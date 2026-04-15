株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年4月22日（水）12時より、無料オンラインセミナー「DXを成功に導く鍵はUX/UI ―― UX/UIを後回しにしてはいけない理由」を開催します。 デジタル化が加速する一方で、多くの企業が「導入したシステムが現場に定着しない」「期待した成果に繋がらない」といった課題に直面しています。こうした状況の多くは、開発プロセスにおいてユーザー視点（UX/UI）が後回しにされ、現場のニーズと開発内容に「ズレ」が生じていることが原因です。 本セミナーでは、単なる見た目の調整ではない、DX推進におけるUX/UIの本質的な役割を徹底解説。戦略段階からデザイン視点を組み込むことで現場との乖離を防ぎ、システムを真に「活用」されるフェーズへと導くための設計プロセスを、実例を交えてお伝えします。

本セミナーで得られること

https://events.teams.microsoft.com/event/62e37161-b52c-4246-a487-47365d215c8b@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

✅「システムの導入」を「現場への定着」へつなげるための視点 ✅開発側との認識のズレを解消しプロジェクトの停滞を防ぐヒント ✅手戻りやコスト増加を防ぐための「要求定義」の重要性 ✅設計段階からデザイン視点を組み込んでおくことの重要性

セミナー概要

■テーマ：DXを成功に導く鍵はUX/UI ― UX/UIを後回しにしてはいけない理由 ■日時：2026年4月22日(水) 12:00-13:00 ■開催形式：オンライン ■会議ツール：Microsoft Teams ■参加費：無料（事前登録制） ■主催：株式会社PIVOT ■参加登録： こちらからセミナーのご登録をお願いいたします https://events.teams.microsoft.com/event/62e37161-b52c-4246-a487-47365d215c8b@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast ＜ご注意事項＞ ・フリーアドレスでのご登録はお控えください ・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします ・同業他社様はお断りさせていただく場合がございます

■プログラム

１．なぜ「システムを導入する」だけではDXが停滞するのか ２．現場に定着するプロダクトを生む「UX/UI設計」の価値 ３．戦略段階からのデザイン組み込みによる設計プロセス事例 ４．真に活用されるシステムを構築するための共創イメージ

■こんな方におすすめ

・DX推進を任されているが、成果につながらないと感じている方 ・新規サービスや業務アプリ開発で、顧客に選ばれる体験を生み出したい方 ・開発部門や経営層の合意形成をスムーズに進めたい方 ・UX/UIデザインの組み込み方法を具体的に知りたい方 ・社内にデザイン知見を蓄積し、継続的な競争力を高めたい方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOT アカウントディレクター 黒川 敬人 愛知県出身 リクルート系広告代理店やベンチャー企業の広告事業の立ち上げを経て、2011年より海外デジタルマーケティングのセールスを通し多様な業界の海外事業戦略の支援を行う。 2020年に、ビジネスにおけるデザインの価値に可能性を感じPIVOTへ入社。アカウントディレクターとして、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動に従事する。UX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略やIT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。 ・趣味：サッカー観戦（好きなチームは名古屋グランパス）、サウナ

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。 エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。 ▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらから https://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 PIVOT 広報担当：大場 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階 TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp