑から工場まで徹底的な品質管理を実施しています。

雪星園・雪星園

宮崎県五ヶ瀬にお茶好きなふたりが移住をし、冬には雪の降る標高600mほどの山間部でお茶農家をはじめました。農薬や化学肥料を一切使わずに作られたお茶をお届けしております。

台湾百貨店・台湾百貨店

daebete(テェビィテェ）は、手間暇と愛情、情熱を注いで育てた茶葉を使用した台湾茶ブランドです。

美麗 MEILI・美麗 MEILI

下高井戸にある台湾カフェレストラン。当日は、お茶菓子にぴったりな自家製パイナップルケーキや、香り豊かな台湾茶カヌレをご用意。

聞香堂・聞香堂

聞香堂は、香り豊かな阿里山烏龍茶、蜜香茶、四季春茶、金萱茶、紅玉佳人など、香りにこだわった台湾茶を厳選してお届けします。

オーガニック・プーアール・オーガニック・プーアール

中国茶専門店として２０年。中国雲南省・四川省の品質確かな美味しいお茶やコーヒー豆を生産販売者より直輸入して販売しております。

ジュンチヤバリ茶園・ジュンチヤバリ茶園

ジュンチヤバリ茶園は、東ネパールのダンクタ地方、ヒレという村にある小さな茶園です。同ブースにて、お茶と暮らしの研究家平野裕美のベトナム茶ブランド「Mon-t-Cha」のお茶の試飲販売もおこないます。

モクシャチャイ・モクシャチャイ

茶葉はスパイスはオーナーが現地で厳選し、香り・コク・飲みやすさのバランスを追求。日常の中に、ほっと心がほどける“チャイの時間”をお届けします。スパイスの豊かな香りとともに、本格チャイの魅力をぜひお楽しみください。

黄金藤茶・黄金藤茶

村外不出長寿村奇跡のお茶「黄金藤茶」は、 中国の長寿村として有名な少数民族「土族」の間で神茶と呼び代々、愛飲されています。

皇御茗・皇御茗

高品質な岩茶をはじめ、同品種で畑が異なるものや、樹齢の違いによる味わいの違いが楽しめる岩茶、希少品種、さらにはオーダーメイド岩茶まで幅広くご紹介・販売いたします。

新香醇・新香醇

新香醇が届けるのは、阿里山の雲海が育む珠露茶、東方の美を纏う東方美人茶、そして優雅な福鼎白茶。

Ethnic Tea Salon・Ethnic Tea Salon

ベトナム北部、雄大な山々の恵みを受けて育った自然の茶葉をお届けします。霧深い高地で丁寧に手摘みされた茶葉は、清らかで奥深い香りと、口いっぱいに広がる豊かな旨みが特徴です。

Tian Hwa・Tian Hwa

タイ・チェンライ発のクラフトティーブランド。標高の高い山岳地帯で育ったお茶葉から作られるホワイトティーは、2022年の世界緑茶コンテストでグランドゴールド受賞。

Pure Tips・Pure Tips

インド紅茶専門ブランド「Pure Tips」は、熟練製茶職人が伝統製法で手掛ける希少な「アーティザナル・ティー」をご紹介します。

・炭紀

世界緑茶コンテスト最高金賞の台湾烏龍茶「炭紀」。1960年代に南投松柏嶺で茶栽培を始めた隆輝茶房が手がける逸品です。

茶樓雨香・茶樓雨香

沖縄から肩肘張らない中国茶を啓蒙。1年の半分以上を中国大陸で過ごし、「一口啜ると旅をした気分になるようなお茶」を探し続けている。

・お茶の奥深さを知る、専門家によるトークイベント

お茶の第一線で活躍する専門家や出店者によるトークイベントを開催します。お茶の文化、歴史、最新トレンドなど、ここでしか聞けない貴重なエピソードをお楽しみいただけます。

【登壇者・スケジュール】

4月18日（土）

15:00～ 茶旅から感じる文化と暮らし（ティーマスター 野澤三千代）

17:00～ 小林敬太茶の気の正体（Ethnic Tea Salon ）

4月19日（日）

13:00～ 2026シーズンに買うべき中国茶（茶樓雨香）

17:00～ タイの古木茶が醸す、至高の香りと甘み ー白茶の神髄を訪ねてー（Tian Hwa）

開催概要

イベント名：世界茶文化展2026春

テーマ：「日々に寄り添う、世界のお茶」

開催日時：2026年4月18日（土）～ 4月19日（日） 11:00～19:00

会場：東京・丸の内KITTE地下一階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン

住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 地下一階

主催：世界茶文化展実行委員会

公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/sekaicyabunka/

X（旧Twitter）：https://x.com/sekaicyabunka