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デニーズジャパン、新コーポレートロゴを発表2026年4月13日(月)より順次展開
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、この度、企業としての揺るぎない理念と、食を通じて創造する未来への想いを表現した新コーポレートロゴを策定しましたことをお知らせいたします。新しいロゴは、2026年4月13日（月）より順次展開してまいります。
■新コーポレートロゴ
■コーポレートロゴ策定の背景
当社は、長年にわたりレストランチェーン「デニーズ」の運営を主軸に、コントラクト事業など、多岐にわたる「食」の事業を展開してまいりました。この度、これまで培ってきた当社の企業としての「志」や「価値観」を、お客様や社会により明確に、そして親しみやすく視覚的に伝えるため、コーポレートロゴの策定に至りました。
新しいロゴは、食を通じて人々を笑顔にし、未来へつなぐという想いを象徴するものです。デニーズジャパンが掲げる「ひと皿に豊かな明日を」というミッションと、食を通じて築き上げる「笑顔とつながり」の価値を、このロゴを通じて広く発信してまいります。
■コーポレートロゴ デザインコンセプト
新コーポレートロゴは、伝統あるDenny’s ロゴの「D」から生まれました。
そこに「大小異なる丸」を加え、元気に手を振り、はじけるような笑顔を表現しています。また、大人が子どもを優しく抱きしめるような、愛情の形も表しました。
いつでも、どこでも「食」を通じて誰かの心に寄り添いたいという、デニーズジャパンの温かい願いが込められており、お客様、従業員、そして社会全体との「つながり」を大切にし、笑顔あふれる未来を共に創っていくという当社の想いを象徴しています。
■今後の展開について
新コーポレートロゴは、2026年4月13日（月）より、当社のコーポレートサイト、名刺等各種企業ツールなどにおいて順次展開してまいります。今後もこの新しいコーポレートロゴとともに、デニーズジャパンブランドは、お客様にとって最も身近な存在として、日々の小さな意識と行動を大切にし、社会に貢献してまいります。
■株式会社デニーズジャパン事業概要
レストラン事業 ： レストランチェーン「デニーズ」運営 314店舗 （2026年2月現在）
コントラクト事業 ： 企業・病院等への給食提供 30店舗 （2026年2月現在）
外販事業 ： ご家庭でデニーズ品質の味をお楽しみいただけるオリジナル商品
「Denny’s Table（デニーズテーブル）」販売
（取扱い ： デニーズ店頭およびスーパー等）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
特設ページ
https://www.dennys.co.jp/dennys-japan/new-logo/
■新コーポレートロゴ
■コーポレートロゴ策定の背景
当社は、長年にわたりレストランチェーン「デニーズ」の運営を主軸に、コントラクト事業など、多岐にわたる「食」の事業を展開してまいりました。この度、これまで培ってきた当社の企業としての「志」や「価値観」を、お客様や社会により明確に、そして親しみやすく視覚的に伝えるため、コーポレートロゴの策定に至りました。
■コーポレートロゴ デザインコンセプト
新コーポレートロゴは、伝統あるDenny’s ロゴの「D」から生まれました。
そこに「大小異なる丸」を加え、元気に手を振り、はじけるような笑顔を表現しています。また、大人が子どもを優しく抱きしめるような、愛情の形も表しました。
いつでも、どこでも「食」を通じて誰かの心に寄り添いたいという、デニーズジャパンの温かい願いが込められており、お客様、従業員、そして社会全体との「つながり」を大切にし、笑顔あふれる未来を共に創っていくという当社の想いを象徴しています。
■今後の展開について
新コーポレートロゴは、2026年4月13日（月）より、当社のコーポレートサイト、名刺等各種企業ツールなどにおいて順次展開してまいります。今後もこの新しいコーポレートロゴとともに、デニーズジャパンブランドは、お客様にとって最も身近な存在として、日々の小さな意識と行動を大切にし、社会に貢献してまいります。
■株式会社デニーズジャパン事業概要
レストラン事業 ： レストランチェーン「デニーズ」運営 314店舗 （2026年2月現在）
コントラクト事業 ： 企業・病院等への給食提供 30店舗 （2026年2月現在）
外販事業 ： ご家庭でデニーズ品質の味をお楽しみいただけるオリジナル商品
「Denny’s Table（デニーズテーブル）」販売
（取扱い ： デニーズ店頭およびスーパー等）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
特設ページ
https://www.dennys.co.jp/dennys-japan/new-logo/