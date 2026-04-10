「東京モーターサイクルショー2026」出展レポート

株式会社バイク王&カンパニー

「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」を企業理念に掲げ、「バイクライフの生涯パートナー」を目指す株式会社バイク王＆カンパニー（代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、以下「当社」）は、3月27日（金）から3月29日（日）まで東京ビッグサイトで開催された東京モーターサイクルショー2026に出展しました。

会場には、延べ119,266名が来場し、当社のブースにも、例年を超える大変多くのお客様にご来場いただきました。本年は、2026年2月よりCM放映に起用した80年代の人気漫画『バリバリ伝説』とのコラボレーションを展開。バイク王アンバサダーをはじめとするゲストが登壇した各種トークショーや、当社の整備スタッフによるエンジンの分解整備を行い、「バリバリ伝説」コラボグッズ抽選会には3500名を超えるお客様にご参加いただきました。また、2月に実施したユーザー参加型のSNSキャンペーンで、一般ユーザーから寄せられた「バイク愛」に因んだ投稿コメントを壁面デザインとして掲出し、多くのお客様にご覧いただきました。

(C)しげの秀一／講談社(C)しげの秀一／講談社

■出展概要

・イベント名：第53回東京モーターサイクルショー2026 （https://www.motorcycleshow.org/）

・出展日程：3月27日（金）～3月29日（日）の３日間

・出展場所：東京ビッグサイト 西2ホール

・小間番号：2-16

・ブーステーマ：「バイク愛と」

(C)しげの秀一／講談社

■出展内容（現地レポート）

１. 「バリバリ伝説」登場車両との記念撮影ブース

原作の主人公 巨摩 郡（こま ぐん）の愛車であるCB750Fと、作中に登場するNS400Rを展示し、車両と一緒に記念撮影を行っていただきました。体験された方からは、「当時を思い出して、とても懐かしい気持ちになりました」、「作品を知らなくても思わず写真を撮りたくなる展示でした」といったコメントをいただき、幅広い年代のバイクユーザーから原作への熱い想いを感じることができました。

（写真はバイク王アンバサダーが記念撮影した模様）

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２. 「バリバリ伝説」コラボグッズ抽選会

会期3日間、「バリバリ伝説」コラボグッズなどが当たる抽選会を実施しました。「バリバリ伝説」のイラストがプリントされたコラボトートバッグは、初日から大変好評で、14時頃には配布し終わりました。会場内では早速ご使用いただいた方も多くお見掛けすることができました。

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３. 初日限定トークショー（3月27日）

13:30～14:30

トークテーマ：「バイク文化の移り変わりと、その先の未来」

出演者：宮城光、ずま（虹色侍）、澤篤史

司会進行：ステップ堀田

80年代のレースシーンで活躍してきた宮城光氏、現役ライダーとしても活動するインフルエンサーのずま（虹色侍）氏、当社代表取締役CEOの澤篤史が登壇し、30代から60代まで異なる年代のライダー視点から、バイクに乗り始めたきっかけや日々の楽しみ方、これからの時代にバイクの魅力をどのように伝えていくべきかについて議論しました。

ずま氏は、SNSを通じて自身の体験やバイクの楽しさを発信できる時代だからこそ、ライダーがその魅力を自分だけにとどめず世の中に伝えていくことの重要性に言及しました。宮城氏は、大人のバイクライフの楽しみ方として、夫婦や家族で楽しむ姿を見せていくことの意義を語りました。

全体を通じて、バイク自体のカッコよさや実車に触れたときの高揚感、バイクでしか得られない体験こそが世代を超えて人を引きつける源泉であり、そうした魅力を若い世代にどのように伝えていくかが、バイク文化の継承において重要なテーマであることが示され、来場者の関心を集めました。

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16:00～17:00

トークテーマ：「My Bike Life ～私のバイクの楽しみ方～」

出演者：朝山すず、ずま（虹色侍）

出産を経て活動を本格復帰した朝山氏は、ママさんライダーとして、子育てと両立しながらバイクに乗る時間を確保していることに触れつつ、今だからこそ感じるバイクの楽しさや魅力について語りました。

ずま氏とのトークでは、ライフステージが変化しても、乗り方や楽しみ方を工夫することで無理なくバイクライフを続けられることが伝えられ、女性ライダーや子育て世代にとってもバイクを身近に感じられるステージとなりました。

(C)しげの秀一／講談社(C)しげの秀一／講談社バイク王公式アンバサダー ずま（虹色侍）バイク王公式アンバサダー 朝山すず

４. 整備実演会（ステージコンテンツ）

ゲスト：せんちゃん、奥沙織

開催2日目および3日目には、バイク王の熟練整備スタッフによる整備実演パフォーマンスを2部制（各パート1時間）で実施しました。1970年代を代表する名車KAWASAKI 900Super4（Z1）系のエンジンを使用し、その場で分解・組立をそれぞれのパートで披露。バイク王のサービスを支える整備技術を目の前でご覧いただく絶好の機会となりました。

(C)しげの秀一／講談社(C)しげの秀一／講談社バイク王公式アンバサダー 奥沙織(C)しげの秀一／講談社バイク王公式アンバサダー せんちゃん

■TMCS2026を終えて

今回の東京モーターサイクルショーへの出展では、『バリバリ伝説』登場車両の展示前で世代の異なる来場者同士が会話を交わす様子や、トークショー、整備実演に足を止めて参加される来場者の姿が見られました。

こうした反応から、来場者の皆様それぞれが持つ「バイク愛」が、世代や立場を超えたコミュニケーションのきっかけとなり、多様な楽しみ方として広がっていることがうかがえました

また、当社が掲げる「バイク愛」や、日々バイクと向き合う姿勢にも、多くの方に触れていただく機会となりました。今後もバイクライフの生涯パートナーとして、バイク文化の継承と発展に貢献してまいります。

◼バイク王について

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年9月に創業。中古バイクの買取・販売を主力事業とし全国に店舗を展開するほか、バイクの整備・パーツ販売・レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートしています。近年は、バイクだけでなく電動モビリティなど、バイクライフを超えた幅広いモビリティ関連事業へと領域を拡大しています。

<会社概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/107_1_5494cc390dcd224f1e8f28525e6d5966.jpg?v=202604100251 ]