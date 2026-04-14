新アンバサダーTAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)！韓国ダーマコスメブランド「Centellian24」が@cosme NAGOYAで4/15～21まで期間限定POP UPを開催！

株式会社JD JAPAN

2026年4月15日(水)～4月21日(火)の期間、SNSフォロー・投稿イベントとご購入者限定特典をご用意いたします。

韓国の老舗製薬会社である東国製薬株式会社が展開するダーマコスメブランドCentellian24(センテリアン24)は、@cosme NAGOYAにて4月15日(水)～4月21日(火)の期間限定でポップアップストアをオープンいたします。

“トータルエイジングクリーム”として話題のマデカクリームタイムリバースをはじめとした、ロングセラー「マデカシリーズ」*¹、ハリ・ツヤを与える「ＰＤＲＮシリーズ」*¹に加え、５月中旬から全国リリース予定の 「集中ケアシリーズ」新作セラム３種をシリーズ毎に展開。肌悩みや、なりたい肌に合わせた製品を比較しながらお選びいただけます。新作セラム３種は@cosme NAGOYAでオフライン初公開！その他、リリース前の新作ラインナップも多数展示予定。一足早く新商品をお試しください。来場客様にお得なイベントも行いますので、ぜひこの機会にPOPUPへお立ち寄りいただき、Centellian24の製品をお楽しみください。

*¹一部取り扱いのない店舗がございます

※ なくなり次第終了となります。

POPUP 開催情報

＜@cosme NAGOYA POPUP＞

期間：2026年4月15日(水)～4月21日(火)

開催場所：＠cosme NAGOYA ポップアップスペース

（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 5F）

営業時間：10:00～20:00

※ 営業時間は予告なく変更となる場合があります。

@cosme TOKYO POPUP限定イベント開催

【SNSイベント】

◆ 公式SNSフォローの方全員に、ベストセラー「マデカクリーム」1ml 2枚と「PDRNセラム」もしくは「マデカクリームタイムリバース」1mlをお選びいただき、サンプル合計3枚をプレゼントいたします。

◆ さらにストーリーにてメンション投稿をして下さった方限定で、大人気クリーム「マデカクリーム」15mlサンプルをプレゼント予定です。

【購入者特典】

１. 3,000円以上の購入

大人気クリーム「マデカクリームタイムリバース」15mlとで人気の「メラキャプチャーセラムマスク」1枚をプレゼントいたします。

２. 5,000円以上の購入

１.の特典内容と更に新作ハリクリーム「PDRNクリームアクティブリニュー」15mlをプレゼントいたします。

※「特典」は期間中、お一人様1回まで。

※「特典」は1日の配布に上限がございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

※ イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

メイン商品情報

◆マデカクリームタイムリバース 税込2,550円）

TECA成分をブランド最高濃度、30,000ppm配合。リポソーム化された「アクティブTECA」が肌の角質層まで素早く潤いを与え、豊かなハリ感を叶える。１２種のツボクサ由来成分・コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸・エクトインなどの肌コンディションを整える成分を配合。乾燥や年齢などにより変化する肌に寄り添うトータルケアクリームで、毎日のエイジングケアをグレードアップ。

◆【新作】エキスパートマデカクリームアクティブリニューＰＤＲＮ （税込2,860円）

人気ビューティークリエイターNanaさんと、敏感になった肌に着目して開発された、実力派ハリクリーム。TECA成分と５種類のPDRN（サーモン・ツボクサ・ドクダミ・マリン・ローズ由来）、ハリをサポートするローズウォーターを独自配合した、「TECA-PDRNTM」を2,000ppm配合。専門的な肌管理や乾燥などにより敏感になった肌のハリ悩みにアプローチし、360度弾むようなハリのある肌印象へ導きます。

◆【新作】集中ケアセラム3種類

左から：マデカテカレチノールソーム＊１セラム/マデカビタミングロウセラム/マデカアゼラインケアセラム （税込2,420円）

【マデカテカレチノールソーム*¹セラム】

TECAと肌に優しいトリプルレチノイドリポソーム*¹を配合した「TECA-レチノールソームTM*¹」と植物由来のNMN成分・発行成分・PDRNを配合。乾燥しがちな肌のキメを整えボリューミーな肌印象へと導く、ハリ感濃密セラムです。微細セラミドカプセルを含んだシルクのような塗り心地で、べたつき感なく肌に心地よい潤いを与えます。

【マデカビタミングロウセラム】

TECAと美容サポート成分*²角質ケア成分*³凝縮配合した「TECA-CLEARTM*⁴」がなめらかな肌に整える。ダブルビタミン*⁵アルロン酸を配合で、毎日使いやすい低刺激設計。乾燥などによる悩みで印象が気になる肌に潤いを与え、明るい印象へと導くビタミンセラムです。

【マデカアゼラインケアセラム】

TECAと整肌成分*⁶自配合した、「TECA-ACTM*⁴」とアゼライン酸15%、PHA1%の組み合わせで、乾燥などにより敏感になりがちな肌を、優しく整えるトリプル整肌セラムです。キシリトール成分配合のひんやりテクスチャーで心地よい使用感になります。

*¹ 整肌成分

*² GLT、コフェロール、BHA、PHA

*³ グリチルリチン酸ジカリウム、ピリドキシン

*⁴ 保湿成分

*⁵ ビタミン複合成分、ナイアシンアミド（整肌成分）

*⁶ コハク酸、PCA亜鉛、4-テルピネオール、パントテン酸

「センテリアン24」について

Centellian24は、1968年に誕生した東国製薬（トウゴクセイヤク）の高度な皮膚科学技術を終結したダーマコスメティックブランドです。「Centelian24」には、肌を健やかに保つ力を持つ「ツボクサ（Centella asiatica）」に、専門家を表す「-ian」と「24時間」いつでも寄り添う想いが込められています。

東国製薬が独自の工場で製造するセンテラアジアチカ定量抽出成分（TECA）を基に、肌本来の美しさを引き出す、年齢や肌タイプに合わせた効果的なスキンケアを提案します。

「TECA」とは？

センテラアジアチカ定量エキスを意味する「Titrated Extract of Centella Asiatica」の略称。

ツボクサから有効成分３種類だけを精製して作られた高濃縮抽出物で、ツボクサ１００gからわずか2kgしか得られない貴重な成分です。ダメージを受けた肌を落ち着かせ、バリア機能を高めるサポートをします。

・Qoo10公式

https://www.qoo10.jp/shop/centellian24_official

・楽天市場公式

https://www.rakuten.co.jp/dongkook/

・Amazon公式

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1FWKRHNZAFXPK(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1FWKRHNZAFXPK)

・Instagram公式

https://www.instagram.com/centellian24_japan/