【AI/SEO検索診断：無料モニター募集】自治体・DMOの観光サイト、AIに選ばれていますか？『Tourism Intelligence WebInsights』β版を無料提供開始：

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）は、観光サイト向けのWeb分析サービス『Tourism Intelligence WebInsights（ツーリズムインテリジェンス ウェブインサイツ）』のβ版先行モニターを、先着50名限定で募集開始。

自治体やDMO（観光地域づくり法人）が運営する観光サイトのURLを入力するだけで、表示速度やSEO対策の状況、ChatGPTやGeminiなどのAI検索への対応状況を自動で診断します。利用後にフィードバックをいただける観光関係者の方を対象に、無料でご利用いただけます。（モニター特典あり）

▼ モニター利用申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/1EUld1t1MVV3D5xdGycf75DUUgzCGhajtYhUUaYF0SO4/edit?hl=ja)

AI検索診断無料モニター募集■ 背景：「AI検索」の時代に、観光サイトの在り方が変わり始めている

ChatGPTやGeminiなどのAIに「おすすめの観光地を教えて」と聞く旅行者が急増しています。SEO対策だけでなく、AIに自サイトが引用されるかどうか──いわゆる「GEO（AI検索最適化）」への対応が新たな課題となっています。

しかし、自分たちの観光サイトがAIにどう評価されているかを把握する手段が、多くの自治体・DMOにはありません。Tourism Intelligence WebInsightsは、URLを入力するだけでこの現状を可視化し、改善までの道筋を示します。

■ Tourism Intelligence WebInsights の概要

Tourism Intelligence WebInsightsは、観光サイト向けのWeb分析・改善支援サービスです。分析したいサイトのURLを入力し、分析項目を選択するだけで、サイトのパフォーマンス、SEO対策状況、AI検索への対応状況を一括で診断します。観光業界に特化した評価基準を備えており、Webの専門知識がなくても診断結果を活用できます。

特徴1：URLを入力するだけで、観光サイトの「現在地」がわかる

サイト分析画面：URLを入力し、分析項目を選択するだけで診断を開始できます

観光サイトの現状把握は、専門知識がなければ難しいのが実情です。WebInsightsはURLを入力するだけで、パフォーマンス・SEO・GEO構造を100点満点でスコア化。メタタグや見出し構造など10項目以上を自動チェックし、「どの分野が弱いのか」が一目でわかります。

分析結果画面：パフォーマンス・SEO・GEO構造の各スコアを一覧表示

特徴2：ChatGPTやGeminiが「自分たちの観光サイトを紹介しているか」を実測できる

「AIが自地域を旅行者に紹介してくれているか」を手作業で確認するのは現実的ではありません。WebInsightsのAI引用チェック機能は、旅行者が実際に使うクエリをChatGPT・GeminiなどのAIに自動送信し、回答に自サイトが引用されているかを実測。引用されていない場合はGEO構造評価と合わせて改善の方向性を確認できます。

特徴3：「改善アクションプラン」を自動生成

診断結果があっても「制作会社に何をお願いすればいいか」の整理は大きな負担です。WebInsightsは分析結果をもとに改善項目を「今すぐ」「次に」「余裕があれば」の3ステップに整理した改善アクションプランを自動生成。PDFでダウンロードし、そのまま制作会社への依頼資料として活用できます。

特徴4：観光サイトならではの評価基準で診断

改善アクションレポート：優先度別に改善項目を整理し、制作会社への指示書として活用できます

汎用のSEOツールでは、観光サイト特有の最適化ポイントは見えてきません。WebInsightsは観光スポット・宿泊施設・イベントなど観光特化の7種類の構造化データへの対応状況を自動評価し、一般的なツールでは見落とされがちな改善ポイントを明らかにします。

特徴5：近隣自治体や競合サイトとの比較で、自サイトの立ち位置がわかる

観光サイトの競争力は、他自治体と同じ基準で比較することで初めて明確になります。WebInsightsなら専門家なしでパフォーマンスやSEOなどを横並び比較でき、強み・弱みを把握して改善の優先順位を判断できます。

■ β版先行モニター募集について

現在、β版の先行モニターを先着50名限定で募集しています。

対象 自治体観光課、DMO、観光協会など、観光サイトの運営に関わる方

条件 β版を実際にご利用いただき、使用感や改善点についてフィードバック（アンケート回答）にご協力いただけること

費用 無料

モニター特典

１.パフォーマンス・SEO・GEO対応状況の分析に加えて、被リンク分析・競合分析や診断結果の推移分析もご利用いただけます。

２.AI時代の観光サイト対策ガイドも差し上げてます。

お申し込み方法 下記のGoogleフォームよりお申し込みください。

モニター申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1EUld1t1MVV3D5xdGycf75DUUgzCGhajtYhUUaYF0SO4/edit?hl=ja)

定員に達し次第、募集を終了いたします。

■ 関連情報

Tourism Intelligence（観光戦略AIプラットフォーム）

WebInsightsは、観光戦略AIプラットフォーム「Tourism Intelligence」シリーズの新サービスです。

Tourism Intelligence本体では、47都道府県の観光データをAIが分析するAI相談機能や、テーマ別AIレポートの配信を行っています。

https://tourism-intelligence.info/

note（サービス運営チームによる情報発信）

Tourism Intelligenceの活用術や月間レポートについて、noteで記事を連載しています。

https://note.com/ot_sec_service

X（旧Twitter）

最新のトピック更新情報やサービスに関するお知らせを配信しています。

https://x.com/TourismIntelli

■ 今後の展開

先行モニターの皆さまからのフィードバックを踏まえ、Google Analytics連携による実際のアクセスデータとの統合分析や、改善前後のスコア比較機能などを順次追加する予定です。

観光サイトの「診断→改善→効果測定」のサイクルをワンストップで支援するサービスを目指します。

運営会社情報

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」を合言葉に「Enterprise Solution」を提供するトータルプロバイダーです。

会社名：株式会社オープントーン

所在地：東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：観光業向けシステムをはじめ各種サービスの開発・提供、AI、ビッグデータ、IoT等、IT技術を用いた研究開発

U R L：https://www.opentone.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社オープントーン

お問い合わせフォーム

https://www.opentone.co.jp/front/contact