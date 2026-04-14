【店舗集客の最適解を可視化】SNS・MEO・広告を徹底比較。「いまさら聞けない」店舗集客ガイドをSTOREPADが無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、店舗集客における主要3手法（MEO・ネット広告・SNS）の特性を客観的に比較した解説資料「いまさら聞けないMEO vs 広告 vs SNS それぞれの特徴とは？ー 店舗集客のための比較・検討ガイド ー」を公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202603_meo_ads

■資料公開の背景

現在、スマートフォンの普及により店舗集客の手法はGoogleマップ（MEO）、各種SNS、Web広告と多様化しています。しかし、現場の店舗経営者からは「自社の業態に最適な手法が分からない」「予算や工数を投下しているが、正しく効果を評価できていない」という課題が多く寄せられています。

限られた経営リソースの中で最適解を選択するためには、各施策の特性を構造的に理解することが不可欠です。本資料では、各手法のメリット・デメリットを整理し、店舗が着実に成果を出すための判断基準を提示します。

■本資料でお伝えする「3つの比較ポイント」

「検討フェーズ」による使い分け

「今すぐ店を探している層」に強いMEOと、「潜在層」への認知を広げるSNS。ターゲットの行動心理に基づき、どの手法を優先すべきかの判断基準を解説します。

コスト・工数・持続性の「3要素」

直接的な費用だけでなく、運用にかかるスタッフの工数や、施策停止後の効果の持続性など、経営視点で欠かせないコストパフォーマンスを多角的に比較しています。

相乗効果を生む「クロスチャネル戦略」の考え方

各手法を単体で捉えるのではなく、「SNSで認知し、Googleマップで場所を確認する」といったユーザー動線に合わせ、複数の手法を組み合わせることで投資対効果（ROI）を高める方法を提示します。

集客の現状を正しく把握し、明日からの運営に活かしたい店舗オーナー様・店長様は、ぜひご一読ください。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202603_meo_ads

店舗集客ツール「STOREPAD（ストアパッド）」について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

▶サービスサイト https://storepad.jp/

▶資料請求（無料）https://storepad.jp/report/service

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/