【MIZUKI】ブランド設立30周年を記念して新ライン＜XVIII＞を発表！4月29日(水)より、ロンハーマン六本木店内MIZUKIショップインショップで販売スタート

株式会社リトルリーグXVIII Collection

NYのファインジュエリーブランドMIZUKI(https://mizukijewels.jp/)は、2026年にブランド設立30周年を記念して、アーティスティックでラグジュアリーな新ライン＜XVIII/エイティーン＞を発表いたします。

繊細な輝きを放つ18KゴールドにGVSダイヤモンド、自然が育んだ大粒の南洋パールやサンゴの美しさを活かしたデザインを展開。デザイナーが紡いできた歩みと経験、そのすべてを未来の物語へと重ね合わせて生まれたコレクションです。東洋と西洋、東海岸と西海岸、ブランド創設以来大切にしてきた異なる物語を融合させるという姿勢が、より鮮明に息づいています。

フェザートップ \1,540,000 イニシャルMトップ \693,000

モダンでありながらエターナルな空気感をまとう＜XVIII＞は、今日を彩り、昨日を抱きしめ、明日を照らす光となるような、静かな輝きとドラマティックな力強さを宿したジュエリーラインです。

日常にそっと寄り添いながら、身につける人の物語とともに時を重ね、永遠に輝き続けますように。

マーキスブレスレット \4,950,000

■XVIII ラインナップはこちらから

https://mizukijewels.jp/collections/xviii

■MIZUKI Shop in Shop at Ron Herman Roppongi

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガーデンテラス B1F(https://maps.app.goo.gl/9adcKQYhZVRTsigm7)

tel 03-6447-0561

open 11：00-20：00

■ノベルティキャンペーン

4月29日(水)からのXVIII発売を記念して、ロンハーマン六本木店内にあるMIZUKIショップインショップにてMIZUKIのジュエリーをお買い上げいただいたお客様に、先着順でオリジナルジュエリーボックスをプレゼントいたします。

MIZUKIオリジナルジュエリーボックス

MIZUKI HISTORY

デザイナーのミズキ・ゴルツが夫のアランと共にNYで設立したファインジュエリーブランド。エフォートレスで洗練されたアイテムは、1996年にブランドを立ち上げて以来世界中で愛されています。繊細で官能的な曲線のフォルムに個性をブレンドさせ、レイヤードを楽しむことでその人に合ったユニークなコーディネイトを実現します。トレンドに左右されないタイムレスなジュエリーは、身に着ける人の魅力を引き立て、主張しすぎることもありません。パールがすべてのデザインの原点であり、流れるようなゴールドのラインやレザーと組み合わされモダンなジュエリーを生み出しています。着け心地やスタイルに妥協することなく、あらゆる年代の女性の日常生活に寄り添うコレクションを発表しています。ブランドの進化とともに、コレクションも進化しており「シー・オブ・ビューティー」はシンプルさを、「プリヴェ」はよりラグジュアリーでアバンギャルドなスタイルを追求しています。2026年、ブランド設立30周年を記念した新ライン「エイティーン」を発表。

Instagram :https://www.instagram.com/mizukijewels_jp/Online Store :https://mizukijewels.jp