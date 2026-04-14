【“ズボラ”ではなくこれが“正解”！】シロカ、足で触れるだけで操作できる扇風機「しゃがみま扇」を発売

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、しゃがむことなく、足で軽く触れるだけで基本的な操作ができる扇風機「DCリビング扇風機 しゃがみま扇」を2026年5月15日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/shagamimasen/

扇風機のボタンをついつい足で操作してしまうこと、ありませんか？

シロカが行ったアンケート調査では、「足で操作したことがある」「ほとんど足で操作している」と答えた方は全体の約80%*1。「ついついやってしまうけど、お行儀が悪いのでは…と大きな声では言いづらい」、「手で押さないとだめだと分かっていても、しゃがむのが面倒」といった声も集まりました。そんな足での操作を“ズボラ”ではなく“正解”にしたのが、シロカの「しゃがみま扇」です。

操作性の高さにこだわった見やすい大きなボタン配置で、電源ON・OFFと風量の調節は足で軽く触れるだけ。名前の通り、しゃがむことなくラクに操作ができるので、腰への負担を軽減できるほか、両手がふさがっているときなどにも便利です。ただ“ボタンを大きくした”だけではなく、足で操作するための強度と操作性の高さを両立するべく、様々な耐久試験の実施やデザインの検討を重ねました。さらに、やさしい風からパワフルな風まで幅広い風を届けるシロカの独自技術「ふわビューン技術」も搭載し、操作性だけでなく、風質や静音性にもこだわった一台です。

どなたでも直感的にお使いいただける「しゃがみま扇」で、暑い夏を快適に過ごしませんか？

製品特長

1. 足で触れるだけ！しゃがまず操作できる大きなボタン

2. 「ふわビューン技術」で“静かでやさしい風”と“パワフルな風”の両方を実現

3. シーンに合わせて選べる2段階首振り

4. 欲しいところに風を届ける「ここピタ」機能

5. 室温に応じて送風する「みまもり機能」

1. 足で触れるだけ！しゃがまず操作できる大きなボタン

よく使う3つのボタン（電源／風量UP／風量DOWN）を、見やすく、しゃがまずに足で軽く触れるだけで操作できる大きなボタンに。

万が一強く踏んでしまっても安心してお使いいただけるよう、様々な耐久試験を行うことで強度と信頼性を実現させました。ボタンには静電容量方式のタッチセンサーを採用し、靴下を履いたままでも操作が可能です。

【こんなシーンで】

両手がふさがっているとき屈んでの操作が大変なご高齢の方や妊娠中の方にも

※ 操作する際は、必ず床にかかとを付けた状態で、足先でボタンに軽く触れてください。

※ ボタンはタッチセンサー式（静電容量方式）のため、スリッパや靴等では操作できません。

足が乾燥している場合も反応しないことがあります。

※ 電源ボタン、風量ボタン以外のボタンは足で操作しないでください。

2. 「ふわビューン技術」で“静かでやさしい風”と“パワフルな風”の両方を実現

羽根・ガード・モーターを組み合わせたシロカの独自技術「ふわビューン技術」を搭載。特許も取得した独自の羽根の薄さや反り角度で、心地よく眠れる静かでやさしい風から、部屋の換気や衣類乾燥に最適なパワフルな風までこれ1台でまかないます。また、最小風量の際、扇風機から出る音は「木の葉のふれあう音」よりも静かな約12dB*2と静音性が高く、睡眠時にも眠りを妨げることなくご使用いただけます。

▼「ふわビューン技術」動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V_XVCcmgwxg ]

3. シーンに合わせて選べる2段階首振り

左右の首振り角度は、75度／120度の二段階からシーンに合わせて選択可能。上下の首の角度は手動で調整可能で、真上にも向けられるため、お部屋全体の空気循環に役立ちます。

4. 欲しいところに風を届ける「ここピタ」機能

風を向けたい方向にリモコンの「ここピタボタン」を長押しし、止めたい位置でボタンを離すことで、首の向きを細かく調節することが可能。正面から左右60°の範囲で調節でき、欲しいところにピンポイントに風を届けることができます。

5. 室温に応じて送風する「みまもり機能」

本体に搭載された温度センサーで室温を検知し、自動的に室温に応じた風量と運転状態に切り替えて運転。検知した室温が24℃以下になると運転を停止するため無駄なく送風でき、就寝時や熱中症対策などに役立ちます。

〔運転切替〕

室温28℃以上 ：風量レベル8＋左右首振り120°

室温27～25℃：風量レベル4（首振りなし）

室温24℃以下 ：運転停止

*1 〔調査期間〕2026年2月26日～3月12日〔調査対象〕シロカクラブ会員（n=104）〔調査方法〕インターネット調査

*2 最小風量で基準点より1mの距離で計測した場合の数値。（第三者機関にて測定）

製品概要

製品名：DCリビング扇風機 しゃがみま扇

型番：SF-DB151

カラー：ホワイト

電源：交流 100 V、50/60 Hz

消費電力：25 W

本体質量（約）：3.8 kg

本体サイズ（約）：幅 36 cm × 奥行 32 cm × 高さ 69 ～ 89 cm

電源コードの長さ（約）：1.8 m

風量：8段階

モード：おやすみ、リズム

セット内容：リモコン（テスト電池付き）、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/shagamimasen/

・「ふわビューン」「ここピタ」「しゃがみま扇」はシロカ株式会社の商標または登録商標です。

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/