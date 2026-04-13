【相模原市】４月２３日（木）ミラノ・コルティナオリンピック出場報告会を開催！
相模原市役所
※光明学園相模原高校 出身
※相模原市出生・市内銀河アリーナで練習
※相模原市南区出身 桜台小→麻溝台中 市内銀河アリーナで練習
・会場 ：相模原市産業会館 多目的ホール（相模原市中央区中央３-１２-１）
https://hall.ssz.or.jp/access/
・内容 ：選手からの報告
市長からのメッセージ
その他会場限りでオリンピック・相模原の思い出をお伺いします。
・観覧 ：申込不要でどなたでも参加できます。（客席には限りがあります）
【取材ご希望のメディア関係者の方へ】
２月に行われたミラノ・コルティナ2026オリンピックに出場した、本市ゆかりの選手から市
民に向けたオリンピック出場報告会を開催します！
入場無料でどなたでも参加できるこの報告会にぜひご来場ください。
登壇者
戸塚 優斗 選手（スノーボード・ハーフパイプ男子 金メダル）
※光明学園相模原高校 出身
岩佐 暖 選手（スケート・ショートトラック男子 5000mリレー 7位）
※相模原市出生・市内銀河アリーナで練習
小谷 優奈 選手（カーリング女子 8位）
※相模原市南区出身 桜台小→麻溝台中 市内銀河アリーナで練習
実施概要・日時 ：令和８年４月２３日（木）午前９時４０分～１０時１０分
・会場 ：相模原市産業会館 多目的ホール（相模原市中央区中央３-１２-１）
https://hall.ssz.or.jp/access/
・内容 ：選手からの報告
市長からのメッセージ
その他会場限りでオリンピック・相模原の思い出をお伺いします。
・観覧 ：申込不要でどなたでも参加できます。（客席には限りがあります）
【取材ご希望のメディア関係者の方へ】
取材ご希望のメディア関係者の方は、４月１７日（金）正午までに
問合せ先へ電話連絡または右のフォームからお申込みください。