HANZOシリーズと東芝テックのソリューションが連携開始

株式会社Goals

株式会社Goals（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐崎 傑）が飲食店向けに提供するクラウドサービス「HANZO」シリーズと、東芝テック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：錦織 弘信）が展開する飲食店向POSシステム「FScompassNS」は連携を開始しました。

HANZOシリーズは飲食店において手作業で行われていた売上の予測や食材の発注量の計算、売上に対する最適な必要人員数の算出の自動化など、店舗オペレーションと原価コントロールを経営・本部主導で行うことを可能にするクラウドサービスです。 需要予測には売上金額・客数・メニューごとの売上数量を用いるため、HANZOシリーズでは売上データを集約するシステムとの連携が必要です。

今回の連携により、東芝テックのシステムをご利用の場合は、HANZOシリーズの利用に際し必要な情報が自動的に連携されます。東芝テックのシステムが持つ正確な実績データと、当社の高度なAI予測技術がシームレスに繋がることで、店舗運営の効率化と利益率の改善を支援します。

■東芝テック株式会社 提供サービス概要

東芝テックが提供する飲食ソリューションは、現場の操作性を追求したPOSシステム「FScompassNS」を中心に、店舗運営の全域をカバーします。

「FScompassNS」は、直感的な操作と多様な運用スタイルにより、忙しい現場の会計・オーダー業務をスピーディーに支えます。現場の負荷を軽減し、効率的な店舗運営を実現する基盤を提供することで、経営者様が目指す店舗のさらなる成長を力強くサポートします。

■HANZOシリーズ 概要

HANZOシリーズは、経営・本部主導で店舗オペレーションの最適化と原価コントロールを実現する経営プラットフォームを提供し、再現性のある持続可能な成長を支援します。

サービス詳細：https://hanzo.goals.co.jp/

HANZO 自動発注

天候に左右される売上増減や、直近の注文傾向なども加味した売上予測を店舗ごとにAIが行った上で、適切な食材の発注量を算出し自動で発注システムに連携します。発注時間短縮のほか、発注ミス・精度のばらつきによる食材不足（品切れ）や過剰在庫を防止し、心理的負担や食材ロス軽減に貢献します。

HANZO 発注AIアシスト

AIが行った需要予測から算出された予測消費量や納品スケジュールを、食材や備品の品目ごとに表示します。発注担当者は店舗にある現在の在庫を確認し、AIが算出したデータを考慮して発注数量を入力することで、適正な量の発注が可能になり、在庫の適正化に繋がります。

HANZO 原価分析

提供メニューごとに食材の理論使用量をデータ化した上で、販売数から算出される理論使用量と実際の使用量から店舗・食材別に食材原価の差異を可視化します。差異と課題箇所を明らかにすることで、原価改善に向けた方針策定を可能にします。

HANZO 人件費

AIが45日先までの売上予測をもとに、時間帯別の来客数予測や必要な人員数、労働時間目安を提案します。人員過不足がないシフトの作成に活用できる他、月次の売上計画も店長のスキルを問わず適切な算出を可能にします。



■東芝テック株式会社 会社概要

会社名：東芝テック株式会社

所在地：東京都品川区大崎1-11-1

代表者：代表取締役社長 錦織 弘信

設立：1950年2月

事業内容：POSシステム、複合機、オートIDシステム、関連商品の開発・製造・販売・保守サービス等

企業URL：https://www.toshibatec.co.jp/

■株式会社Goals 会社概要

会社名：株式会社Goals

本社：東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA3F

代表者：代表取締役社長 佐崎 傑

設立：2018年7月

事業内容：外食企業向け業務支援クラウドサービスの開発・販売・運用支援

企業URL：https://goals.co.jp/