東京大学で学ぶ災害対応の実践力-その判断を「伝わる力」に変える2大プログラム

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会

災害時に求められるのは、「正しい判断」と「正しく伝える力」です。

どれほど適切な意思決定が行われても、それが現場や住民に伝わらなければ、災害対応は機能しません。

DMTC（災害対策トレーニングセンター）では、災害対応の中核となる2つの力--

「意思決定力」と「リスクコミュニケーション力」を体系的に学べる実践型プログラムを提供しています。

■ 災害対策本部運営トレーニング「The EOC」

災害現場のコントロールタワーである「災害対策本部（EOC）」の運営を、実践形式で学ぶプログラムです。

47種類の災害対策業務フレームワークをもとに、初動期から応急期に至るまでの意思決定プロセスを体験しながら習得します。

混乱の中で情報を収集・分析し、判断し、行動につなげる--

現場で求められる力を総合的に鍛えます。

開催日程

・2026年 6月20日（土）

・2026年 8月18日（火）

・2026年10月 3日（土）

・2026年12月11日（金）

・2027年 2月21日（日）

※各回 9:00～18:30

※定員：各回20名（先着順）

特徴

・実践型シミュレーション演習

・意思決定の“型”を習得

・災害対策士B級対応講座

■ リスク・コミュニケーション・マネジメント

災害時における情報共有・対話・信頼構築を体系的に学ぶプログラムです。

行政・企業・住民など、多様な関係者の間でどのように情報を伝え、合意形成を図るのか。

実践的なトレーニングを通じて、現場で活用できるコミュニケーションスキルを習得します。

開催日程

・2026年5月25日（月）

・2026年10月2日（金）

・2026年12月25日（金）

※各回13:00～17:00

※定員：各回20名（先着順）

特徴

・模擬記者会見や説明会トレーニング

・対話力・信頼構築力の強化

・SNS時代の情報発信もカバー

■ 2つのプログラムで“現場力”を最大化

本プログラムは、それぞれ単体でも受講可能ですが、

両プログラムを組み合わせて受講することで、災害対応力をより実践的に高めることができます。

災害時には、

「適切な意思決定を行う力（EOC）」と

「その判断を正しく伝え、周囲と連携する力（リスクコミュニケーション）」の両方が不可欠です。

どちらか一方だけでは、現場は機能しません。

意思決定ができても伝わらなければ意味がなく、

伝える力があっても判断が誤っていれば被害は拡大します。

2つのプログラムを通じて、“判断し、伝え、伝わり、動かす力”を一貫して習得することで、実際の災害現場で機能する人材の育成を目指します。

また、両講座の受講により、より実践的な災害対応スキルの習得が可能となるため、セットでの受講を推奨しています。

■詳細

対象者

・行政職員

・企業の危機管理・BCP担当者

・広報担当者

・自主防災組織リーダー

実施概要

会場：東京大学生産技術研究所

受講形式：オンデマンド講義＋実技研修

お申込方法

下記のサイトよりご希望の日程をご確認のうえ、お申し込みください。

DMTC CAMPUS 受講可能プログラム一覧(https://elearning.tdmtc.tokyo/user/product)

※プログラムは開催日程に合わせ順次公開

【東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC) 概要】

DMTCは、「災害対策の知をきわめる」「災害対策を推進する人をはぐくむ」「対話する場をつくる」という3つの視点を持ち、多様な人材輩出と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでおります。

代表理事：目黒公郎

所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場4丁目6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内総合実験研究棟An-509

設立日：2021年 (令和3年) 11月5日

【一般社団法人 災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA) 概要】

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA)とは、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)を支援する事のみを目的に設立した一般社団法人です。

能力検定「災害対策士(R)️」の運営や、DMTCが主催するさまざまなプログラム、イベントのサポートをしてまいります。

代表理事：目黒公郎

所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場４丁目6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内総合実験研究棟An-509

設立日：2022年 (令和4年) 5月31日