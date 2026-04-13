前日本台湾交流協会台北代表・泉裕泰大使が四葉不動産株式会社の名誉顧問に就任

四葉不動産株式会社

─ 元新聞記者×行政書士の不動産屋が、外交経験と国際的知見を経営の指針に ─

報道関係者各位／配信日：2026年4月11日

このたび、四葉不動産株式会社（本社：東京都文京区小日向、代表取締役：浦松 丈二）は、前日本台湾交流協会台北事務所代表（大使）であり、現在は公益財団法人笹川平和財団 上席フェローを務める**泉 裕泰（いずみ ひろやす）氏**を、当社の名誉顧問として招聘いたしましたので、お知らせいたします。

当社は「元新聞記者×行政書士の不動産会社」として、士業マッチングサイト「士業ドットコムSAMURAI(https://samurai.co.jp)」の開発を続けるなど、不動産・法務・金融の枠を超え、次世代に誇れる「社会的信用基盤」の構築を目指しております。泉氏が外交第一線で培われた国際的知見と、日本の公的信頼を守り抜いてこられた高潔なご経験を指針として仰ぎながら、当社が進める不動産プラットフォームの理念を一層具現化してまいります。

▲ 招聘状を謹呈する浦松 丈二 代表取締役（左）と、名誉顧問に就任した 泉 裕泰 氏（右）

招聘の背景と目的

四葉不動産株式会社（四葉パートナーズ）は、東京都文京区小日向を拠点に、不動産の賃貸・売買・管理に加え、相続・遺言・信託、在留資格・ビザ、各種法務手続きまでをワンストップで手掛ける「元新聞記者×行政書士の不動産会社」です。日本語・英語・中国語（繁体／簡体）に対応し、外国人のお客様の住まい探しや法務手続きも、言葉の壁を気にせずご相談いただける体制を整えております。

代表の浦松 丈二は、元毎日新聞中国総局長として国際報道の最前線に立ち、宅地建物取引士・行政書士の資格に加え、令和7年10月には社会保険労務士試験にも合格。不動産取引における「信頼構築」の重要性を追求し、税理士・司法書士・社会保険労務士など各分野の専門家と連携する「専門家ネットワーク」を築いてまいりました。

こうした理念を具現化するうえで、泉裕泰氏が外交官として歩んでこられたキャリア-とりわけ日本の国際的信頼の礎を築いてこられたご経験-は、当社が目指す社会インフラの方向性と深く響き合うものです。

このたびの就任にあたり、当社代表の浦松 丈二が泉氏に招聘状を謹呈し、正式に**名誉顧問（無報酬）**としてお迎えする運びとなりました。

【泉 裕泰 氏 プロフィール】

氏名：泉 裕泰（いずみ ひろやす）

現職：公益財団法人笹川平和財団 上席フェロー

専門・関心分野：中国内政・外交／台湾

【主な経歴】

| 昭和56年3月 | 東京大学法学部 卒業 |

| 昭和56年4月 | 外務省 入省 |

| 昭和60年 | 米カリフォルニア大学バークレー校 東アジア研究修士課程 修了 |

| 平成8年7月 | 在連合王国日本国大使館 一等書記官 |

| 平成10年1月 | 在連合王国日本国大使館 参事官 |

| 平成10年8月 | 在中華人民共和国日本国大使館 参事官 |

| 平成13年4月 | 総合外交政策局国際社会協力部 人権人道課長 |

| 平成15年4月 | 大臣官房 在外公館課長 |

| 平成16年4月 | アジア大洋州局 中国課長 |

| 平成18年8月 | 在中華人民共和国日本国大使館 公使 |

| 平成22年7月 | 在上海日本国総領事館 総領事 |

| 平成25年7月 | 特命全権公使 在アメリカ合衆国日本国大使館在勤 |

| 平成28年4月 | 外務省研修所 所長 |

| 平成29年8月 | 特命全権大使 バングラデシュ人民共和国駐箚 |

| 令和元年10月 | 日本台湾交流協会台北事務所代表 |

| 令和5年11月 | 台北代表 離任 |

| 現在 | 公益財団法人笹川平和財団 上席フェロー |

（出典：公益財団法人笹川平和財団 研究員紹介／公益財団法人日本台湾交流協会）

【代表取締役 浦松 丈二 コメント】

> 泉裕泰大使を当社の名誉顧問としてお迎えできますことは、この上ない光栄であり、全社員にとって大きな励みでございます。

>

> 私自身、毎日新聞の記者として長く中華圏の報道に携わってまいりました。その間、外交の第一線で日本の信頼を築かれる泉大使のお仕事ぶりを間近に拝見する機会に恵まれ、国と国との架け橋となる『信頼』の重みを幾度となく実感してまいりました。

>

> 四葉不動産は『元新聞記者×行政書士の不動産会社』として、身近さと専門性の両立を掲げ、外国人のお客様にも安心してご相談いただける住まいと法務のワンストップサービスをご提供しております。泉大使が外交官として守り抜いてこられた公的信頼の精神こそ、私共がこれから構築する不動産プラットフォームの根幹に据えるべき指針に他なりません。

>

> 泉名誉顧問の高見を仰ぎつつ、お客様・取引先・地域社会のすべてに信頼される、透明性の高い社会インフラの実現に向けて、一同精進してまいります。

【今後の展望】

泉裕泰 名誉顧問の就任により、四葉不動産株式会社は次の取り組みを一層強化してまいります。

1. 信頼基盤の強化 - 国際的知見を取り入れた、透明性・公正性の高い不動産取引モデルの深化

2. 多言語・国際案件への対応力向上 - 多言語対応体制のさらなる強化と、在日外国人顧客・越境取引ニーズへの丁寧なサポート

3. 社会的信用基盤の構築 - 不動産・法務・金融を横断する次世代プラットフォームの研究・開発

4. 専門家ネットワークの拡充 - 税理士・司法書士・社会保険労務士等との連携強化による総合的問題解決

【会社概要】

| 会社名 | 四葉不動産株式会社 |

| 所在地 | 〒112-0006 東京都文京区小日向四丁目2番5号 小日向安田ビル203 |

| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分 |

| 代表者 | 代表取締役・専任宅地建物取引士 浦松 丈二 |

| 電話番号 | [03-6161-9428](tel:0361619428) |

| 営業時間 | 11:00～18:00（定休日：火曜・水曜） |

| 事業内容 | 不動産の賃貸・売買・管理／多言語サポート／相続・遺言・信託・在留資格・ビザ・法務手続き（四葉行政書士事務所） |

| 免許番号 | 東京都知事（1）第113304号 |

| 代表者略歴 | 元毎日新聞中国総局長。宅地建物取引士（東京）第293544号、行政書士 登録番号 第25087022号、社会保険労務士試験合格（令和7年10月1日・第202500525号） |

| 公式サイト | [https://luck428.com/](https://luck428.com/) |

| 関連事業 | 四葉行政書士事務所／士業ドットコム SAMURAI(https://www.samurai.co.jp/)（士業の予約・マッチングプラットフォーム） |

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本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

四葉不動産株式会社 担当（浦松）

〒112-0006 東京都文京区小日向四丁目2番5号 小日向安田ビル203

TEL：03-6161-9428

Web：https://luck428.com/(https://luck428.com/))

営業時間：11:00～18:00（定休日：火曜・水曜）